Märkte in Fernost mit Abgaben

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse hielten sich am Dienstag zurück.

Der SMI gab zum Handelsstart etwas nach. Im Verlauf zeigte er sich unentschlossen und wechselte zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich notierte er marginale 0,04 Prozent höher bei 11'587,00 Punkten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI präsentierten sich freundlich. Der SLI beendete die Sitzung 0,29 Prozent im Plus bei 1'875,23 Zählern und auch der SPI ging 0,29 Prozent stärker bei 14'975,84 Indexeinheiten in den Feierabend.

Die Zurückhaltung der Investoren am Dienstag war gross. Nach dem sehr volatilen September wage sich niemand recht aus der Deckung. Vor allem stehe am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Bis dieser veröffentlicht wird, dürfte sich die Volatilität an den Märkten fortsetzen. Investoren erhoffen sich nach den Daten Klarheit über die geplante Straffung der US-Geldpolitik. Immerhin sei die jüngste Korrektur durch den erwarteten Richtungswechsel bei der US-Notenbank losgetreten worden, hiess es im Handel. Dazu hätten sich dann die Probleme des chinesischen Bauträgers Evergrande gesellt. Die Unsicherheit der Investoren werde nun durch die Rekordpreise für Energie sowie die anhaltenden politischen Unsicherheiten in den USA in Bezug auf die entscheidende Frage der Schuldenobergrenze weiter geschürt. "Die Märkte werden wahrscheinlich volatil bleiben und keine klare Richtung einschlagen, solange es keine deutlichen Fortschritte bei den bestehenden Bedenken gibt", fasste ein Börsianer die aktuelle Gemengelage zusammen. Die aktuellen Daten aus der Eurozone passen denn auch in das eingetrübte Bild: Die Unternehmensstimmung hat sich eingetrübt und die Produzentenpreise steigen im Rekordtempo.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in der Gewinnzone.

Der DAX startete mit einem kleinen Aufschlag in den Handel, fiel zeitweise zwar etwas zurück, hielt sich dann jedoch wieder auf grünem Terrain. Bis zum Ertönen der Schlussglocke konnte er sein Plus ausbauen und um 1,05 Prozent auf 15'194,49 Zähler zulegen.

Nach Auffassung von Axel Botte, Marktstratege beim Investmenthaus Ostrum Asset Management, steht der Aktienmarkt vor einem schwierigen Herbst: "Angesichts stark steigender Energiepreise, Wachstumsschwierigkeiten in China und schwacher Konjunkturumfragen müssen Anleger im vierten Quartal mit höheren Kursschwankungen rechnen." Die in diesem Jahr bislang erfolgreich gewesene Strategie mancher Investoren, bei Kursrücksetzern zuzukaufen, komme an ihre Grenzen.

Positive Nachrichten kamen indes von Infineon: Der Halbleiterhersteller erwartet auch für das kommende Geschäftsjahr steigende Umsätze und Ergebnisse. Die Ziele lägen über den gegenwärtigen Erwartungen der Analysten, schrieb Sandeep Deshpande von der US-Investmentbank JPMorgan.

WALL STREET

Die US-Börsen sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen.

So eröffnete der US-Leitindex Dow Jones schon mit einem kleinen Gewinn und vergrössert diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich. Aus dem Handel verabschiedete dich der Dow dann letztlich Prozent 0,92 fester bei 34'15,99 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er zum Start bereits leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 14'433,83 Zähler (+1,25 Prozent.

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre deutlichen Vortagesverluste wieder wettgemacht. Die Erholung wurde gestützt von besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe. Marktbeobachter sahen in den steigenden Kursen dennoch kein Vorzeichen für eine ausgeprägte weitere Aufholjagd. Die Erholung sei vor allem von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen, weshalb der Markt weiter angeschlagen bleibe, hiess es. Zudem, so schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda, bestünden die Unsicherheiten rund um die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande fort und der Streit um die Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikanern werde wohl noch einige Wochen andauern.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Mittwoch auf breiter Front bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei büsst 1,80 Prozent ein auf 27'332,98 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3'568,17 Einheiten zu. Er befindet sich weiterhin in einer Feiertagspause. Der Hang Seng verliert derweil 0,47 Prozent auf 23'990,75 Punkte.

Gute Vorgaben der Wall Street haben zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten nur zu Beginn des Handels gewirkt. Auf breiter Front haben im Handelsverlauf die Indizes nach unten abgedreht, wobei die Belastungsfaktoren die altbekannten sind, nämlich die hohe Inflation, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik. Wie bereits in den USA haben mittlerweile auch die Renditen japanischer Anleihen das höchste Niveau seit Juni erreicht, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Zugleich schwelt die Unsicherheit über die Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor weiter. Die Aktien von China Evergrande sind ebenso weiter ausgesetzt wie die von Hopson - das Unternehmen ist offenbar im Begriff, Teile von Evergrande zu erwerben - und dem kleineren Immobilienunternehmen Fantasia, das zuletzt Anleihen nicht fristgerecht zurückzahlte.

Während in China wegen der sogenannten Goldenen Woche bis einschliesslich Donnerstag erneut nicht gehandelt wird, gibt der HSI in Hongkong leicht nach und hält sich damit noch mit am besten. Der Tokioter Nikkei-Index steht erneut stärker unter Druck. Hier berichten Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, die mit der Neubesetzung des Regierungschefpostens und Blick auf die bevorstehende Unterhauswahl verbunden gewesen seien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires