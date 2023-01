Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am Donnerstag notierte der Schweizer Aktienmarkt etwas leichter.

Der SMI begann den Handel bereits tiefer und blieb auch daraufhin in der Verlustzone. Sein Schlussstand: 11'057,39 Punkte (-0,74 Prozent).

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten schon zum Sitzungsauftakt der schwächeren Tendenz des Leitindex. Auch sie gaben weiterhin leicht nach. Der SPI verabschiedete sich 0,57 Prozent schwächer bei 14'172,32 Zählern, während der SLI zum Handelsschluss 0,38 Prozent auf 1'703,21 Stellen abgab.

Dass es nach dem fulminanten Start ins neue Jahr nun zu einer moderaten Konsolidierung komme, sei nicht erstaunlich, meinten Händler. Der Leitindex SMI etwa hat innerhalb der ersten zwei Handelstage 2023 annähernd 4 Prozent hinzugewonnen und auch die europäischen Indizes schauen auf einen starken Auftakt in das neue Börsenjahr. "Es scheint im Moment, als wäre die Angst und Zurückhaltung der Investoren wie weggewischt", kommentierte dies ein Händler. "Die Schwächephase zum Ende des vergangenen Jahres sieht mit dem Blick zurück wie eine blosse Pause eines weiterhin intakten Aufwärtstrends aus."

Dass sich die Angst der Investoren etwas gelegt zu haben scheint, zeigte auch die entspannte Reaktion auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend. Darin wies das Fed noch einmal ausdrücklich auf eine lange Phase der restriktiven Zins- und Geldmarktpolitik hin. Marktteilnehmer müssten sich umgewöhnen und hinnehmen, dass die vergangenen 15 Jahre keine "normalen" geldmarktpolitische Zeiten gewesen seien, ergänzte ein weiterer Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt machte am Donnerstag Verluste.

Der DAX sank bereits beim Ertönen der Startglocke. Im weiteren Verlauf gab er weiterhin ab. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 14'436,31 Punkten.

In den ersten drei Handelstagen des jungen Jahres hatte der DAX allerdings gut vier Prozent zugelegt und von Signalen eines nachlassenden Inflationsdrucks profitiert. Charttechnisch orientierten Börsenexperten zufolge ist eine Rally in Richtung der 15'000-Punkte-Marke mittlerweile durchaus wieder möglich.

Die Privatwirtschaft der USA schuf im Dezember unerwartet viele Arbeitsplätze. Im Vergleich zum Vormonat seien 235'000 Stellen hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit 150'000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Passend dazu wurden ausserdem deutlich weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten gestellt als erwartet, wie die wöchentliche Statistik zeigte.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Abschlag, vergrösserte diesen jedoch im Anschluss deutlich und ging schliesslich 1,02 Prozent tiefer bei 32'929,72 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Start ebenfalls nach und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Letztlich verlor er 1,47 Prozent auf 10'305,24 Zähler.

Ein nach wie vor robuster US-Arbeitsmarkt hat am Donnerstag die Furcht der Anleger vor einem weiter aggressiven geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed verstärkt. Laut dem privaten Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft der USA im Dezember 235'000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten nur mit 150'000 neuen Stellen gerechnet. Ein robuster Jobmarkt kann steigende Löhne bedeuten und in der Folge eine weiter hohe Inflation. Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet zu erhöhen. Massgeblich für die Fed ist nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht wird.

Am Vortag war dem veröffentlichten Protokoll der Fed-Zinssitzung im Dezember zu entnehmen, dass die Währungshüter die Inflation weiter entschlossen bekämpfen wollen. "Die allgemeine Erkenntnis ist, dass die Zinsen länger erhöht bleiben sollten, als manche erwartet haben", kommentierte der Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,59 Prozent auf 25'972,79 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,08 Prozent auf 3'152,61 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert währenddessen 0,83 Prozent auf 20'877,10 Einheiten (7.10 Uhr MEZ).

Durchweg nach oben ging es am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten. Gestützt wurde die Stimmung von den sich mehrenden günstigen Inflationstendenzen in einigen Teilen der Welt, zuletzt besonders Europa. Das könnte den Notenbanken ermöglichen, bei der Erhöhung der Zinsen bedächtiger vorzugehen. Hinzu kamen ermutigende Konjunkturdaten aus China, ein Einkaufsmanagerindex verbesserte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat, liegt aber weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich.

Für Auftrieb sorgten daneben die Stützungsmassnahmen Pekings für die Wirtschaft in China. Erst am Mittwoch verlautbarte die chinesische Zentralbank, dass sie die Liquidität 2023 auf einem angemessenen Niveau halten werde, um die Wirtschaft zu stützen, und versprach, die Finanzierungshilfen zu verstärken, um den Binnenkonsum anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires