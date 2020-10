Asiens Börsen fester

An den asiatischen Märkten geht es am Dienstag erneut aufwärts.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt wurden am Montag Aufschläge verbucht.

Der Leitindex SMI ging fester in die neue Woche und behielt seine positive Tendenz auch im weiteren Verlauf bei. Er ging mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 10'303,06 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI starteten ebenfalls mit Zuschlägen und folgten dem Trend des Leitindex. Sie schlossen 0,75 Prozent fester bei 1'574,03 Stellen respektive 0,46 Prozent höher bei 12'864,17 Zählern.

Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten Donald Trump sorgte am Montag für eine freundliche Tendenz an der Schweizer Börse. Zusätzlich gestützt wurde der Markt auch von der der Hoffnung, dass es nun auch eine Einigung im Streit über ein weiteres Hilfspaket für von der Pandemie getroffene US-Wirtschaft geben könnte. Dies würde die Konjunktur insgesamt anschieben, hiess es am Markt.

Laut Medienberichten könnte der Präsident bereits ab heute, Montag, wieder ins Weisse Haus zurückkehren. Damit würde sich die aktuelle politische Verunsicherung merklich reduzieren, hiess es am Markt. Doch die die Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA ist damit nicht vom Tisch. Denn die Gesundheit von Trump könnte sich auch wieder verschlechtern, sagte ein Händler. Die weitere Entwicklung an den Märkten dürfte von jeder Meldung über den Genesungsverlauf von Trump beeinflusst werden. "Jede Meldung kann zu heftigen Reaktionen an den Märkten führen", sagte ein Händler.

Anleger in Deutschland zeigten sich am Montag optimistisch.

Der DAX ging am Montag bereits mit einem kräftigen Plus in den Handel und verweilte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er beendete die Sitzung mit einem Zugewinn von 1,1 Prozent bei 12'828,31 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt hatte seine Ende letzter Woche erlittenen Verluste abgeschüttelt und teils deutlich zugelegt. Die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump nahm am Montag ab, zudem zogen einige Aktien aus der zweiten Reihe teils deutlich an.

Der Gesundheitszustand von Trump hat sich nach Angaben von dessen Stabschef Mark Meadows weiter verbessert. "Wir sind weiterhin optimistisch, dass er im Laufe des Tages ins Weisse Haus zurückkehren kann", erklärte Meadows gegenüber dem Sender Fox News. "Er hat sich über Nacht weiter gebessert und ist bereit, zu einem normalen Arbeitsplan zurückzukehren."

"Mit dem verbesserten Gesundheitszustand des US-Präsidenten verbessert sich auch die Stimmung auf dem Börsenparkett", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. "Die Investoren gehen davon aus, dass Trump bald ins Weisse Haus zurückkehren wird." Die Unsicherheit bleibe aber hoch und es bestehe noch immer die Möglichkeit, dass sich sein Zustand abrupt verschlechtert.

WALL STREET

Die Wall Street ist freundlich in die neue Woche gestartet.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,52 Prozent bei 27'825,42 Punkten und baute diesen anschliessend noch aus. Er beendete den Tag 1,68 Prozent höher bei 28'148,18 Zählern. Auch der NASDAQ Composite zog kräftig an, nachdem er bereits zum Start um 0,85 Prozent auf 11'169,11 Zähler geklettert war. Er verbuchte zum Handelsschluss ein Plus von 2,32 Prozent bei 11'332,49 Einheiten.

Nachrichten über die gesundheitliche Erholung des US-Präsidenten Donald Trump haben den US-Börsen zum Wochenstart Rückenwind geben. Bereits in Japan und Europa hatten die Aktienmärkte von der dadurch wieder schwindenden politischen Unsicherheit profitiert, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für Verluste gesorgt hatte.

Positives gab es am Montag auch von der US-Konjunktur: Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich im September überraschend verbessert. "Aktuell wird der Optimismus jedoch durch die weiterhin hohen Neuinfektionszahlen und die Unsicherheit in Bezug auf den Wahlkampfverlauf gedämpft", kommentierten die Ökonomen der Helaba. "Die Notenbankvertreter werden deshalb wohl den Druck auf die Politik aufrechterhalten, weitere Stimulus-Pakete zu beschliessen".

Nach Aussagen des Ärzteteams von Trump könnte der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident das Krankenhaus womöglich bereits an diesem Montag wieder verlassen. Im Verlauf des Wochenendes hatte es noch widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump gegeben.

ASIEN

Anleger in Asien greifen am Dienstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,50 Prozent auf 23'429,75 Punkte. (7.00 Uhr MESZ)

An den Börsen auf dem chinesischen Festland findet aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Erst am Donnerstag öffnen hier die Aktienmärkte wieder. Der Shanghai Composite gab am vergangenen Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng zeitweise um 0,75 Prozent nach oben auf 23'946,97 Einheiten. (7.00 Uhr MESZ)

Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben. Hier hatten Meldungen, dass der US-Präsident nach seiner COVID-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wird, für kräftig steigende Kurse gesorgt.

Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus zurückgekehrt. Trump verliess am Montagabend (Ortszeit) das Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington und wurde mit einem Hubschrauber zum Weissen Haus geflogen.

Auch in Asien zeigen sich die Marktteilnehmer über die Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten erleichtert. Bedeutet dies doch, dass politische Unsicherheiten hinsichtlich der Präsidentenwahl und der laufenden Regierungsgeschäfte hierdurch gemildert werden. Positiv wird auch aufgenommen, dass die Verhandlungen über ein staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft weitergeführt werden. Allerdings werden einer Einigung noch vor den Wahlen am 3. November weiterhin nur geringe Chancen eingeräumt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires