SMI leicht im Minus -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Gold klettert auf höchsten Stand seit 2013

Die geopolitischen Spannungen wirken sich am Schweizer Aktienmarkt lediglich leicht negativ auf die Stimmung der Investoren aus.

SCHWEIZ

Im Gleichschritt mit den anderen europäischen Börsen bewegen sich auch die Kurse Schweizer Aktien in negativem Terrain.

Der Leitindex SMI fällt mit 0,5 Prozent auf 6'052 Punkte aber weniger deutlich zurück als die europäischen Indizes.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich mit Abschlägen von 0,6 Prozent auf 1'635 Punkte respektive minus 0,6 Prozent auf 12'857 Zähler wbwnfalls schwächer.

Der zunehmende Konflikt zwischen den USA und Iran geht zu Wochenbeginn nicht unbemerkt an der Schweizer Börse vorbei. Die Anleger würden zunehmend risikoavers und zögen sich aus dem Markt zurück, heisst es am Markt. Daher bröckelten die Kurse auf breiter Front ab. Bisher schlage sich Schweizer Börse möglicherweise wegen ihrer defensiven Schwergewichte und wegen des Frankens etwas besser als die Märkte im europäischen Ausland oder in Japan, wo die Indizes um 1,1 respektive 1,9 Prozent tiefer stehen. Aber ganz entziehen könne sich die Schweiz kaum. Bisher profitierten vor allem der Goldpreis und der Frankenkurs von der höheren Verunsicherung am Markt, heisst es weiter.

Dass sich die Schweizer Börse wegen ihrer defensiven Schwergewichte ein wenig vom Trend im Ausland abkoppeln könne, glauben Händler nicht. "Vielleicht schlagen wir uns etwas besser. Aber ganz entziehen werden wir uns den negativen Vorgaben kaum." Bisher profitierten vor allem der Goldpreis und der Frankenkurs von der höheren Verunsicherung am Markt.

DEUTSCHLAND

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche eröffnete der DAX signifikant schwächer.

Der Leitindex DAX startete mit 13.085,49 in den Montagshandel und weist mittlerweile ein Minus von 1,1 Prozent aus. Der TecDAX eröffnete ebenfalls schwächer und rutscht 1,0 Prozent auf 3.005 Zähler ab.

Die Iran/Irak-Krise treibt Investoren weiter um, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Warnungen an Iran bekräftigt und dem Irak mit Sanktionen gedroht hatte, sollte dieser die im Land stationierten US-Truppen zum Abzug zwingen. Auslöser der aktuellen Spannungen war der Tod eines iranischen Generals durch einen Luftangriff im Irak vergangene Woche. Vor diesem Hintergrund stieg der Ölpreis am Montag um bis zu 3,1 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 70,74 Dollar je Barrel. Gleichzeitig verteuerte sich die "Antikrisen-Währung" Gold um 1,8 Prozent und notierte mit 1579,72 Dollar je Feinunze auf dem höchsten Stand seit fast sieben Jahren.

WALL STREET

Die Eskalation des US-Iran-Konflikts bescherte den US-Börsen einen negativen Wochenausklang.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in negativem Terrain und fiel um 0,81 Prozent auf 28'634,88 Punkte zurück. Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und schloss 0,79 Prozent tiefer auf 9'020,77 Zählern.

Nach einem fulminanten Jahresauftakt haben die US-Börsen am Freitag Verluste verzeichnet, nachdem bei einem US-Militärschlag nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad ein hochrangiger iranischer General getötet wurde. Zudem verstärken die USA ihre Truppenpräsenz in der Region. Die Aktienmärkte erholten sich allerdings von ihren Tagestiefs zu Handelsbeginn im weiteren Verlauf wieder etwas.

Veröffentlichte Konjunkturdaten zeigten indessen Licht und Schatten. Während die Bauausgaben im November saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat stiegen und die Erwartungen einer Zunahme um 0,4 Prozent von Ökonomen übertroffen haben, hat sich das Wachstum der US-Industrie im Dezember weiter verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 47,2 (Vormonat: 48,1). Ökonomen hatten indessen einen Anstieg auf 49,0 prognostiziert.

ASIEN

Asiens Börsen begrüssen die neue Handelswoche mit überwiegend schwächeren Notierungen.

Die japanische Börse war am Freitag geschlossen und holte nun die Abwärtsbewegung der anderen Märkte nach. Der Nikkei verlor zum Handelsschluss 1,9 Prozent und schloss auf 23'204,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite lediglich etwas schwächer und rutscht um 0,1 Prozent auf 3'081 Zähler ab. Der Hang Seng in Hongkong weist mit 28'235 Punkten ein Minus von 0,8 Prozent aus.

Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet die Aktienmärkte in Asien und Australien zwar auch am Montag. Allerdings hat der Verkaufsdruck deutlich nachgelassen, einige Börsenindizes liegen sogar im Plus. Zwar verschärft sich der Konflikt zwischen den Kontrahenten USA und Iran, unmittelbare Gewaltausbrüche sind aber bislang ausgeblieben. Der Iran ist nun auch formell aus dem Atomabkommen ausgetreten, dieses galt aber bereits zuvor als tot.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires