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Geändert am: 05.11.2026 10:35:19
Weitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich erneut freundlicher.Der SMI legte zum Start 0,26 Prozent auf 15'061,17 Punkte zu und markiert damit einen neuen Rekord, nachdem er am Vortag bei 15'044 Punkten seinen bisher höchsten Stand erreicht hatte. Im Verlauf geht es in der Spitze bis auf 15'081,57 Punkte und damit sogar noch weiter nach oben.
Auch die Nebenwertindizes SPI (Start: +0,35 Prozent bei 21'232,79 Punkten) und SLI (Start: +0,34 Prozent bei 2'425,30 Punkten) befinden sich weiter auf Erfolgsspur und legen zu.
Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag seinen Rekordlauf fort. Seit dem Vortag feiern die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Die Wall Street legte nach Marktschluss in Europa nochmals zu, während die Indizes in Asien ein gemischtes Bild abgaben. Derweil kamen die Ölpreise unter Druck und sorgten entsprechend für Erleichterung. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag am Morgen noch bei 94,16 US-Dollar. "Die Tür zu einer möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen", sagte ein Händler. Anleger seien offenbar wieder bereit, trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit höhere Risiken einzugehen.
Der Fokus der Märkte dürfte sich nun weg von den Midterms und wieder hin zur laufenden Berichtssaison sowie den noch anstehenden Konjunkturdaten verschieben. Während hierzulande der Blick auf Swiss Re und Swisscom liegt, dürften international eher Daten für Bewegung sorgen. So werden neben der Zinsentscheidung der Bank of England insbesondere die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beachtet. Denn am morgigen Freitag steht mit dem US-Jobbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt legt auch am Donnerstag zu.
Der DAX zog zum Start 0,05 Prozent auf 26'449,79 Punkte an und baut die Gewinne im Verlauf aus. Bei 26'631 Punkten erreicht er zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch.
Die Aufwärtstendenz an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag fort - wenn auch mit gebremstem Tempo. Der US-Wahlausgang zugunsten der Demokraten habe für klare Verhältnisse gesorgt, nach denen man sich positionieren könne, heisst es.
Im Verlauf kommen Inflationsdaten mit den EU-Erzeugerpreisen (PPI) und die Zinsentscheidung der Bank of England. Hier wird eine Erhöhung des Leitzinses von 3,75 auf 4,00 Prozent erwartet. Auch die Interpretation des US-Wahlergebnisses geht weiter: "Der demokratische Durchmarsch im Repräsentantenhaus und Senat bei den US-Zwischenwahlen stellt eine bedeutende Veränderung der politischen Landschaft dar und hat dazu geführt, dass ein Teil der politischen und geopolitischen Risikoprämie aus den Märkten herausgenommen wurde", sagt Lloyd Chan, Senior Währungsanalyst bei MUFG, zu den Folgen.
Teilnehmer sprechen von einer anhaltenden Sektor-Rotation in Europa. Bewegung gibt es weiter im Ölsektor. Dagegen zeigen sich konjunktursensitive Branchen im Plus.
WALL STREET
An der Wall Street waren die Anleger zur Wochenmitte in Kauflaune.
Für den Dow Jones stand zum Handelsende ein Plus von 3,03 Prozent auf 53'357,19 Punkte.
Auch der NASDAQ Composite fuhr kräftige Gewinne ein und legte 1,44 Prozent auf 25'736,51 Zähler zu.
Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch geradezu euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert.
Bei den Wahlen zur Mitte der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump verlor dessen republikanische Partei die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Zudem knöpften die Demokraten ihnen Gouverneursposten in mehreren Bundesstaaten ab, unter anderem in Texas, wo die Republikaner traditionell stark sind.
"Die Kombination aus einer grossen demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.
Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank, schrieb: "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Einzelne Branchen - vor allem künstliche Intelligenz, Energie und Finanzen - könnten neue Rahmenbedingungen bekommen. So gelten die Demokraten als aufgeschlossen gegenüber Erneuerbaren Energien, während Trump die Anbieter fossiler Rohstoffe bevorzugt.
ASIEN
Asiens Börsen zeigten sich auch am Donnerstag uneins.
In Tokio rutschte der Nikkei 225 um 1,79 Prozent auf 61'077,90 Punkte ab.
Auf dem chinesischen Festland schaffte es der Shanghai Composite im späten Handel ins Plus und schloss 0,10 Prozent höher bei 3'689,91 Zählern.
Der Hang Seng in Hongkong legte unterdessen im Donnerstagshandel 3,68 Prozent auf 24'796,98 Punkte zu.
In Südkorea brach der KOSPI unterdessen 5,27 Prozent auf 5'384,53 Punkte ein.
An den asiatischen Aktienmärkten zeigte sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Ein drastischer Ausverkauf im Halbleitersektor führte in Südkorea kurzzeitig zu Handelsbeschränkungen und belastete die Stimmung, während kräftig nachgebende Ölpreise infolge der Wahlerfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf der anderen Seite für Unterstützung sorgten.
In Japan schwächelten technologie- und KI-nahe Papiere im Ausverkaufstrend deutlich. Völlig entgegengesetzt verlief der Handel hingegen in China und Hongkong. Chinesische Halbleiterwerte legten kräftig zu. Auslöser hierfür war eine Zinssenkung der chinesischen Zentralbank zur Unterstützung von Aktienrückkäufen sowie Pekings kontinuierliches Bestreben, die Eigenständigkeit des heimischen Tech-Sektors gegenüber den USA voranzutreiben.
Halt fanden die Märkte abseits des Technologiesektors durch entspannte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen infolge spürbar nachgebender Rohölpreise. Sowohl Brent als auch WTI verzeichneten deutliche Verluste und fielen auf Mehrmonatstiefs. Hintergrund waren Spekulationen, dass der Ausgang der US-Wahlen zu einer Deeskalation geopolitischer Konflikte und damit zu geringerem Inflationsdruck führen könnte. Dies liess die Renditen von US-Staatsanleihen sinken und schwächte den US-Dollar, was risikobehaftete Anlagen stützte. Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
An den asiatischen Aktienmärkten zeigte sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Ein drastischer Ausverkauf im Halbleitersektor führte in Südkorea kurzzeitig zu Handelsbeschränkungen und belastete die Stimmung, während kräftig nachgebende Ölpreise infolge der Wahlerfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf der anderen Seite für Unterstützung sorgten.
In Japan schwächelten technologie- und KI-nahe Papiere im Ausverkaufstrend deutlich. Völlig entgegengesetzt verlief der Handel hingegen in China und Hongkong. Chinesische Halbleiterwerte legten kräftig zu. Auslöser hierfür war eine Zinssenkung der chinesischen Zentralbank zur Unterstützung von Aktienrückkäufen sowie Pekings kontinuierliches Bestreben, die Eigenständigkeit des heimischen Tech-Sektors gegenüber den USA voranzutreiben.
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Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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