Anleger werden optimistischer: SMI im Plus - DAX gibt leicht nach -- Asiens Börsen schliessen fester - Feiertag in Japan

Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch positive Vorzeichen zu sehen, in Deutschland zeigt die Tendenz hingegen nach unten. Die asiatischen Indizes zeigen sich zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz. Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag in Grün.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel freundlich.

Der Leitindex SMI stieg bei 9'506,28 Punkten um 0,06 Prozent leichter in den Handel ein und kann aktuell Gewinne verbuchen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren im Plus. Der SLI eröffnete nahezu unverändert bei 1'383,88 Punkten, der SPI zeigte sich zum Handelsstart minimal höher bei 11'827,88 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch freundlich. Nach einem leicht negativen Start gleicht der Leitindex die Einbussen wieder aus und kann sogar ins Plus drehen. Vor den mit Spannung erwarteten Konjunkturzahlen aus Euroland und den USA verhalten sich die Anleger jedoch vorsichtig, heisst es am Markt. Von den Daten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Am Vortag hatte die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise bei den Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Erholung geweckt.

Nach dem unerwartet starken Einbruch bei den Auftragseingängen in der deutschen Industrie blicken die Anleger nun dem PMI für Dienstleistungen und den Detailhandelsumsätzen aus der Eurozone entgegen. Am Nachmittag werden zudem Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die private Arbeitsagentur ADP legt die Zahl neugeschaffener bzw. abgebauter Stellen in der Privatwirtschaft vor. Dies gilt als Indikation für den am Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der Regierung. Ökonomen gehen davon aus, dass im April rund 20 Millionen Stellen abgebaut worden sein könnten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochemmitte zunächst abwärts.

Der DAX eröffnet bei 10'716,51 Punkten mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent und bleibt weiter moderat in der Verlustzone.

Einerseits herrscht unter den Anlegern Freude über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, andererseits strömen immer mehr negative Wirtschaftsdaten in den Markt. So brachen im März die Auftragseingänge der deutschen Industrie weit stärker ein als erwartet. Aus Spanien kamen überraschend deutlich eingetrübte Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor. Auch schwelt nach wie vor die Sorge um ein erneutes Aufflammen des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Laut Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK unterschätzt der Markt trotz aller Freude über die zunehmenden Lockerungsschritte in der Corona-Krise, dass die vermeintliche Rückkehr zur "Normalität" nicht mehr die zur altgewohnten sein wird. "Es gibt ein sehr reales Risiko, dass die längerfristigen Konsequenzen der Veränderungen unterschätzt werden."

Die Konjunkturdaten zeichnen bereits ein sich weiter eintrübendes Umfeld, denn auf die deutlich schwächer als erwarteten Auftragseingänge der deutschen Industrie kommen nach und nach nun die Stimmungsdaten (PMI) vom April für die Dienstleistungssektoren in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland in die Märkte. Nachdem am Vortag bereits Grossbritannien mit seinen Daten erschreckte, tat dies auch Spanien. Später dann werden ausserdem die Einzelhandelsumsätze der Eurozone vom März veröffentlicht.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones eröffnete fester und baute die Gewinne zwischenzeitlich kräftig aus. Doch der starke Aufwärtstrend konnte nicht gehalten werden. Letztlich stand ein Aufschlag von 0,56 Prozent auf 23'883,09 Punkte an der Tafel. Auch der NASDAQ Composite konnte zulegen: Er ging 1,13 Prozent stärker bei 8'809,12 Zählern in den Feierabend.

An der Wall Street hat am Dienstag der Optimismus vom Vortag eine Fortsetzung gefunden. Die Spannungen zwischen China und den USA zur Entstehung von COVID-19 sind erst einmal aus den Schlagzeilen verschwunden. Händler sprachen von Wahlkampfgetöse. Gestützt wurde der US-Aktienmarkt von zweistellig anziehenden Ölpreisen und den voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19.

Im späten Geschäft schmolzen die Gewinne indes ab. Einige Anleger zeigten sich skeptisch wegen der weltweiten Erholung an den Märkten. David Gaud von Pictet Wealth Management sagte, die Aktienbewertungen sähen teuer aus, da die Märkte eine zweite Infektions-Welle nicht einpreisten.

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigte sich eine positive Tendenz an den asiatischen Märkten.

In Japan wurde aufgrund eines Feiertages weiterhin nicht gehandelt. Der Nikkei stand somit weiterhin bei seinem Freitagsschluss von 19'619,35 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland waren die Anleger am Mittwoch aus der mehrtägigen Feiertagspause zurückgekehrt. Der Shanghai Composite stieg bis zur Schlussglocke um 0,63 Prozent auf 2'878,14 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng 1,13 Prozent zu und ging bei 24'137,48 Stellen aus der Sitzung.

Die Hoffnungen auf ein weiteres Hochfahren der globalen Konjunktur stützten dabei die Stimmung unter den Investoren. Immer mehr Länder lockern die im Zuge der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen. Gleichwohl dürften die negativen Auswirkungen der Pandemie noch länger zu spüren sein. Dazu kommen die Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, auch wenn diese wieder etwas in den Hintergrund gedrängt wurden. Auch der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgte für Zuversicht. Hintergrund waren neben einer wieder leicht anziehenden Nachfrage die beschlossenen zusätzlichen Fördersenkungen.

Es gab jedoch auch kritische Stimmen. Die weltweiten Lockerungen könnten zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen führen, so Cliff Tan, East Asian Head of Global Markets Research bei der MUFG Bank. Ein solches Szenario sei an den Märkten jedoch noch nicht eingepreist. Die globalen Stützungsmassnahmen der Notenbanken dürften zwar einen Rückfall auf die Tiefststände aus dem März verhindern, die Märkte könnten sich diesen Niveaus allerdings wieder annähern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires