SMI vorbörslich tiefer -- DAX vor Handelsstart schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex wird zu Wochenbeginn tiefer erwartet.

Vor Handelsstart wird der SMI am Montag tiefer taxiert.

Die Nebenwerteindex SPI und SLI folgend er Tendenz des Leitindex.

Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler zum Start in die neue Handelswoche. Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte den Fokus nun auf Gewinnmitnahmen in gut gelaufenen Aktien richten, heisst es. Viele Titel sähen überkauft aus und seien zuletzt nur noch mit geringen Umsätzen gestiegen.

Der Abschuss eines mutmasslichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA hat laut dem chinesischen Aussenministerium die Beziehungen zwischen beiden Ländern "ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt". "Die Handlungen der USA haben die Bemühungen und Fortschritte beider Seiten bei der Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit dem Bali-Treffen ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt", erklärte Vizeaussenminister Xie Feng mit Blick auf ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping im November.

DEUTSCHLAND

An der Frankfurter Börse deuten sich am Montag weitere Verluste an.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit einem Minuszeichen.

Nach der Erholung im späten Handel am Freitag zeichnet sich am Montag im DAX angesichts wieder aufkommender Zinssorgen ein neuerlicher Rücksetzer ab.

Am Freitag nahmen die Anleger in Deutschland am Freitag Gewinne mit. Nachdem die jüngsten Zinsentscheide der Notenbanken in den USA und der Eurozone abgehakt waren und die Hoffnung wuchs, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, standen vor dem Wochenschluss mit dem US-Arbeitsmarktbericht schon die nächsten wichtigen Konjunkturdaten an. Ein weiterhin sehr robuster Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten hat am Freitag den Druck auf den deutschen Aktienmarkt wieder etwas erhöht.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende abwärts.

Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 33'926,01 Punkten. Er hatte sich nach einem schwachen Start zwar kurzzeitig ins Plus vorarbeiten können, die Gewinne hielten jedoch nicht. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem deutlichen Verlust von 1,59 Prozent auf 12'006,95 Zähler ins Wochenende. Er hatte die Sitzung bereits mit kräftigen Abgaben eröffnet und sich im Verlauf überwiegend tief im Minus bewegt - nur kurzzeitig hatten die US-Techwerte an der Nulllinie gekratzt.

Nach der Kursrally vom Vortag sorgte ein schwergewichtiges Tech-Trio am Freitag an der NASDAQ-Börse mit enttäuschenden Quartalsberichten wieder für Ernüchterung. Hinzu kam, dass der US-Arbeitsmarkt im Januar eine überraschende Stärke gezeigt hatte - und damit nicht die Hoffnung nährte, dass in puncto Geldpolitik bald wieder Lockerungen wahrscheinlich werden. "Nach dem Arbeitsmarktbericht dürfte endgültig klar sein, warum die Fed weiterhin von anstehenden Zinserhöhungen im Plural spricht", betonte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Die Stimmung belasteten vor allem die enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen von Apple, Amazonund Alphabet. Die Technologieriesen hatten bereits am Donnerstagabend nach US-Handelsschluss ihre Bilanzen vorgelegt.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost bewegen sich am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei letztlich um 0,67 Prozent auf 27,693,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zeitweise 0,86 Prozent auf 3'235,50 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng währenddessen bei 21'192,70 Stellen, um 2,16 Prozent tiefer (08.00 Uhr).

An den Börsen in Asien geht es zu Beginn der Woche überwiegend nach unten. Vielerorts lastet die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank auf der Stimmung, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten für Januar am Freitag überraschend stark ausgefallen waren.

Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines mutmasslichen chinesischen Spionageballons durch die US-Streitkräfte setzen die chinesischen Börsen zusätzlich unter Druck.

Der japanische Aktienmarkt trotzt der negativen Tendenz in der Region. Hier stützt der feste Dollar, wovon besonders Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren. Die US-Währung hatte am Freitag mit den Zinserhöhungsspekulationen auf breiter Front deutlich aufgewertet. Marktteilnehmer sprechen aber auch von einer Schwäche des Yen. Sie verweisen dazu auf einen Medienbericht, wonach die japanische Regierung dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan, Masayoshi Amamiya, angetragen haben soll, sich um die Nachfolge des scheidenden Notenbankchefs Haruhiko Kuroda zu bewerben. Dahinter dürfte die Vermutung stehen, dass er an dem taubenhaften Kurs von Kuroda festhalten dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires