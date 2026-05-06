SMI & DAX starten in Grün -- Gewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz zeigen sich in Kauflaune.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI eröffnen den Handelstag höher.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch höher. Nach dem schwachen Wochenauftakt lässt sich damit zumindest vorläufig der zweite positive Handelstag in Folge beobachten.

Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Die hat einerseits die US-Aktien am Vorabend erneut auf neue Höchststände geführt, andererseits auch in Asien für positive Vorzeichen gesorgt, wobei derzeit insbesondere der koreanische Kospi mit einem Kursplus von über 6 Prozent herausragt.

US-Präsident Donald Trump scheint im Konflikt mit dem Iran vorerst auf Deeskalation zu setzen. In der Nacht auf Mittwoch kündigte er überraschend an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "grosse Fortschritte" für ein "umfassendes und abschliessendes" Abkommen gegeben.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden wieder Gewinne verzeichnet.

Der DAX startet mit Aufschlägen von 0,96 Prozent bei 24.636,16 Punkten in den Handel.

Der DAX knüpft zur Wochenmitte an den starken Dienstag an. Tags zuvor hatte der DAX seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen könnte der DAX nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht.

US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "grosse Fortschritte" für ein "umfassendes und abschliessendes" Abkommen gegeben. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Aussenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 49'298,53 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 1,03 Prozent fester und beendete den Handelstag bei 25'326,13 Zählern, nachdem im Verlauf bei 25'361,05 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht worden war.

Nach den Vortagesverlusten ging die Wall Street am Dienstag auf Erholungskurs. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt - scheint aber aktuell nicht mehr stark zu belasten. Die militärischen Auseinandersetzungen am Vortag schüren zwar Ängste, der Konflikt könnte sich nach Wochen relativer Ruhe wieder verschärfen. Wohlwollend nahmen Händler aber zur Kenntnis, dass US-Präsident Donald Trump bislang darauf verzichtet, Teheran einen Waffenstillstandsbruch vorzuwerfen.

Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Derweil hat ein Containershiff des dänischen Reederei Moller-Maersk die Strasse von Hormus mit Hilfe des US-Militärs passiert. Auch Schlagzeilen wie diese schüren Hoffnung, dass die US-Marine Schiffe gegen iranischen Widerstand durch die Meerenge eskortieren könnte. Solange das Weisse Haus und Teheran in Friedensgespräche eingebunden sind, "sollte das ausreichen, um die Risikobereitschaft zu stützen", erläutert Analyst Michael Brown von Pepperstone. Einen Treiber am US-Aktienmarkt stellt nach Aussage von Marktteilnehmern vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen dar. Für Mike Wilson von Morgan Stanley sind diese derzeit wichtiger als Ölpreis oder Zinstrend.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch fester.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Seither befindet er sich in der Feiertagspause.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,26 Prozent im Plus bei 4'164,10 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise 0,97 Prozent auf 26'149,40 Punkte.

Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach oben. Dabei helfen auch leicht gesunkene Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus, die die Spannung mit dem Iran nochmals erhöht hatte, aussetzen werden und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "grosse Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires