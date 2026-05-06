Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’661 2.3%  Bitcoin 63’681 0.7%  Dollar 0.7809 -0.3%  Öl 108.5 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ahold Delhaize-Aktie: Überraschend starkes erstes Quartal - Führungsposten wird neu besetzt
Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Wolfspeed-Aktie klar schwächer: Halbleiterunternehmen verzeichnet stärkere Verluste
Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 06.05.2026 09:07:37

SMI & DAX starten in Grün -- Gewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zur Wochemitte weiter zu. Am Mittwoch geht es in Aisen nach oben.

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz zeigen sich in Kauflaune.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI eröffnen den Handelstag höher.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch höher. Nach dem schwachen Wochenauftakt lässt sich damit zumindest vorläufig der zweite positive Handelstag in Folge beobachten.
Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Die hat einerseits die US-Aktien am Vorabend erneut auf neue Höchststände geführt, andererseits auch in Asien für positive Vorzeichen gesorgt, wobei derzeit insbesondere der koreanische Kospi mit einem Kursplus von über 6 Prozent herausragt.

US-Präsident Donald Trump scheint im Konflikt mit dem Iran vorerst auf Deeskalation zu setzen. In der Nacht auf Mittwoch kündigte er überraschend an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "grosse Fortschritte" für ein "umfassendes und abschliessendes" Abkommen gegeben.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden wieder Gewinne verzeichnet.

Der DAX startet mit Aufschlägen von 0,96 Prozent bei 24.636,16 Punkten in den Handel.

Der DAX knüpft zur Wochenmitte an den starken Dienstag an. Tags zuvor hatte der DAX seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen könnte der DAX nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht.

US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "grosse Fortschritte" für ein "umfassendes und abschliessendes" Abkommen gegeben. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Aussenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 49'298,53 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 1,03 Prozent fester und beendete den Handelstag bei 25'326,13 Zählern, nachdem im Verlauf bei 25'361,05 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht worden war.

Nach den Vortagesverlusten ging die Wall Street am Dienstag auf Erholungskurs. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt - scheint aber aktuell nicht mehr stark zu belasten. Die militärischen Auseinandersetzungen am Vortag schüren zwar Ängste, der Konflikt könnte sich nach Wochen relativer Ruhe wieder verschärfen. Wohlwollend nahmen Händler aber zur Kenntnis, dass US-Präsident Donald Trump bislang darauf verzichtet, Teheran einen Waffenstillstandsbruch vorzuwerfen.

Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Derweil hat ein Containershiff des dänischen Reederei Moller-Maersk die Strasse von Hormus mit Hilfe des US-Militärs passiert. Auch Schlagzeilen wie diese schüren Hoffnung, dass die US-Marine Schiffe gegen iranischen Widerstand durch die Meerenge eskortieren könnte. Solange das Weisse Haus und Teheran in Friedensgespräche eingebunden sind, "sollte das ausreichen, um die Risikobereitschaft zu stützen", erläutert Analyst Michael Brown von Pepperstone. Einen Treiber am US-Aktienmarkt stellt nach Aussage von Marktteilnehmern vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen dar. Für Mike Wilson von Morgan Stanley sind diese derzeit wichtiger als Ölpreis oder Zinstrend.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch fester.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Seither befindet er sich in der Feiertagspause.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,26 Prozent im Plus bei 4'164,10 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise 0,97 Prozent auf 26'149,40 Punkte.

Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach oben. Dabei helfen auch leicht gesunkene Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus, die die Spannung mit dem Iran nochmals erhöht hatte, aussetzen werden und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "grosse Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:04 Zuversicht kehrt zurück
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Starke Gegenreaktion
05.05.26 GameStop möchte eBay übernehmen
05.05.26 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.05.26 Marktüberblick: Rheinmetall im Fokus
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 18.85 SXEBNU
Short 13’836.47 13.83 S7DB8U
Short 14’335.29 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’052.17 05.05.2026 17:30:19
Long 12’484.60 19.41 S42B5U
Long 12’216.42 13.83 STABXU
Long 11’691.04 8.91 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
06.05.26 5N Plus Inc / Quartalszahlen
06.05.26 908 Devices Inc Registered Shs / Quartalszahlen
06.05.26 A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs / Generalversammlung
06.05.26 Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued / Generalversammlung
06.05.26 AB SCIENCE / Quartalszahlen
06.05.26 Abirami Financial Services (India) Ltd / Quartalszahlen
06.05.26 Acadia Healthcare Co Inc / Generalversammlung
06.05.26 ACADIA Pharmaceuticals Inc. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
06.05.26 Erwerbsquote
06.05.26 Arbeitslosenquote
06.05.26 Arbeitskostenindex (Jahr)
06.05.26 Arbeitskostenindex (Quartal)
06.05.26 Beschäftigungsänderung
06.05.26 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
06.05.26 Ai Group Bau-EMI
06.05.26 AiG Industrie-Index
06.05.26 Consumer Price Index Growth (MoM)
06.05.26 Consumer Price Index Growth (YoY)
06.05.26 AIB Services PMI
06.05.26 S&P Global PMI
06.05.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
06.05.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
06.05.26 Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY)
06.05.26 HSBC Services PMI
06.05.26 HSBC Composite PMI
06.05.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
06.05.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
06.05.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
06.05.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
06.05.26 Industrieproduktion ( Monat )
06.05.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
06.05.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
06.05.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
06.05.26 S&P Global PMI Gesamtindex
06.05.26 HCOB EMI Dienstleistungen
06.05.26 HCOB EMI Gesamtindex
06.05.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
06.05.26 Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr )
06.05.26 Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat )
06.05.26 HCOB Composite EMI
06.05.26 EZB-Mitglied Lane spricht
06.05.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
06.05.26 Einzelhandelsumsatz
06.05.26 S&P Global Gesamt-EMI
06.05.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
06.05.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
06.05.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
06.05.26 Arbeitslosenquote
06.05.26 MBA Hypothekenanträge
06.05.26 M1 Geldmenge (YoY)
06.05.26 ADP Beschäftigungsänderung
06.05.26 NBP-Basissatz
06.05.26 Fed-Mitglied Musalem spricht
06.05.26 Ivey Einkaufsmanagerindex
06.05.26 Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
06.05.26 EIA Rohöl Lagerbestand
06.05.26 Arbeitslosenquote
06.05.26 Fed-Mitglied Goolsbee spricht
06.05.26 Fed-Mitglied Hammack spricht
06.05.26 Währungsreserven

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Bernstein Research verleiht Rheinmetall-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Tiefrote Zahlen und Werksschliessungen: BioNTech zieht die Notbremse - Aktie unter Druck

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1085 -0.0025
-2.22