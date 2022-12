SMI vorbörslich stabil -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenstart ohne grosse Ausschläge präsentieren.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI haben die Sitzung am Freitag 0,26 Prozent schwächer bei 14'308,82 Zählern respektive 0,20 Prozent leichter bei 1'717,02 Einheiten beendet.

Mit einem knappen Plus dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Montag an seine leicht freundliche Tendenz der Vorwoche anknüpfen. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Die Wall Street hat sich am vergangenen Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht bis Handelsschluss erholt. In Asien ziehen die Kurse zum Wochenstart teilweise deutlich an, nachdem sich in China weitere Lockerungen in der bis anhin Null-Toleranz-Corona-Politik.

Die Lockerungen schürten die Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung, heisst es im Handel. Ansonsten sei mit einer volatilen Woche zu rechnen, in der die Märkte nach Ventilen suchten, sagt ein Börsianer und begründet dies mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der erst in der kommenden Woche ansteht. Speziell der weiter starke Arbeitsmarkt erhöhe das Risiko, dass das Fed eine Zinsprognose von mehr als maximal 5 Prozent ausgebe, wie sie derzeit mehrheitlich erwartet wird.

Für den DAX zeichnet sich am Montag ein ruhiger Wochenstart ab.

Der DAX tendiert vorbörslich um seinen Schlusskurs von Freitag.

In der vergangenen Woche hatte der Dax nur um wenige Punkte die neunte Gewinnwoche in Serie verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich mit 14'584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Orientierungsmarke nach oben bleibt das damalige Zwischenhoch bei 14'709 Punkten.

Etwas Unterstützung für den DAX kam am Morgen aus Asien. Die Börsen in China und insbesondere in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legten deutlich zu. Hier hofften die Anleger auf die Lockerung der strikten Corona-Politik, sagte ein Börsianer. Am US-Aktienmarkt hatte sich nach dem Kurssprung am Mittwoch vor dem Wochenende eher wenig getan.

WALL STREET

Die US-Börsen haben am Freitag ihre anfänglichen Verluste grösstenteils aufgeholt und wenig verändert geschlossen.

Der Dow Jones legte zum Handelsschluss um 0,10 Prozent auf 34'429,88 Zähler zu. Der NASDAQ Composite rutschte um 0,18 Prozent ab und schloss bei 11'461,50 Punkten.

Ein überraschend robuster US-Arbeitsmarkt mit stark steigenden Löhnen und Gehältern hat am Freitag die Wochenbilanz des Leitindex Dow Jones Industrial vermiest. Denn die US-Notenbank Fed könnte sich Beobachtern zufolge gezwungen sehen, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, um den Arbeitsmarkt zu beruhigen.

Die Stundenlöhne in den USA sind im November im Vergleich zum Vormonat doppelt so stark gestiegen, wie von Experten erwartet worden war. Auch die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag über der Markterwartung. Der Arbeitsmarkt zeige sich bisher recht unbeeindruckt von den Zinsanhebungen, schrieben die Volkswirte der Commerzbank. Die Fed werde daher weiter an der Zinsschraube drehen, "um eine Abkühlung am Arbeitsmarkt zu erzwingen". Erst wenn sich diese Abkühlung deutlich zeige, dürfte die Fed die Zinsen nicht weiter erhöhen.

Zur Wochenmitte war der Dow noch auf den höchsten Stand seit Ende April geklettert. Fed-Chef Jerome Powell hatte mit der Aussage, die Leitzinsen im Dezember möglicherweise nicht so stark anzuheben wie in den Monaten zuvor, an den Börsen Euphorie ausgelöst. "Ich halte es weiterhin für wahrscheinlich, dass die Fed ab der Dezember-Sitzung die Zinsen langsamer erhöht", prognostizierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Zinserhöhungen in diesem Ausmass "könnten uns jetzt aber länger begleiten als bislang gedacht".

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.

Der Nikkei in Tokio notiert gegen 07:00 MEZ marginale 0,06 Prozent höher bei 27'793,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 1,69 Prozent auf 3'209,56 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 3,62 Prozent auf 19'352,17 Indexpunkte.

Während sich an den asiatischen Aktienmärkte am Montag in der Breite keine einheitliche Tendenz durchsetzt, preschen die chinesischen Börsen vor. Selbst extrem schwache Konjunkturdaten aus China tun der guten Stimmung keinen Abbruch. Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf den tiefsten Stand seit Mai und liegt nun noch tiefer im Kontraktionsbereich.

Grund für die Gewinn an den Börsen sind neue Lockerungen der strikten Corona-Massnahmen in China. Nur wenige Tage, nachdem sich die Wut der Bevölkerung in seltenen Protesten gegen die Null-COVID-Politik entladen hat, werden laut Beamten einige Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Einwohner aufgehoben, etwa obligatorische COVID-Tests für Personen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Parks und andere öffentliche Räume betreten wollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires