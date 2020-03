Talfahrt geht weiter: SMI und DAX mit kräftigen Verlusten erwartet -- Börsen in Fernost geben erneut stark ab

Coronavirus-Ängste dürften die Börsen in Zürich und Frankfurt zum Wochenausklang erneut belasten. Auch die asiatischen Märkte stehen am Freitag stark unter Druck.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag tiefrot erwartet.

Der Leitindex SMI weist vor Handelsbeginn einen Verlust von rund 2 Prozent auf 9'926 Stellen aus. Am Donnerstag ging er mit einem Abschlag von 1,23 Prozent bei 10'125,04 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verloren am Donnerstag deutlich an Boden und schlossen mit Verlusten von 1,51 Prozent und 1,25 Prozent bei 1'533,74 beziehungsweise 12'326,61 Punkten.

Mit sehr schwachen Kursen rechnen Händler am Freitag. Der neuerliche Kurseinbruch an Wall Street führt Marktteilnehmern vor Augen, dass der Höhepunkt der Coronakrise - und vor allem seine Folgen für die Wirtschaft - noch lange nicht hinter dem Markt liegt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein fehlendes Engagement zahlreicher Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus angeprangert. Er sei besorgt, dass eine "lange Liste" von Ländern nicht "das erforderliche Mass an politischem Engagement" zeige, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er rief die Regierungen ausdrücklich zu "aggressiver Bereitschaft" auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag weiter nachgeben.

Der DAX wird vorbörslich mit einem Verlust von 1,9 Prozent bei 11'713 Punkten gesehen. Am Donnerstag war er mit einem Abschlag von 1,51 Prozent bei 11'944,72 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer Coronavirus-Pandemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase Mitte der Woche wieder fest im Griff. Auch am Freitag erwarten Experten zum Handelsstart deutliche Abschläge.

Anleger dürften vor allem auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag achten. Nach einem starken Start ins Jahr dürfte der US-Jobmotor im vergangenen Monat einen Gang runter geschaltet haben.

WALL STREET

Die Schaukelbörse an der Wall Street setzte sich auch am Donnerstag fort.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits schwächer, baute seine Verluste im Verlauf aber noch kräftig aus. Am Ende sackte der US-Leitindex 3,58 Prozent auf 26'119,99 Indexpunkte ab.

Ebenfalls deutlich schwächer präsentierten sich die Techwerte. Der NASDAQ Composite sackte deutlich ab und verabschiedete sich 3,10 Prozent schwächer bei 8'738,60 Zählern in den Feierabend.

Tags zuvor hatte der US-Leitindex noch 4,5 Prozent gewonnen und auf Tageshoch geschlossen. Dabei hatte er von den Ergebnissen der US-Vorwahlen profitiert, bei denen sich eine Kandidatur des bei Anlegern beliebteren Demokraten Joe Biden abzeichnet. Die Rally hatte aber nur kurze Beine, wie sich nun angesichts der weiter schwelenden Risiken durch den neuartigen Coronavirus zeigt.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand aus. Seine Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. Zuvor hatte das US-Repräsentantenhaus bekanntgegeben, Milliarden für den Kampf gegen das Virus bereitzustellen. Der Senat verabschiedet ein entsprechendes Nothilfegesetz am Donnerstag. An den Märkten besserte dies die Stimmung aber nicht: Es sehe derzeit auch so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitgestellt werde, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Das Einschreiten werde wohl eher als Zeichen der Schwäche interpretiert.

Belastend wirkten sich zudem Konjunkturdaten aus: Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums sank er gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von nur 0,1 Prozent gerechnet.

ASIEN

Asiens Börsen rutschen vor dem Wochenende in die Verlustzone.

In Japan zeigt sich der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 3 Prozent schwächer bei 20'682 Zählern. Er befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit einem halben Jahr.

Auch in China geht es abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitgleich 0,9 Prozent auf 3'043 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong sackt um 2,3 Prozent auf 26'156 Einheiten ab.

Nach der Zwischenerholung am Vortag hat die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie die Finanzmärkte wieder voll im Griff. Aus dem gleichen Grund war es bereits an der Wall Street steil nach unten gegangen. In Japan belastet zusätzlich der starke Yen.

