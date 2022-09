SMI mit leichten Gewinnen -- DAX leitet Erholung ein -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Im Dienstagshandel zeigen sich die Börsen mit leichten Gewinnen.

Der SMI startete kaum verändert bei 10'819,78 Punkten, legt im Verlauf aber zu.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI zeigten sich mit 1'649,01 und 13'913,62 nur wenig bewegt. Im Verlauf bleiben die Börsenbarometer in der Gewinnzone.

Der Markt stabilisiere sich nach dem schwachen Wochenstart, sagen Händler. Das Geschäft verlaufe aber eher ruhig. Zum einen fehlten wegen eines US-Feiertags am Montag die Impulse von der Wall Street, zum anderen wollten sich die Anleger vor dem am Donnerstag erwarteten Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus dem Fenster lehnen. Die Erwartungen an die EZB sind laut Marktteilnehmern sehr hoch: Eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte würde kaum überraschen.

Die Anleger seien ausserdem verunsichert wegen des Gaslieferstopps Russlands. Sie befürchteten, dass eine Rezession in Europa infolge der Energiekrise immer wahrscheinlicher wird. Und es sei nicht zu erwarten, dass Russland die Gaslieferungen so bald wieder aufnehme, sagt ein Händler. Die Gefahr für weitere Rückschläge an den Aktienmärkten schätzt er deshalb als erheblich ein. Am Nachmittag könnte aber die Veröffentlichung des ISM-Dienstleistungs-PMI den Markt trotzdem noch beeinflussen. Dieser gibt über die Stimmung in den Chefetagen der US-Dienstleistungsunternehmen Auskunft und erlaubt Spekulationen auf die Geldpolitik des Fed.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zam Dienstag mit Gewinnen.

Der DAX legte zum Auftakt 0,37 Prozent auf 12'807,27 Punkte zu und baut das Plus im Verlauf weiter aus.

Nach dem Kursrutsch vom Wochenstart infolge des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline stabilisiert sich der DAX am Dienstag. Bereits tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex nach einem frühen Rutsch um mehr als drei Prozent gefangen. Im Grunde sei klar gewesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin irgendwann diese Gas-Karte spielen werde, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Fokus in Europa liege nun auf Energieeinsparungen und der Verwendung anderer Energiequellen.

WALL STREET

Die US-Börsen blieben am Montag wegen des Labor Days geschlossen.

Der Dow Jones startete am Freitag zwar mit Gewinnen in die Sitzung, verlor allerdings zum Handelsschluss 1,07 Prozent auf 31'318,44 Punkte. Auch der NASDAQ Composite drehte im Sitzungsverlauf ins Minus und ermässigte sich letztlich um 1,31 Prozent auf 11'630,86 Zähler..

Die zunächst freundliche Stimmung an der Wall Street war am Freitagmittag New Yorker Zeit jäh gekippt. Auslöser für den Stimmungswechsel war die zu dieser Zeit über die Ticker laufende Meldung, wonach der russische Energieriese GAZPROM die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Grund sei ein Leck, wegen dem die Pipeline bis auf Weiteres lahmgelegt werde.

Das schürte Rezessionsängste, denn eine vollständige Abschaltung würde die europäischen Regierungen dazu zwingen, ihre Bemühungen um Unabhängigkeit von russischem Gas zu verstärken und Energie zu rationieren - ein Schritt, der Industrieunternehmen schaden und die ohnehin schon schwache Wirtschaft in eine Rezession stürzen würde.

Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt. Die Daten untermauerten einerseits nämlich weitgehend die bereits herrschende Einschätzung, dass die US-Notenbank am Ende des Monats wie angekündigt den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben dürfte; andererseits sprachen sie nicht für eine drohende noch stärkere Anhebung und ebenso nicht für eine heraufziehende Rezession in den USA.

Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen grossen Zinsschritt um 75 Basispunkte nach dem Jobbericht auf 58 Prozent und im weiteren Verlauf auf 56 Prozent. Dahinter dürften Spekulationen gestanden haben, dass der Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnte.

Entsprechend fiel die Reaktion am Anleihemarkt aus, dort kamen die Renditen zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

Der schon vor den Arbeitsmarktdaten etwas nachgebende Dollar kam auf breiter Front zunächst noch etwas weiter zurück. Mit der GAZPROM-Meldung erholte er sich aber wieder, weil der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Der Euro fiel so wieder unter die Parität zurück.

ASIEN

Auch am zweiten Handelstag der Woche präsentierten sich die asiatischen Börsen uneinheitlich.

Der Nikkei schloss in Tokio 0,02 Prozent höher bei 27'626,51 Punkten.

Gewinne wurden vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite 1,36 Prozent auf 3'243,45 Punkte nach oben ging. An der Börse in Hongkong prägen unterdessen rote Vorzeichen das Bild: Der Hang Seng büsst zeitweise 0,18 Prozent auf 19'192,04 Zähler ein.

Mit einem Massnahmenpaket will die chinesische Regierung die heimische Wirtschaft ankurbeln, deren Wachstum sich im laufenden Jahr drastisch verlangsamt hat. Japanische Aktien bewegten sich nach schwachen Konjunkturdaten weitestgehend seitwärts. Die Konsumausgaben japanischer Haushalte hatten sich im Juli schwächer entwickelt als erwartet. Hinzu kam eine schwache Lohnentwicklung, die die Wirkung der Inflation noch verschärfen dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires