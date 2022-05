Internationale Börsen folgen Wall Street: Asiens Börsen zum Ende der Handelswoche uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel zurückhaltend.

Der SMI gab seine anfänglich deutlichen Gewinne wieder ab und beendete den Handel schliesslich sogar mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent bei 11'877,27 Zählern.

Die gleiche Tendenz war bei den Nebenwertindizes SLI und SPI zu beobachten. Sie schlossen am Abend bei 1'836,30 Punkten (-0,22 Prozent) bzw. bei 15'265,84 Zählern (-0,06 Prozent).

Zunächst sah es so aus, als sei es Fed-Chef Jerome Powell gelungen, die Investoren zu beruhigen - auch die Schweizer. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Doch am Donnerstag überwogen dann an der Wall Street Konjunktursorgen, was auch im Schweizer Handel Spuren hinterliess.

Laut einem Börsianer behielten Anleger den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie die Unterbrechung der Lieferketten aufgrund von Virusinfektionen in China im Hinterkopf. Beide Faktoren machten die Wirtschaftsaussichten langfristig kompliziert und unsicher. So sind denn auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China oder Deutschland schwach ausgefallen.

DEUTSCHLAND

In Deutschland drehte die Anlegerstimmung am Donnerstag ins Negative.

Der DAX hatte nach einem freundlichen Start zunächst weiter zugelegt und vorübergehend sogar die Marke von 14'300 Punkten überstiegen. Im weiteren Handelsverlauf drehte der deutsche Leitindex dann jedoch ins Minus und rutschte damit sogar unter die wichtige 14'000-Punkte-Marke. Schlussendlich ging er 0,49 Prozent leichter bei 13'902,52 Zählern in den Feierabend.

Die Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende hatten die Aktienanleger nur vorübergehend beruhigt. Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch grössere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Konjunktursorgen belasteten dann aber am Donnerstag den US-Aktienmarkt sehr, was am Nachmittag auch den DAX ins Minus schickte

Beachtung fand daneben die laufende Bilanzsaison. Blue Chips wie Airbus und BMW sowie auch Zalando, Vonovia und Shop Apotheke öffneten ihre Bücher.

WALL STREET

Nach der Erholungsrally im Anschluss an die Fortsetzung der US-Zinswende ging es an den US-Börsen am Donnerstag tief ins Minus.

Der Dow Jones schloss 3,11 Prozent tiefer bei 33'001,33 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es 4,99 Prozent auf 12'317,69 Zähler abwärts.

Die US-Notenbank hat die Zinsen am Mittwochabend wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Für Erleichterung hatte aber vor allem die Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gesorgt, die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, wie vom Markt mehrheitlich für die kommende Sitzung erwartet. Ein solcher Schritt hatte Sorgen ausgelöst, dass die Fed die Zinssätze zu weit und zu schnell erhöhen und die Wirtschaft schliesslich in eine Rezession stürzen könnte.

Doch die Zuversicht schien schon wieder etwas zu schwinden. Selbst wenn eine solch deutliche Zinserhöhung in den kommenden Monaten vom Tisch ist, steht immer noch die aggressivste Straffung der US-Geldpolitik seit dem Jahr 2000 bevor, heisst es. Viele Investoren fragten sich, wie hoch die Fed die Zinsen in den nächsten zwei Jahren anheben könnte und wie sich dies dann auf die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne auswirken werde.

Die Fokussierung der Fed auf die Inflationsbekämpfung birgt nach Ansicht der Ratingagentur Fitch grosse Risiken für die konjunkturellen Aussichten der USA. Die Fed "versucht, die Zinsen bis Ende des Jahres wieder in den neutralen Bereich zu bringen", so Chefvolkswirt Brian Coulton. "Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks wächst das Risiko, dass die Straffung der Geldpolitik zu einer deutlichen Wachstumsverlangsamung oder sogar zu einer Rezession im Jahr 2023 führt", warnt Coulton.

Die US-Konjunkturdaten haben enttäuscht. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen und die Produktivität ex Agrar ging im ersten Quartal deutlicher zurück als prognostiziert.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Japan öffnet die Börse heute nach der langen Feiertagspause wieder. Der Nikkei zeigt sich am Freitag freundlich mit einem Plus von 0,69 Prozent auf 27'003,76 Punkte (07:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 2,31 Prozent auf 2'996,99 Zähler. Auch der Hang Seng in Hongkong verliert stellenweise 3,57 Prozent und landet bei 20'051,61 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Handelswoche uneinheitlich. Während die meisten Handelsplätze deutliche Verluste verzeichnen, notiert die Börse in Tokio im Plus. Die Börsen folgen damit überwiegend der Wall Street, wo Konjunktursorgen für massive Verluste gesorgt und sämtliche Gewinne vom Mittwoch wieder mehr als wettgemacht hatten. Zugleich zogen auch die Marktzinsen wieder kräftig an.

Angesichts des volatilen Umfelds und der anhaltenden Unsicherheiten dürften die Anleger bemüht sein, Risiken vor dem bevorstehenden Wochenende zu minimieren, heisst es.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index nach anfänglichen Abschlägen gegen den Trend fester. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass wegen einer dreitägigen feiertagsbedingten Handelspause, die kräftigen gegenläufigen Kursausschläge an der Wall Street, an den japanischen Anleger vorbeigezogen waren, ohne dass diese reagieren konnten. Stützend wirke auch der zum US-Dollar etwas schwächere Yen, wovon japanische Exportwerte profitieren.

Während Technologiewerte, die gewöhnlich sensibel auf Zinsentwicklungen reagieren, auch in Tokio von den schwachen US-Vorgaben belastet werden, profitieren Energiewerte von gestiegenen Ölpreisen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong knickt indessen ein. Technologiewerte stehen hier unter starkem Verkaufsdruck. Berichten zufolge hat die US-Börsenaufsicht SEC mehr als 80 chinesische Unternehmen auf eine Liste gesetzt, denen möglicherweise ein Delisting in den USA droht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires