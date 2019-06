An der Wall Street zeichnen sich am Donnerstag Gewinne ab. Am heimischen und deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung freundlich. Die asiatischen Indizes fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag zu.

Der SMI startete 0,19 Prozent schwächer bei 9'666,96 Zählern in den Donnerstagshandel, danach dreht er ins Plus und kann zulegen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren klar in der Gewinnzone.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den positiven Trend vom Vortag an und tendiert auf breiter Front fester. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beflügele die Beteiligungspapiere, heisst es am Markt. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr verlaufe der Handel aber in eher ruhigen Bahnen. Die Umsätze hielten sich in Grenzen. Am Vortag hatten die Märkte von der Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA Rückenwind erhalten.

Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA als immer grösser beurteilt wird, gehen die Ökonomen davon aus, dass die EZB die Leitzinsen nicht antasten wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich freundlich.

Der DAX wies zur Eröffnung einen marginalen Aufschlag von 0,06 Prozent bei 11'987,92 Punkten aus, danach kann er weiter zulegen und knackt die 12'000-Punkte-Markte.

Neben dem derzeit vorherrschenden Zinsoptimismus kamen positive Impulse von neuen Konjunkturdaten. So erhielt die deutsche Industrie im April mehr Aufträge als erwartet.

Am Donnerstag steht vor allem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Anlegerfokus. Ökonomen gehen einhellig davon aus, dass die EZB trotz des schwierigeren Wirtschaftsumfelds die Leitzinsen nicht antasten wird. Auch das Versprechen, den Leitzins mindestens bis zum Jahresende nicht anzuheben, dürften die Währungshüter erneuern. Erwartet wird jedoch, dass Notenbankchef Mario Draghi Einzelheiten zu den geplanten Langfristkrediten an die Banken verkünden wird.

Aus Branchensicht liegt das Augenmerk nach der Absage der Fusion zwischen Fiat Chrysler (FCA) und Renault auf dem Autosektor. Vergangene Nacht hatte FCA sein Angebot "mit sofortiger Wirkung" überraschend zurückgezogen, nachdem zuvor Renault auf Wunsch des französischen Staates gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen.

WALL STREET

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit moderaten Zuwächsen eröffnen.

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Dow Jones 0,1 Prozent höher bei 25'572 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legt vorbörslich zu.

Erneut dürfte die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA die Indizes an der Wall Street antreiben. Doch die Dynamik der Aufwärtsbewegung dürfte erneut abnehmen, angesichts der herrschenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie Mexiko. Während es mit China keine Fortschritte zu geben scheint, sollen die Gespräche mit Mexiko am Donnerstag fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung in den Migrationsfragen, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden.

ASIEN

Am Donnerstag kamen die Aktienmärkte in Asien auf keinen gemeinsamen Nenner.

In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 seine anfänglichen Aufschläge wieder ab und schloss kaum bewegt bei 20'774,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,17 Prozent auf 2'827,80 Zähler. Dagegen konnte der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende 0,26 Prozent auf 26'965,28 Indexpunkte steigen.

Anleger wägten zwischen den auf das Sentiment drückenden Handelskonflikten und einer positiv bewerteten möglichen US-Zinssenkung ab, hiess es.

Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben aufgrund der andauernden US-Zinssenkungsfantasien. Die drei wichtigsten US-Börsen gewannen bis zu 0,8 Prozent. Derweil legte der jüngste Konjunkturbericht der US-Notenbank nahe, dass die neuerlichen Handelsspannungen zwischen den USA und China bisher noch keine wesentlichen Auswirkungen auf US-Produzenten gehabt haben.

