Asiens Börsen fester

Am Donnerstag geht es an den Handelsplätzen in Fernost bergauf.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse zeigten sich am Mittwoch positiv gestimmt.

Der Leitindex SMI konnte seinen anfänglichen Gewinn ausbauen und schloss am Abend 0,99 Prozent stärker bei 10'334,56 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentierten sich höher. Sie beendeten den Tag mit Zuwächsen von 1,05 Prozent bei 1'589,18 Punkten bzw. 0,83 Prozent bei 12'481,17 Einheiten.

Eine erneute Wende in den US-chinesischen Handelsgesprächen sorgte auch am Schweizer Aktienmarkt für deutliche Kursgewinne. An den europäischen Märkten ging es ebenfalls klar nach oben. Der Grund für die Beschleunigung waren Kreise-Meldungen, wonach die USA und China trotz des jüngsten Säbelrasselns schon bald eine Einigung im Zollstreit erreichen könnten.

Der Leitindex SMI war bereits mit leichten Gewinnen gestartet, die aber vor allem als eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste gesehen wurden. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump Investoren mit seinen Aussagen verunsichert, er könne im Zweifel auch bis nach den Wahlen mit einer Einigung warten. Schon am Vortag hatten einige Experten von überzogenen Kursverlusten gesprochen. Sie verwiesen auf die bisherige Strategie Trumps, der immer wieder mit verbalen Drohungen versuche, in Verhandlungen Oberwasser zu gewinnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt liess die 13'000-Punkte-Marke wieder klar hinter sich.

Der DAX hatte zum Handelsauftakt nur marginal zugelegt, schaffte anschliessend aber wieder den Sprung über die wichtige Marke und ging schliesslich sogar 1,16 Prozent höher bei 13'140,57 Punkten in den Feierabend.

Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Zollstreit hat dem DAX einen Schub nach oben gebracht. Dabei überwand der Leitindex nicht nur die Marke von 13'000 Punkten, er nahm auch gleich noch die nächste Hunderterschwelle.

Die Erholungsbewegung wurde am Morgen befeuert von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Berufung auf Kreise berichtete, soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben. "Anleger legten daraufhin den Schalter abrupt wieder um auf etwas mehr Risiko", kommentierte ein Händler.

Zuletzt hatte es im Zuge der weltweiten Handelskonflikte eher nach verschärften Spannungen ausgesehen, weshalb der DAX in dieser Woche ins Taumeln geraten war. Anleger reagieren derzeit besonders sensibel auf jede Wasserstandsmeldung zum Zollstreit, weil die USA ab dem 15. Dezember neue Strafzölle auf chinesische Waren geplant haben. "Die Zeit tickt, um dies noch zu verhindern", sagte ein Börsianer.

WALL STREET

Neuer Optimismus im Handelsstreit sorgte zur Wochenmitte für Kauflaune an der Wall Street.

Der Dow Jones konnte den Mitwochshandel 0,54 Prozent fester bei 27'651,67 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite ging daneben ebenfalls mit einem Plus von 0,54 Prozent bei . 8'566,67 Zählern aus dem Handel.

Neue Meldungen weckten wieder Zuversicht beim Dauerthema Handelsstreit mit China. Laut Bloomberg dürften sich Peking und Washington noch vor dem 15. Dezember auf ein "Phase-Eins-Abkommen" einigen. An diesem Tag drohen im Fall einer Nichteinigung neue US-Strafzölle auf chinesische US-Importe.

Kreisen zufolge befinden sich die Handelsgespräche trotz der jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump nicht in einer Sackgasse. Trump hatte am Dienstag noch gesagt, dass es möglicherweise erst nach den US-Wahlen 2020 zu einer Einigung kommen werde.

Die das Verhältnis belastenden US-Initiativen zur Unterstützung der Proteste in Hongkong sowie der ethnischen Minderheit im äussersten Westen Chinas traten dagegen zunächst in den Hintergrund.

ASIEN

Die Berg- und Talfahrt an den Börsen in Fernost geht weiter - diesmal nach oben.

Der Nikkei in Japan notiert derzeit (gegen 07.00 Uhr MEZ) 0,71 Prozent im Plus bei 23'300,54 Einheiten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,52 Prozent zulegt auf 2'893,15 Punkte, gewinnt der Hang Seng in Hongkong 0,34 Prozent auf 26'162,67 Zähler.

Erneuter Stimmungswechsel an den asiatischen Finanzmärkten: Nach dem Pessimismus in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China herrscht am Donnerstag wieder Optimismus. Hintergrund sind laut Bloomberg Kreisemeldungen, wonach es noch vor am 15. Dezember drohenden neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importprodukte zu einem sogenannten "Phase-eins-Deal" kommen könnte. Daneben sprach US-Präsident Donald Trump wieder einmal von guten Fortschritten bei den Gesprächen, nachdem er tags zuvor noch den Eindruck vermittelt hatte, dass eine Einigung nicht sonderlich dringlich sei.

Für etwas Rückenwind sorgt auch, dass an der Wall Street am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie beendet wurde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires