SMI leicht im Plus -- DAX mit Aufschlägen -- Börsen in Fernost etwas höher

Der heimische Aktienmarkt weist positive Vorzeichen aus am letzten Handelstag der Woche. Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich verhalten optimistisch. Die asiatischen Indizes notieren am Freitag leicht in Grün.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich zum Wochenschluss verhalten freundlich.

Der Leitindex SMI notiert in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gehen daneben ebenfalls mit kleinen Zuwächsen in den Tag.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag erneut mit höheren Kursen in den Handel gestartet. Und einmal mehr ist es die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China, welche die Dividendenpapiere stützt. Das chinesische Handelsministerium hatte erklärt, dass sich die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen trotz der jüngsten Spannungen wegen der Lage in Hongkong und bei ethnischen Minderheiten auf Kurs befänden.

Im Fokus steht am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für den November. Er wird nach dem schwachen Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Mittwoch noch mehr Beachtung finden. Eine geringere Nachfrage nach neuen Arbeitskräften wäre ein weiteres Anzeichen einer schwächeren Konjunktur.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominiert vor dem Wochenende vorsichtiger Optimismus.

Der DAX verbuchte zur Handelseröffnung Zuwächse in Höhe von 0,25 Prozent auf 13'087,51 Punkte. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich fester.

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Freitag fortsetzen und den DAX nach Verlusten am Vortag nun wieder Gewinne bescheren. Zugleich rechnen Marktexperten damit, dass die Anleger vorsichtig bleiben, da am 15. Dezember neue US-Strafzölle gegen China in Kraft treten könnten. Wegen immer neuer widersprüchlicher Meldungen zum Zollstreit der beiden weltgrössten Volkswirtschaften ist der DAX in dieser Woche auf Achterbahnfahrt gegangen und hatte am Dienstag bei 12'927 Punkten sein bisheriges Wochentief erreicht. "In den nächsten Tagen muss sich zeigen, ob es die USA und China schaffen, sich vor der nächsten, für den 15. Dezember geplanten Zollrunde auf ein Phase-1-Abkommen zu einigen", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Er erwartet daher eine gewisse Zurückhaltung der Anleger. "Zusätzlich spielen saisonale Effekte eine Rolle. Das Jahr ist sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt bisher exzellent gelaufen. Handlungsdruck haben jetzt nur noch die, die in den starken Börsenwochen zu gering investiert waren."

Im Fokus dürfte am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für November stehen. Dieser dürfte nach dem schwachen Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Mittwoch noch mehr Beachtung finden. Eine geringere Nachfrage nach neuen Arbeitskräften wäre ein weiteres Anzeichen, dass sich die Wirtschaftsaktivität abschwächt.

WALL STREET

Die Wall Street befand sich am Donnerstag ohne neue Nachrichten zum Handelskonflikt auf Richtungssuche.

Der Dow Jones begrüsste Anleger mit einem kleinen Aufschlag, gab seine gewinne zwischenzeitlich komplett wieder ab. Zum Handelsende notiert er 0,11 Prozent stärker bei 27'678,46 Punkten. Auch der NASDAQ Composite eröffnete noch mit einem kleinen Aufschlag, fiel dann aber zurück, bis er schlussendlich um marginale 0,05 Prozent auf 8'570,70 Zähler gestiegen war.

Laut einem Sprecher des chinesischen Handelsministeriums befanden sich die beiden volkswirtschaftlichen Giganten weiter in intensiven Verhandlungen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Gespräche liefen sehr gut. Allerdings war am Markt nach zahlreichen ähnlichen Ankündigungen und gegenteiligen Meldungen in der Vergangenheit die Skepsis gross, was zugleich für eine gewisse Ermüdung sorgte.

ASIEN

Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit stützt die asiatischen Indizes am Freitag wieder etwas.

In Japan legte der Nikkei am letzten Handelstag vor dem Wochenende um 0,23 Prozent zu auf 23'354,40 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland letztendlich 0,43 Prozent höher stand bei 2'912,01 Zählern, klettert der Hang Seng in Hongkong aktuell (gegen 08.30 Uhr MEZ) 1,05 Prozent auf 26'492,00 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien legen im späten Handel in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China teilweise zu. Das chinesische Handelsministerium hatte erklärt, dass die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen trotz der jüngsten Spannungen wegen der Lage in Hongkong und bei ethnischen Minderheiten auf Kurs befänden. Der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Gao Feng, sagte, dass die Verhandlungsteams beider Seiten eine enge Kommunikation pflegten. Er betonte aber auch, dass China auf der Senkung bestehender Zölle im Zuge einer Einigung bestehe.

Die Investoren hoffen, dass die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt ein Handelsabkommen in trockenen Tüchern haben, ehe neue US-Zölle auf einige Produkte aus China, wie etwa Smartphones, am 15. Dezember in Kraft treten. Ob die USA und China noch rechtzeitig ein Abkommen abschliessen können oder nicht, ist laut Mizuho Bank vor Ablauf der Frist das alles beherrschende Thema.

Daneben steht der US-Arbeitsmarktbericht für November im Blick, den das US-Arbeitsministerium im Verlauf des Tages veröffentlichen wird. Investoren suchen nach Hinweisen über den Zustand der US-Wirtschaft. Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent stabil bleiben wird. "Es gab diese Woche einige durchwachsene Wirtschaftsdaten, also will der Markt wahrscheinlich abwarten und sehen, was wir später bekommen", sagt Anlagestratege Willie Delwiche von Baird.

Anfang der Woche waren die Aktienmärkte gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, er könne mit einem Handelsabkommen mit China auch bis nach den Präsidentschaftswahlen 2020 warten. Die Indizes erholten sich am Mittwoch nach einem Bericht, wonach Washington und Peking vor dem 15. Dezember doch noch zumindest den ersten Teil eines Abkommens schliessen könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires