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Geändert am: 06.10.2026 07:33:46

Asiens Börsen in Grün

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich am Montag in Kauflaune.

Der SMI hat den Handelstag etwas höher begonnen und legte anschliessend weiter zu. Sein Schlussstand: 13'703,53 Punkte (+0,31 Prozent).
Die Nebenwertindizes SPI und SLI machten ebenfalls Gewinne, nachdem sie fester gestartet sind. Letztlich notierte der SPI 0,31 Prozent fester bei 19'456,93 Stellen, während der SLI um 0,25 Prozent auf 2'216,11 Einheiten stieg.

Nach einem zunächst etwas unentschlossenen Auftakt haben sich die Investoren am Montag am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich für Anschlusskäufe entschieden. Damit knüpfte der Leitindex SMI an seine Kursgewinne vom Wochenschluss an.

Als massgeblich treibende Kraft werteten Börsianer den US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag. Mit den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten fielen die "akuten Zinssorgen massiv und liessen die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober abstürzen", fasste es ein Händler zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag verunsichert.

Der DAX startete minimal fester in den ersten Handelstag der Woche und kam zunächst auch anschliessend kaum vom Fleck. Nach kurzweiligen Gewinnen rutschte er jedoch in die Verlustzone und begab sich im weiteren Verlauf auf Richtungssuche. Letztlich ging es um 0,09 Prozent auf 25'254,21 Punkte aufwärts.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hat sich der DAX mit einer klaren Richtung schwergetan. Zwischenzeitlich höhere Kurse wurden durch einen Ölpreisanstieg wettgemacht.

Nach dem Rekordhoch im DAX von 26'618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex bis auf 24'831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Am Freitag erholte sich der DAX dann etwas im Zuge eines schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.

In Europa seien weiterhin die hohen Renditen französischer Staatsanleihen ein Belastungsfaktor, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Sie spiegelten das Misstrauen der Anleger gegenüber der französischen Fiskalpolitik und der hohen Staatsverschuldung wider. Gleichzeitig hielten die hohen Energiepreise die Inflationssorgen am Leben und belasteten über steigende Benzinpreise zunehmend den privaten Konsum. "Damit fehlt dem europäischen Aktienmarkt weiterhin die entscheidende Entlastung", resümierte Lipkow.

Sorgen bereitet auch die politische Unsicherheit in Deutschland angesichts der jüngsten Landtagswahlen sowie die Situation in Spanien, wo Regierungschef Pedro Sanchez Neuwahlen angekündigt hat.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones startete startete knapp im Plus, rutschte zeitweise auf rotes Terrain ab, konnte im Verlauf aber wieder in die Gewinnzone drehen und ging schliesslich 0,18 Prozent höher bei 51'267,90 Punkten aus dem Handel.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls etwas fester und legte im Laufe des Tages deutlicher zu. Er beendete die Sitzung 1,05 Prozent im Plus bei 27'477,31 Zählern.

Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt haben die US-Aktienmärkte am Montag im weiteren Verlauf moderat zugelegt. Überdurchschnittliche Kursgewinne bei einigen schwergewichteten Technologiewerten sorgten für Unterstützung und überwogen die jüngsten Sorgen über die nach wie vor hohen Ölpreise und Anleiherenditen. Frische Konjunkturdaten lieferten leicht positive Impulse. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor - gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM - ist im September weitgehend wie erwartet ausgefallen.

"Es gibt für Anleger zwar reichlich Grund zur Sorge, aber die Unternehmensgewinne bilden weiterhin ein Gegengewicht", kommentierte Marktexperte Mark Hackett vom Finanzdienstleister Nationwide. "Erfreulich ist, dass diese Stärke kein Zufall ist. Wir sehen eine gesunde Kombination aus Wachstum und Margensteigerungen."

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf positivem Terrain.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 0,76 Prozent auf 70'476,08 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am vergangenen Mittwoch letztlich 0,31 Prozent auf 3'842,20 Punkte. Der Handel ruhte hier feiertagsbedingt.

Positiv präsentieren sich auch die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 0,78 Prozent auf 24'228,47 Punkte aufwärts geht.

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Ein wenig Rückenwind lieferte ein Rückgang der Ölpreise. Hinzu kam eine weiterhin bärenstarke Stimmung für Techwerte am US-Aktienmarkt. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 12’276.07 8.87 S0FBUU
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