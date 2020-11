US-Wahl wohl vor der Entscheidung: SMI und DAX leichter -- Tokio letztlich auf höchstem Stand seit 1991

Der heimische Markt weist rote Vorzeichen aus. Der deutsche Leitindex zeigt sich im Freitagshandel mit einem Abschlag. An den grössten Börsen in Asien zeigte sich zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl keine einheitliche Tendenz.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt nehmen Anleger am Freitag die Beine in die Hand.

Der Leitindex SMI wies zum Handelsbeginn ein Minus von 0,42 Prozent auf 10'263,31 Punkte aus. Derzeit grenzt er dieses etwas ein.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls etwas tiefer.

Der Schweizer Aktienmarkt konsolidiert sich am Freitag etwas. In der zu Ende gehenden Woche hat der Leitindex rund 7,5 Prozent zugelegt. "Da wäre eine Verschnaufpause nicht unerwünscht", sagt ein Händler. Zudem ist der Ausgang der US-Wahlen nach wie vor offen. Damit schwebe über dem Markt Unsicherheit, die den Risikoappetit der Anleger vor dem Wochenende zügeln dürfte, heisst es.

Joe Biden lag mit der Auszählung in den letzten verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl. Der aktuelle Präsident Donald Trump will sich derweil mit einer Klagewelle gegen die drohende Wahlniederlage stemmen. Auch bei einem Sieg Bidens dürfte sich aber wenig an der politischen Landschaft in den USA ändern: die Demokraten dürften das Repräsentantenhaus kontrollieren und die Republikaner den Senat.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland lassen am Freitag die Finger von Aktien.

Der DAX startete mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 12'531,74 Punkten in den Handel und verbleibt auch weiterhin leicht in der Verlustzone.

Die fulminante Erholung des deutschen Aktienmarkts verliert vor dem Wochenende an Schwung. Immerhin hat der Leitindex DAX in der laufende Woche um mehr als 1'000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt - und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht. Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt.

WALL STREET

Die Wall Street verbuchte am Donnerstag Aufschläge.

Der Dow Jones rückte im Handelsverlauf weiter vor und ging mit einem Plus von 1,95 Prozent bei 28.390,51 Punkten in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte deutlich zu und schloss 2,59 Prozent im Plus bei 11.890,93 Zählern.

Trotz des weiterhin offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt. Neben der Wahl-Hängepartie standen im späteren Handel die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Anlegerfokus. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nimmt kurz nach den Präsidentschaftswahlen keine Änderungen an ihrer bereits ultralockeren Geldpolitik vor. Der Leitzins bleibt in der extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent und die milliardenschweren Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur gehen wie gewohnt weiter.

Frische Wirtschaftsdaten vor Handelsstart hatten kaum Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen.

Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal schwächer gestiegen als prognostiziert. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 5,6 Prozent erwartet. In der vergangenen Woche betrug die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 751'000, rund 7'000 weniger als in der Vorwoche. Experten hatten lediglich mit 735'000 neuen Anträgen gerechnet.

Präsident Donald Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden fehlen zwar nur noch wenige Wahlmänner-Stimmen für einen Einzug ins Weisse Haus. Allerdings schickte der Amtsinhaber schon seine Anwälte mit Klagen gegen die weitere Stimmenauszählung in mehreren Bundesstaaten los, um eine Niederlage auf juristischem Weg zu verhindern. Zudem mehren sich die Anzeichen, dass im parteipolitisch gespaltenen Kongress alles beim Alten bleibt: Einer republikanischen Senatsmehrheit dürfte auch zukünftig ein demokratisch dominiertes Repräsentantenhaus gegenüber stehen.

Damit sänke nicht nur die Wahrscheinlichkeit für ein neues, Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Biden wäre es auch kaum möglich, etwas an der Steuerpolitik seines Vorgängers zu ändern oder eine schärfere Regulierung der heimischen Technologieriesen durchzusetzen.

ASIEN

In Asien zeigten sich die Börsen am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei rückte letztlich um 0,91 Prozent auf 24'325,23 Zähler vor und schloss damit auf dem höchsten Stand seit November 1991.

Auf dem chinesischen Festland übten sich die Anleger unterdessen in Zurückhaltung. Der Shanghai Composite lag mit 0,24 Prozent bei 3'312,16 Punkten im Minus. In Hongkong notierte der Hang Seng schlussendlich 0,07 Prozent stärker bei 25'712,97 Indexpunkten.

Die Aktienrally an den asiatischen Börsen rund um die US-Wahlen hat am Freitag erste Ermüdungserscheinungen gezeigt. Anleger schienen sich langsam mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass in den USA nun doch die befürchtete Hängepartie eintritt und es bis zur Klärung der Präsidentschaft noch dauen könnte. Während der noch laufenden Auszählung der Stimmen rückt der demokratische Kandidat Joe Biden zwar immer näher ans Weisse Haus, doch US-Präsident Donald Trump will gegen die laufende Auszählung vorgehen.

