SMI dürfte wenig bewegt starten -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt wagen sich vorbörslich am Dienstag nicht aus der Deckung.

Der SMI hatte sich bereits am Vortag wenig bewegt und marginale 0,03 Prozent leichter bei 11'194,67 Punkten geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben hingegen deutlicher ab und beendeten den Handelstag mit Verlusten von 0,23 Prozent bei 14'276,29 Zählern respektive 0,28 Prozent bei 1'712,20 Einheiten.

Die Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt sind uneinheitlich: Während die US-Börsen deutlicher nachgaben, finden die Märkte in Fernost keine einheitliche Richtung.

Der deutsche Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Handel wenig verändert.

Beim DAX zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab.

Im DAX winken den Anlegern am Dienstag zunächst keine Nikolaus-Geschenke. Am Vortag gab es leichte Verluste, nachdem der DAX in der Vorwoche mit 14'584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Das damalige Zwischenhoch bei 14'709 Punkten bleibt die Orientierungsmarke nach oben. Auch an der Wall Street hatte es am Montagabend eine Korrektur auf hohem Niveau gegeben. Ein überraschend guter ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor habe die zuletzt abgemilderten Zinssorgen wieder befeuert, hiess es bei der Credit Suisse. An den asiatischen Börsen zeichnete sich am Morgen nach dem starken Wochenstart in China und Hongkong kein klarer Trend ab.

WALL STREET

Die Wall Street wies am Montag Verluste aus.

Der Dow Jones verlor im Handelsverlauf 1,40 Prozent und schloss bei 33'946,51 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gab nach und ging mit einem Abschlag von 1,93 Prozent bei 11'239,94 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand weiter die Zinspolitik der US-Notenbank. In Asien hatten die chinesischen Börsen indessen kräftig zugelegt. Grund hierfür waren neue Lockerungen der strikten Corona-Massnahmen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Allerdings mahnten Analysten, dass China übergeordnet weiter an der Null-COVID-Politik festhalte. Daher hatten die lokalen Schritte ausserhalb Chinas auch nicht gestützt.

Am Freitag hatten deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Anleger verunsichert und Sorgen vor einer anhaltend straffen Zinspolitik der US-Notenbank geschürt. Nicht nur der Stellenaufbau lag deutlich über den Erwartungen, auch die Stundenlöhne zogen spürbar stärker als prognostiziert an. Dies könnte der Fed Gründe geben, zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter an ihrem straffen Zinskurs festzuhalten, hiess es. Weiterhin wird jedoch mit rund 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in der kommenden Woche eine US-Zinserhöhung um 50 und nicht etwa 75 Basispunkte erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine einheitliche Richtung.

Der Nikkei gewann in Tokio 0,24 Prozent auf 27'885,87 Punkte.

Leichte Abschläge sind unterdessen auf dem chinesischen Festland auszumachen, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 3'208,13 Zähler einbüsst. Kräftiger abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng fällt zeitweise 1,20 Prozent in die Verlustzone und notiert bei 19'283,86 Punkten.

Die asiatischen Börsen reagieren insgesamt eher gelassen auf die deutlichen Verluste der Wall Street vom Vortag. Dort hatten erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen befeuert. Dass die australische Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte erhöht hat, belastet derweil kaum, zumal dies auch erwartet worden war. Der australische Dollar erholt sich ganz leicht von den Vortagesverlusten.

Etwas belastet werde die Stimmung aber von der Möglichkeit neuer Zölle auf chinesische Stahl- und Aluminumexporte in die EU und die USA, sagen Marktteilnehmer.

Nach den vorsichtigen Lockerungsschritten in China von der strikten Null-Covid-Politik könnten die Behörden weitere Massnahmen "in kleinen Schritten" bis März einleiten, schürt Nomura-Volkswirt Ting Lu Hoffnung für den Markt. Ab März könnten sich die Lockerungen dann beschleunigten. Die weiteren Lockerungen stützten die chinesischen Börsen aber bereits am Vortag, nun werden mit den schwachen US-Vorgaben Gewinne mitgenommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires