SMI feiertagsbedingt geschlossen -- DAX vor freundlichem Start in den Pfingstmontagshandel -- Asiens Börsen mit Aufschlägen

SCHWEIZ

Nach einem schwachen Freitagshandel bleibt die Schweizer Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Der SMI konnte vor dem Wochenende seine anfänglichen Zuwächse nicht verteidigen, sondern fiel im weiteren Verlauf in die Verlustzone. Am Abend schloss er 0,18 Prozent schwächer bei 11'529,16 Einheiten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI drehten während des Freitagshandels ins Minus. Schlussendlich beendeten sie den Tag mit Verlusten von 0,14 Prozent bei 14'809,29 Punkten bzw. 0,28 Prozent bei 1'799,95 Zählern.

Am heutigen Pfingstmontag ruht der Schweizer Handel. Im Fokus der Anleger stand am Freitag zuvorderst der monatliche US-Arbeitsmarktbericht der Regierung. Der fiel - anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor tags zuvor - stärker als erwartet aus.

Für die US-Notenbank (Fed) gebe es angesichts der Beschäftigtenzahlen, der kräftig steigenden Inflation und Löhne sowie eines erwarteten ordentlichen Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal keinen Grund, die Zinsanhebungen nicht aggressiv voranzutreiben, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Den Anlegern am Aktienmarkt schmeckte das aber nicht so recht, denn steigende Zinsen machen auch andere Anlageformen wie etwa Anleihen wieder interessanter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird an diesem Pfingstmontag gehandelt.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit grünen Vorzeichen.

WALL STREET

Die Wall Street legte am Freitag den Rückwärtsgang ein.

Der Dow Jones baute seine Anfangsverluste stetig aus und beendete den Freitagshandel dann 1,05 Prozent im Minus bei 32'899,70 Punkten. Der NASDAQ Composite gab noch kräftiger nach und ging 2,47 Prozent tiefer bei 12.012,73 Zählern in den Feierabend, nachdem er bereits auf rotem Terrain gestartet war.

Den wichtigsten Impuls lieferte der vorbörslich veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Dieser zeigte mit einem Stellenaufbau um 390'000 erneut ein robustes Jobwachstum und lag damit über der Erwartung einer Zunahme um 328'000. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 3,6 Prozent, während hier ein leichter Rückgang auf 3,5 Prozent erwartet worden war. Beruhigend auf den Markt wirke jedoch, dass die Stundenlöhne mit 0,31 Prozent im selben Tempo wie im Vormonat gewachsen sind und damit nicht die befürchtete Beschleunigung zeigen, so ein Teilnehmer.

Damit wurden allerdings die anhaltenden Sorgen der US-Notenbank bestätigt, dass ein starker Arbeitsmarkt die Inflation weiter in die Höhe treiben könnte, da der Wettbewerb um Arbeitskräfte die Lohnverhandlungen anheizt. Die Fed versucht derzeit mit einer straffen Geldpolitik , die weiter hohe Inflation einzudämmen. Vor diesem Hintergrund haben die Investoren Bedenken, dass es im Zuge der kräftigen Zinsanhebungen zu einem Fall der US-Wirtschaft in eine Rezession kommen könnte.

Erst am Vortag hatte die stellvertretende Präsidentin der Fed, Lael Brainard erklärt, dass sie erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze auf ihrer Sitzung Ende diesen Monats und erneut im Juli um je einen halben Prozentpunkt anheben wird. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob die Fed das Tempo der Zinserhöhungen danach verlangsamen werde, so die Notenbankerin. Brainard sagte zudem, die Feststellung wäre verfrüht, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe.

ASIEN

An den grossen asiatischen Börsen geht es zum Wochenstart sichtlich bergauf.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei derzeit (07:10 Uhr MESZ) 0,7 Prozent auf 27'954,78 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es nach dem Feiertag am Freitag ebenfalls nach oben. Der Shanghai Composite gewinnt 1,05 Prozent auf 3'228,93 Zähler. Die Börse in Hongkong war am Freitag feiertagsbedingt ebenfalls geschlossen, zum Wochenstart zieht der Hang Seng derzeit 1,09 Prozent auf 21'311,98 Einheiten an.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich von der sehr schwachen Wall Street am Freitag unbeeindruckt. Die nach und nach gelockerten Lockdown-Massnahmen sorgten für Zuversicht, heisst es mit Blick auf die Gewinne an den chinesischen Börsen. Dazu ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Mai deutlich gestiegen in Richtung der 50er Marke, ab der er eine Expansion anzeigt. In Südkorea wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires