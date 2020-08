Zahlenflut an den Parketts: SMI schwächer erwartet -- DAX mit minimalen Vorzeichen erwartet -- Börsen in Asien mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt dürfte den neuen Handelstag mit leichten Verlusten begrüssen. Am deutschen Aktienmarkt wird es zum Handelsstart am Donnerstag ebenfalls leicht abwärts gehen. Rote Vorzeichen in Fernost.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt hat heute zahlreiche Bilanzvorlagen zu verdauen.

Der Leitindex SMI war am Vortag 0,63 Prozent schwächer bei 10'097,97 Zählern in den Feierabend gegangen. Am Donnerstag zeigt er sich vorbörslich etwas tiefer.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Handel mit Abschlägen von 0,19 Prozent bei 1'540,84 Punkten bzw. 0,39 Prozent bei 12'533,47 Indexeinheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Negative Vorgaben aus Fernost dürften die Anleger zurückhaltend stimmen, heisst es am Markt. An der Wall Street waren die Kurse zwar nach Handelsschluss in Europa noch leicht gestiegen, doch sei ein Grossteil der Gewinne wohl bereits am Vortag eingepreist worden. Da es zudem noch keine Fortschritte bei den Verhandlungen über ein neues Hilfspaket zur Bekämpfung der Corona-Krise gebe und am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es weiter. Da die Bilanzsaison weitergeht, könnte es punktuell zu Ausreissern bei den Kursen einzelner Aktien kommen, sagte ein Händler.

Dass die Anleger verunsichert sind, ist auch am Goldpreis abzulesen. Die Rally setzte sich mit Schwung fort. Zudem halte auch der Abwärtstrend bei den Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen an. "Ein weiteres Zeichen der Unsicherheit", sagt ein Händler. In unsicheren Zeiten greifen Anleger bevorzugt nach sicheren Werten wie Gold oder Staatsanleihen. Als Folge steigender Bondkurse sinken die Renditen. "Was sich der US-Präsident lange von der Fed gewünscht hat - nämlich Nullzinsen oder sogar negative Zinsen wie in der Eurozone - hat er dank der Corona-Pandemie jetzt bekommen", heisst es im Kommentar von CMC Markets.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Verlusten in den Donnerstagshandel starten.

Der DAX hatte am Vortag mit Zuschlägen von 0,47 Prozent bei 12'660,25 Punkten geschlossen. Vorbörslich zeigt sich das Börsenbarometer marginal leichter.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaisontag vorerst wieder defensiver zu Werke. Damit dürfte sich die Richtungssuche fortsetzen. Seit Montag dümpelt der DAX nun schon um die Marke von 12'600 Punkten. "Wie zuletzt so häufig bekommen es die Börsianer mit der Höhenangst zu tun", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach den letzten starken Tagen, vor allem am Montag, sei die Kaufbereitschaft bei Aktien erst einmal wieder gedämmt. Sein Kollege Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den DAX derzeit bei 12'750 Punkten nach oben gedeckelt. In dieser Woche war der Leitindex an dieser Marke mehrfach gescheitert.

Zwischen der weiter grassierenden Corona-Pandemie und der Hängepartie der US-Politiker beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets fehlt es dem DAX derzeit an den nötigen Impulsen.

Zahlreiche Unternehmenszahlen stehen aberim Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Neben der Lufthansa und Siemenshaben unter anderem auch adidas, Munich Re, Henkel und Brenntag ihre Bücher geöffnet.

WALL STREET

An den US-Börsen werden am Mittwoch Gewinne verbucht.

Der Dow Jones startete mit Zuschlägen von 0,36 Prozent bei 26'924,78 Punkten in den Mittwochshandel und kann seine Gewinne auch anschliessend weiter ausbauen. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite nahm den Handel 0,24 Prozent fester bei 10'967,87 Zählern auf. Auch weiter tendiert er mit grünem Vorzeichen.

An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch in Kauflaune geblieben. Die Hoffnungen ruhten nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise, um das Republikaner und Demokraten immer noch feilschten, hiess es von Börsianern. In den vergangenen Tagen habe es dabei allerdings deutliche Fortschritte gegeben.

Bereits vor Börsenstart wurden die Juli-Daten des privaten Dienstleisters ADP zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft erholte sich kaum vom Einbruch in der Corona-Krise: Die Zahl der Arbeitsplätze stieg um 167'000, während Analysten im Schnitt mit einem deutlich stärkeren Zuwachs um 1,2 Millionen gerechnet hatten. Dagegen wurden allerdings die Daten für den Vormonat Juni drastisch nach oben revidiert. Nun wird mit Spannung auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gewartet.

Darüber hinaus wollen sich Chinesen und Amerikaner mit hochrangig besetzten Delegationen am 15. August zusammensetzen und über das bereits Anfang des Jahres verabschiedete "Phase-Eins-Handelsabkommen" sprechen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Hier scheint es bei der Umsetzung vor allem auf chinesischer Seite zu hapern. Doch Anleger hoffen, dass bei den Gesprächen auch über die aktuellen Spannungen gesprochen wird und setzen auf eine Entspannung der aktuell belasteten Beziehungen beider Staaten.

ASIEN

Asiens Börsen geben im Donnerstagshandel mehrheitlich nach.

In Tokio gibt der Nikkei rund 0,61 Prozent auf 22'378,22 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland haben ebenfalls die Verkäufer das Ruder in der Hand, der Shanghai Composite büsst 0,,38 Prozent auf 3'364,79 Indexpunkte ein. Auch in Hongkong geht es abwärts, der Hang Seng verliert deutlichere 1,63 Prozent auf 24'692.59 Zähler.

Die Anleger haben am Donnerstag stützende und belastende Faktoren zu verarbeiten. Zu den treibenden Faktoren gehören die starken Vorlagen der US-Börsen. Vor allem die Hoffnung auf ein bevorstehendes frisches Stimulus-Paket in den USA liess die Anleger bei Aktien zugreifen.

Andererseits neigen viele Anleger nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen. Belastend ist zudem die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China. Die Meldung vom Vortag, dass sich hochrangige Vertreter beider Länder Mitte des Monats treffen wollen, hat die Unsicherheit keineswegs beseitigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires