SMI im Plus -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen. Der DAX präsentiert sich stabil. An den Börsen in Fernost geht es aufwärts.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich vor dem Wochenende freundlich.

Der Leitindex SMI startete 0,11 Prozent höher bei 9'993,98 Punkten und kann anschliessend Boden gutmachen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls fester. Während der SLI zur Eröffnung ein Plus von 0,20 Prozent bei 1'525,15 Zählern auswies, zeigte sich der SPI mit einem marginalen Plus von 0,06 Prozent wenig verändert bei 12'168,78 Indexeinheiten.

Die Schweizer Börse ist mit angezogener Handbremse in den letzten Handelstag der Woche gestartet, kann im Anschluss aber etwas Boden gutmachen. Im Handel warte man auf die Publikation des am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts. Dabei wird sich zeigen, ob der Handelskonflikt bereits Spuren auf dem dortigen Arbeitsmarkt hinterlässt. Nach dem starken ADP-Bericht vom Vortag seien die Erwartungen hoch.

Zuletzt hatten bessere US-Daten, freundlichere Signale vom Handelsstreit, etwas Entspannung in Hongkong und ein wohl zunächst verhinderter No-Deal-Brexit den Dividendenpapieren Auftrieb verliehen. Auch an der Wall Street tat sich gestern nach dem europäischen Handelsende nicht mehr viel, so dass auch von dieser Seite neue Impulse fehlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt am Freitag stabil.

Der DAX eröffnet 0,16 Prozent höher bei 12'146,00 Punkten.

Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für August hat der deutsche Aktienmarkt etwas weiter zugelegt. Im bisherigen Wochenverlauf hat das Börsenbarometer der starken Vorwoche bis dato 1,8 Prozent Kursplus folgen lassen.

Die zuvor skeptischen Anleger treibe es derzeit förmlich in die Offensive, erklärte Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets. Bessere US-Konjunkturdaten, freundlichere Signale vom Handelsstreit, etwas Entspannung in Hongkong und ein wohl zunächst verhinderter No-Deal-Brexit seien der Wind in den Segeln.

Analysten erwarten derweil, dass sich am robusten Zustand des US-Jobmarkts wenig ändern wird. Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners hingegen äusserte sich eher zurückhaltend: "Der Jobbericht wird zeigen, ob der anhaltende Handelskonflikt bereits Spuren auf dem US-Arbeitsmarkt hinterlässt. Nach dem starken ADP-Bericht von gestern sind die Erwartungen hoch. Anleger und Analysten gehen trotz aller Krisen von einer Fortsetzung des Job-Booms aus." Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP hatte die Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im August mehr Stellen geschaffen als erwartet.

WALL STREET

Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China liessen die US-Börsen ihren Anstieg am Donnerstag fortsetzen.

Der Dow Jones gewann zum Erklingen der Startglocke und legte weiter zu. In der Spitze pirschte er sich mit 26'777 Zählern erstmals seit über einem Monat wieder an die 26'800 Punkte heran. Anleger könnten dies nach mehreren Wochen mit Pendelverkehr zwischen 25'339 und 26'514 Punkten als Ausbruchsversuch werten. Zu Handelsschluss blieb ein Zuwachs von 1,41 Prozent auf 26'728,15 Zähler. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte ebenfalls zum Start einen Aufschlag. Auch anschliessend verweilte er weit in der Gewinnzone und schloss 1,75 Prozent fester bei 8'116,83 Zählern.

Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden Handelsstreitparteien USA und China Anfang Oktober im Rahmen des regelmässigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs beider Länder in Washington stattfinden. Auf der Arbeitsebene sollen "bedeutende Fortschritte" bereits Mitte September vorbereitet werden. Auch die steigende Hoffnung, dass in Europa ein No-Deal-Brexit noch abgewendet werden kann, lockte die zuletzt überaus skeptischen Anleger weiter aus der Defensive.

Die Privatwirtschaft der USA schaffte im August mehr Stellen als erwartet und sendete damit positive Signale für den am morgigen Freitag anstehenden Monatsbericht der US-Regierung.

Schon am Mittwoch war es mit den Kursen deutlich nach oben gegangen, nachdem der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank ein verhalten positives Bild der US-Wirtschaft gezeichnet hatte. Dazu gesellten sich gute Nachrichten aus der Politik. In Hongkong hatte Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgezogen und damit eine wesentliche Forderung der Demonstranten erfüllt. Das Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah, war Auslöser der heftigen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

ASIEN

Die Börsen in Asien können am Freitag Gewinne verzeichnen.

In Japan legt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,61 Prozent auf 21'214,90 Punkte zu.

Auch in China verbucht der Shanghai Composite derweil ein leichtes Plus von 0,16 Prozent auf 2'990,63 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng ebenfalls aufwärts. Er weist einen Aufschlag von 0,59 Prozent bei 26'672,60 Indexpunkten aus.

Starke Vorgaben der Wall Street im Verbund mit überzeugenden Konjunkturdaten aus den USA lassen Rezessionssorgen an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag in die Hintergrund treten. In der Folge stehen die Börsenampeln in der Region weiter auf grün - wenn auch nicht mehr mit der Dynamik des Vortages. Vor allem der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor überraschte positiv. Aber auch der Auftragseingang schlug die Prognosen und der ADP-Bericht stimmte hoffnungsvoll für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik steht vor seinem höchsten Wochenanstieg seit Juni.

Laut Händlern schwingt aber auch das positive Sentiment des Vortages noch mit, als positive Signale zur Lösung des Handelskonflikts die Börsen befeuert hatten. "Tatsächlich ist es ein positives Zeichen, dass Treffen auf mehreren Ebenen stattfinden werden", sagt Rentenstratege Zhu Huani von der Mizuho Bank und verweist auf die Gespräche zwischen den USA und China. "Da nur begrenzte Fortschritte zu erwarten sind, wird es immer noch viele Wendungen auf dem Weg geben und die Hürde für mehr gute Nachrichten liegt wesentlich höher. Deshalb denken wir, dass die Rally ohne weitere Durchbrüche nur von kurzer Dauer sein könnte", warnt der Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires