Asiens Börsen freundlich -- SMI schliesst leicht im Minus -- DAX verliert im Montagshandel -- US-Börsen erzielen leichte Gewinne

Die asiatischen Börsen legen am Dienstag zu. Die geopolitischen Spannungen wirkten sich am Schweizer Aktienmarkt lediglich leicht negativ auf die Stimmung der Investoren aus. In Deutschland waren hingegen kräftige Verluste zu sehen. An den US-Börsen ging es unterdessen aufwärts.

SCHWEIZ

Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Montag nochmals nachgegeben, die Verluste hielten sich aber in Grenzen.

Der Leitindex SMI fiel um 0,3 Prozent auf 10'665,41 Punkte aber weniger deutlich zurück als andere wichtige europäische Indizes.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich mit Abschlägen von 0,4 Prozent auf 1'637,58 Punkte respektive minus 0,3 Prozent auf 12'896,17 Zähler ebenfalls schwächer.

Der Markt wurde zu Handelsschluss nur noch leicht belastet von der Krise im Nahen Osten, nachdem es am Morgen noch zu deutlicheren Verlusten gekommen war. Da es im Lauf des Tages noch nicht zu einer weiteren Verschärfung in der Krise kam, zeigten sich einige Anleger ermutigt und begannen auf dem gesunkenen Niveau einzusteigen.

Allerdings bleibt die Unsicherheit gross, vor allem mit Blick darauf, dass mögliche Aktionen des Iran erst nach der dreitägigen Staatstrauer zu erwarten sind. Nach der Tötung des wichtigsten iranischen Generals in der Nacht auf Freitag hatte Iran mit einem Raketenschuss in die Nähe der US-Botschaft in Bagdad reagiert. Danach war es zu Verbalattacken und Drohungen beider Seiten gekommen.

DEUTSCHLAND

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeigte sich der DAX signifikant schwächer.

Der Leitindex DAX rutschte zeitweise sogar unter die Marke von 13'000 Zähler, konnte diese im weiteren Handelsverlauf aber wieder deutlich überwinden. Zum Sitzungsende verbuchte er mit aktuell 13'126,99 Punkten ein Minus von 0,7 Prozent. Der TecDAX verletzte zeitweise die 3'000-Punkte-Marke und schloss 1,1 Prozent niedriger auf 3'001,20 Zählern.

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad hatte das irakische Parlament die Regierung aufgefordert, ausländische Truppen aus dem Land zu verweisen. Für den Fall eines Rauswurfs von 5.000 im Irak stationierten US-Soldaten drohte US-Präsident Donald Trump dem bisherigen US-Verbündeten mit Sanktionen "wie nie zuvor".

"Die Zuspitzung des Konflikts lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Laut den Experten des Bankhauses Metzler verkompliziert eine Truppen-Ausweisung im Irak die Lage weiter. Sie betonten, die Eskalation habe an den Märkten eine Flucht in sichere Anlagehäfen zur Folge. Diese trieb Anleger heraus aus Aktien und hinein in Staatsanleihen.

WALL STREET

Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben am Montag die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut.

Der Dow Jones legte leicht zu und verbesserte sich um 0,24 Prozent auf 28'703,38 Zähler. Der NASDAQ Composite entwickelte sich ähnlich und schloss 0,56 Prozent höher auf 9'071,46 Punkten.

Die abgemilderten Reaktionen der US-Börsen auf die steigenden Spannungen im Nahen Osten schienen zu reflektieren, dass die jüngste Eskalation die US-Wirtschaft wohl kaum in Mitleidenschaft ziehen werde, kommentierten die Experten von Capital Economics. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad hatte das Parlament im Irak überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt. Die Regierung in Teheran sieht sich ausserdem dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet.

ASIEN

Asiens Börsen können am Dienstag Gewinne erzielen.

In Tokio klettert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 1,56 Prozent auf 23'567,00 Punkte.

Auch in China geht es aufwärts. So klettert auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 0,42 Prozent auf 3'096,29 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verbucht mit 28'342,87 Punkten ein Plus von 0,41 Prozent.

Nach einer zweitägigen Durststrecke im Zuge der Nahostspannungen erholen sich die asiatischen Börsen am Dienstag etwas. Im späten Geschäft zeigen sich die Handelsplätze durch die Bank mit Aufschlägen. Händler zeigen sich etwas erleichtert, dass es im Konflikt zwischen den USA und dem Iran in den vergangenen Tagen bei verbaler Eskalation geblieben ist. Sollten sich die Feindseligkeiten verschärfen, würden die USA die iranischen Kulturstätten bei möglichen Militärschlägen verschonen. US-Verteidigungsminister Mark Esper machte aber zugleich deutlich, dass kein Abzug der US-Truppen im Irak geplant sei, obwohl genau dies das Parlament in Bagdad gefordert hatte und entsprechende Pläne bereits in den USA zirkulierten.

Auch wenn die Spannungen zwischen den USA und dem Irak, aber auch mit dem Iran zunehmen, deutet derzeit nichts auf einen bewaffneten Konflikt hin.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires