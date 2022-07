SMI legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach dem Ausverkauf am Vortag zunächst zu einer kräftigen Gegenbewegung.

Der SMI ging 1,13 Prozent stärker bei 10'823,86 Punkten in den Handel und legt anschliessend weiter zu.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgen der positiven Tendenz des Leitindex, nachdem sie 1,26 Prozent fester bei 1'652,79 Zählern respektive 1,08 Prozent höher bei 13'945,86 Einheiten gestartet sind.

Gestützt wird der Markt einerseits von der späten Erholung an den Wall Street. Während der Standardwerteindex Dow Jones seine Abgaben eindämmte, schaffte es die Technologiebörse NASDAQ sogar ins Plus. Die zuletzt gesunkenen Preise für Öl und andere Rohstoffe, darunter auch für Nahrungsmittel, sorgten ebenfalls für etwas Entlastung. Sinkende Rohstoffkosten könnten den anhaltenden Inflationsdruck etwas abschwächen, erklären einige Börsianer.

Die weniger positiv gestimmten Stimmen halten dagegen, dass ein sinkender Ölpreis ebenfalls Ausdruck der steigenden Rezessionsängste sei. Zu dieser Unsicherheit trage aktuell auch der Devisenmarkt bei. Dort gerate der Euro mittlerweile so stark unter Druck, dass einige Anleger einen Crash befürchteten, kommentiert ein Händler. Auch zum Franken verharrt der Euro mittlerweile stabil unter Parität. Auf Datenseite vermögen die aktuellen Auftragseingänge aus der deutschen Industrie nicht zu beruhigen. "Wer auf der Suche nach Rezessionssignalen ist, der wird bei den Auftragseingängen fündig", heisst es bei der VP Bank. Am Nachmittag werden in den USA noch US-Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht, bevor dann am Abend das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung auf der Agenda steht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Mittwoch 1,50 Prozent höher bei 12'587,55 Punkten und baut seine Gewinne anschliessend weiter aus.

Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte den DAX am Vortag knapp drei Prozent ins Minus gedrückt, auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Unterstützung erhalten die Kurse nun vor allem von der US-Technologiebörse NASDAQ. Dort hatten sich die Anleger am Dienstag wieder vorgewagt.

Vor allem die Sorgen vor einem Energieengpass hielten Marktteilnehmer von Engagements in risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien ab, schrieben die Analysten der Landesbank Hassen-Thüringen. Auch das charttechnische Bild sei weiterhin trüb und so könne der DAX erneut auf Tauchstation gehen, wenngleich erste Indikationen zunächst auf eine freundliche Eröffnung schliessen liessen.

Mehr als ein Fünftel haben die 40 DAX-Konzerne bislang in Summe seit Jahresbeginn an Börsenwert eingebüsst. In den vergangenen Wochen waren auf Erholungsversuche immer wieder teils hohe Verluste gefolgt. "Inflation, Rezessionsängste, Gas-Problematik: Auch mit Beginn des zweiten Halbjahres kommen die Märkte nicht in Schwung und verlieren deutlich", resümierten die Börsenexperten von Index Radar. Die runde DAX-Marke von 12'000 Zählern könne "noch diese Woche fallen".

WALL STREET

Nach dem gestrigen US-Feiertag konnten sich die amerikanischen Anleger am Dienstag nicht recht entscheiden.

Der Dow Jones verlor schon zum Handelsstart. Anschliessend ging es weiter abwärts. Er beendete Handel letztlich 0,42 Prozent leichter bei 30'966,93 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel daneben anfänglich, konnte im Verlauf jedoch ins Plus drehen. Schlussendlich stieg er 1,75 Prozent auf 11'322,24 Zähler.

Die Belastungsfaktoren sind geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die jedoch auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gas-Lieferstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen.

Nordea Asset Management geht davon aus, dass die Märkte weiterhin unter Druck stehen werden, da Investoren derzeit noch nicht vollständig auf eine Wachstumsverlangsamung vorbereitet seien. "Wir rechnen mit einer sehr flachen Rezession", hiess es von den Analysten. Aber sie dürfte auch nicht zu flach ausfallen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Berichtstag übersichtlich. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuss vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,09 Prozent auf 26'134,47 Punkte.

Für den Shanghai Composite geht es derweil um 1,34 Prozent auf 3'358,54 Zähler nach unten. Der Hang Seng gibt unterdessen um 1,37 Prozent auf 21'554,32 Einheiten nach.

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Asien. Händler sprechen von wiederaufgeflammten Rezessionssorgen. Viele Anleger wollten zudem die US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, die am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden. Zudem steht am Freitag die Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires