SMI und DAX mit weiteren Gewinnen -- Asiens Börsen setzen Erholung fort

Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus stützt die heimische und die deutsche Börse auch am Donnerstag. Auch an Asiens Börsen blieb die Stimmung optimistisch.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag freundlich.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,38 Prozent stärker bei 11'035,40 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI ziehen aktuell an.

Im Moment gebe es einfach kaum negative Nachrichten, heisst es im Handel. Für einen steilen Anstieg hatte bereits am Vortag die Meldung aus China gesorgt, wonach man ein Medikament gegen das Coronavirus gefunden habe. Die WHO habe zwar dementiert, dies sei den Marktteilnehmern aber ziemlich egal gewesen, meinte ein Händler.

Als positiv gesehen wird am Markt auch, dass das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump mit dem erwarteten Ausgang nun vorbei ist. Jetzt kann er sich voll und ganz auf seinen Wahlkampf konzentrieren und hat dabei laut Beobachtern gute Chancen auf eine Wiederwahl. Die Erwartung eines zweiten Siegs dürfte die Nachfrage nach US-Aktien weiter ankurbeln, sagen Marktteilnehmer. Positiv gesehen wird auch, dass China zur Umsetzung der Teilvereinbarung im Handelsstreit mit den USA seine Sonderzölle auf Importe amerikanischer Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar halbiert hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist am Donnerstag Zuwächse aus.

Der DAX startete 0,68 Prozent höher bei 13'570,33 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus.

Ein Hoffnungsschimmer in der Coronavirus-Krise hat die Erholungsrally des Dax am Donnerstag weiter befeuert. Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist schneller gestiegen als bisher. Neuerdings gibt es allerdings Hoffnung auf ein Heilmittel. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurde das amerikanische Anti-Virus-Medikament Remdesivir zur Behandlung von Erkrankten für klinische Versuche zugelassen. Dieses habe gute Ergebnisse bei anderen Coronaviren wie Sars oder Mers und zumindest auf Zellebene auch bei dem neuen Virus gezeigt.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA gibt es derweil auch Neuigkeiten zur Umsetzung der Vereinbarungen: China halbiert seine Sonderzölle auf Importe aus den USA im Wert von 75 Milliarden US-Dollar. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einer Verringerung amerikanischer Strafzölle auf Importe aus China.

WALL STREET

Am Mittwoch standen die Zeichen an den US-Börsen auf Grün.

Der Leitindex Dow Jones hielt sich den kompletten Handelstag über in der Gewinnzone und schloss mit einem Aufschlag von 1,68 Prozent bei 29'290,68 Punkten. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite verabschiedete sich mit Gewinnen, musste seine Tageshöchststände aber abgeben. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,43 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 9'508,68 Zählern.

Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus haben auch zur Wochenmitte den Aktien an der Wall Street Rückenwind verliehen. Unterstützung gab es am Mittwoch zudem von der Konjunktur: Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen solide aus. Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades begründete die Erleichterung an den Märkten mit Meldungen, wonach in China ein Medikament zur Behandlung von mit dem Virus infizierten Menschen gefunden worden sei. Den Angaben zufolge könnte die Epidemie des Coronavirus am 21. Februar den Höhepunkt erreichen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen profitierten am Donnerstag von Spekulationen auf eine Eindämmung der Coronavirus-Epidemie.

In Tokio schloss der Nikkei 2,38 Prozent fester bei 23'873,59 Punkte.

Auf dem chineschen Festlang stieg der Shanghai Composite abis Handelsende um 1,72 Prozent auf 2'866,51 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 2,64 Prozent nach auf 27'493,70 Einheiten.

Schon am Mittwoch gab es unbestätigte Berichte, wonach Forschern bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ein Durchbruch gelungen sein soll. Das führte zu einer Erleichterungsrally in Europa und an der Wall Street, wenngleich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Euphorie dämpfte, indem sie mitteilte, bislang sei keine wirksame Therapie gefunden worden. Und auch die US-Gesundheitsbehörden warnten vor zu viel Optimismus. Am Markt überwiegt inzwischen allerdings die Überzeugung, dass die wirtschaftlichen Folgen des Virus nicht allzu gravierend sein werden.

Positive Nachrichten kamen auch zum US-chinesischen Handelsstreit. China halbiert ab dem 14. Februar die im September verhängten Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar. Dazu gesellten sich positive Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse zusätzlichen Auftrieb von überraschend starken heimischen Konjunkturdaten bekamen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires