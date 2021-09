SMI und DAX freundlich erwartet -- Asiatische Börsen legen zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Börsenwoche etwas höher beginnen.

Der SMI wird vorbörslich mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 12'371 Punkten erwartet. Den Freitagshandel hatte er 0,65 Prozent tiefer bei 12'351,84 Punkten beendet.

Der Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben vor dem Wochenende ebenfalls nach. Am Freitagabend wiesen sie Verluste von 0,69 Prozent auf 2'010,80 Zähler bzw. 0,58 Prozent auf 15'916,21 Einheiten aus.

Mit steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. Gestützt werde die Stimmung von den sehr festen Vorlagen aus Schanghai und Tokio, so Marktbeobachter. Das Thema "Tapering" sei nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag weiter nach hinten gerückt, trotzdem kann sich der Dollar etwas erholen. Positiv bewertet der Marktteilnehmer auch den Rückgang der Ölpreise, der den Preisauftrieb dämpfe und auch die Unternehmen auf der Kostenseite entlaste.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte die neue Woche freundlich beginnen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,17 Prozent höher bei 15'808 Punkten. Am Freitag standen zum Handelsschluss Abschläge von 0,37 Prozent auf 15'781,20 Punkte an der Kurstafel.

Nach Einschätzung der Marktexperten der Credit Suisse schliesst der US-Arbeitsmarktbericht aus, dass die US-Notenbank bereits im September ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur verringert. Sie rechnen mit diesem Schritt aber weiterhin noch in diesem Jahr.

Auch mit Blick auf die Europäische Zentralbank sind die Anleger gespannt, wie es ein halbes Jahr vor dem bereits hinausgeschobenen Auslauf des Programms mit den Pandemie-Anleihekäufen (PEPP) weitergeht. Die EZB-Sitzung am Donnerstag gilt entsprechend als Höhepunkt der Woche.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Freitag unterschiedliche Vorzeichen beobachtet.

Der Dow Jones verlor schon zum Handelsstart am Freitag und auch danach behielt er das Minuszeichen bei. Letztlich ging er 0,21 Prozent leichter bei 35'369,15 Punkten ins Wochenende. Beim NASDAQ Composite standen zu Beginn leichte Abschläge an der Kurstafel, er konnte danach ins Plus drehen und kleine Gewinne verbuchen. Sein Schlussstand: 15'363,52 Zähler (+0,21 Prozent).

Die Anleger in New York sahen die jüngsten Signale vom Jobmarkt am Freitag zunächst mit gemischten Gefühlen. Experten zufolge dürfte es nicht nur ihnen, sondern auch den Währungshütern von der Fed schwer fallen, aus dem Bericht die richtigen Schlüsse zu ziehen.

"Dieser Arbeitsmarktbericht wird der Fed Kopfzerbrechen bereiten", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer ersten Reaktion. Mit einem Stellenzuwachs weit hinter den Erwartungen und einer gleichzeitig niedrigen Arbeitslosenquote sei es schwierig, eine klare Linie herauszuarbeiten. Durch weiterhin schneller als erwartet steigende Löhne bleibe die Inflation ein grosses Thema.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte beginnen die Woche mit Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,82 Prozent auf 29'657 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 1,15 Prozent auf 3'623 Einheiten aus. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 0,92 Prozent auf 26'141 Punkte hinzu.

Weiter steil nach oben geht es am Montag an der Börse in Tokio. Nachdem der derzeitige Ministerpräsident und LDP-Chef Yoshihide Suga seinen de-facto-Rücktritt erklärt habe, spekuliere der Markt jetzt darauf, dass Sugas Nachfolger der Wirtschaft des Landes Stimulierungsmassnahmen versprechen wird, wenn später im Jahr der Wahlkampf beginne, so die Analysten von Rakuten Securities.

Weil Sugas Zustimmungswerte bei den Wählern im Keller gewesen seien, sorge die Nachricht auch für Hoffnungen, dass die potenziellen Verluste der LDP unter einem Nachfolger nicht allzu hoch ausfallen werden. Letztlich ist den Rakuten-Experten zufolge aber wohl die Entwicklung der Pandemie der entscheidende Faktor, was das maue Wirtschaftswachstum betreffe und hier mache die fortschreitende Impfkampagne Hoffnung.

Auch in Shanghai gibt es Spekulationen über Wirtschaftsstimuli. Die Ratingagentur Fitch hält es für wahrscheinlich, dass die Mindestreserveanforderungen der Banken gelockert werden, um der in den vergangenen Wochen Monaten weniger dynamischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Daneben könnte Peking finanziellen Spielraum nutzen und Infrastrukturmassnahmen auf den Weg bringen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires