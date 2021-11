Asiatische Indizes mit Verlusten

SCHWEIZ

In der Schweiz verlief der Donnerstagshandel positiv.

Der SMI konnte bereits zur Eröffnung zulegen und blieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Damit rückte für den SMI das im August markierte Rekordhoch von 12'573 Punkten zeitweise wieder in Griffnähe. Bis zum Handelsende musste er einen Teil seiner Aufschläge jedoch wieder abgeben und notierte letztlich 0,16 Prozent im Plus bei 12'403,05 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich ebenfalls auf grünem Terrain. Der SLI schloss 0,25 Prozent fester bei 2'013,15 Einheiten, der SPI ging 0,46 Prozent stärker bei 16'025,76 Zählern aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte den Aufwärtstrend fort und steuerte zweitweise wieder in Richtung Rekordhoch. Auslöser waren die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank und der unerwartete Deal in der Basler Pharmaszene.

So verkauft der Pharmariese Novartis das sich seit Jahren in seinem Besitz befindende Aktienpaket von rund einem Drittel an Roche an den Konkurrenten.

Die Kursentwicklung der Papiere dieser Schwergewichte bestimmte auch die Marschrichtung des Gesamtmarktes. Zudem informierte die Grossbank Credit Suisse über das dritte Quartal und die zukünftige Strategie. Das Fed hatte am Vorabend wie erwartet das Ende der ultralockeren Geldpolitik verkündet und will nun damit beginnen, die Anleihenkäufe zu reduzieren. An den Zinsen ändert die Notenbank aber bis auf weiters nicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX ist am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert.

Der DAX ging bereits stärker in den Tag und hielt sich im Verlauf weiter im Plus. Im Handelsverlauf markierte er ein neues Allzeithoch bei 16'064,79 Punkten. Zum Ertönen der Schlussglocke stand ein Zuwachs von 0,44 Prozent auf 16'029,65 Zählern an der Tafel.

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürften es die Anleger im DAX am Freitag ruhig angehen lassen. Am Vortag hatte der DAX mit 16'064,79 Punkten noch einen neuen Rekordstand erreicht. Nach den frischen geldpolitischen Signalen der US-Notenbank mit der Entscheidung zur Reduktion der Anleihekäufe (Tapering) spiele der US-Arbeitsmarkt eine nicht ganz so wichtige Rolle wie zuletzt, erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Ein starker Arbeitsmarktbericht würde den Börsen die Gewissheit geben, dass die Erholung der grössten Volkswirtschaft weiterhin läuft. Ein schwacher Bericht würde den Zweiflern Oberwasser geben", so Altmann. Der September-Bericht war eher schwach ausgefallen.

WALL STREET

An den US-Märkten war am Donnerstag keine gemeinsame Richtung zu erkennen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas leichter bei 36'107,46 Punkten und verblieb anschliessend im Minus. Letztlich notierte er marginale 0,09 Prozent tiefer bei 36'124,23 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zum Start zulegen und seine Gewinne im Verlauf ausbauen. Bis zum Handelsende kletterte er um 0,81 Prozent auf 15'940,31 Zähler.

Die nur moderate Drosselung der Anleihenkäufe durch die US-Notenbank Fed hat die US-Börsen auch am Donnerstag gestützt. Nachdem die Fed mit ihrem Ausstieg aus den Wertpapierkäufen nur die Erwartungen erfüllte, gelangen einigen bedeutenden New Yorker Indizes erneut Bestmarken.

Die Fed nehme wie erwartet den Fuss vom Gas, bemerkte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Der Leitzins bleibe unangetastet, hier dürfte frühestens Mitte 2022 etwas passieren. "Grünes Licht also von der Geldpolitik", erklärte der Experte. In Kombination mit einer überzeugenden Berichtssaison gebe es am Aktienmarkt aktuell keine Bremsfaktoren.

ASIEN

An den Börsen in Asien sind am Freitag negative Vorzeichen zu sehen

In Japan verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,62 Prozent auf 29'610 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,44 Prozent auf 3'511 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil bei 24'968 Punkten um 1,02 Prozent tiefer.

Vor dem Wochenende drückt - wie schon zuvor in Europa - die Entscheidung der Bank of England (BoE) die Kurse, die Zinsen entgegen der Erwartung vieler Börsianer zunächst noch nicht zu erhöhen. Ein höheres Zinsniveau würde aber das Kreditgeschäft der Banken lukrativer machen. Daneben hiess es, dass auch andere Notenbanken womöglich bei Zinserhöhungen zurückhaltender agieren könnten.

Daneben drücken wieder aufflammenden Sorgen im Immobiliensektor, wo die Aktien von Kaisa vom Handel ausgesetzt sind. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die Tochter Kaisa Finance am Donnerstag eine fällige Zahlung für ein Finanzprodukt nicht leisten können. Kaisa Holdings ist einer der grössten Kreditnehmer auf den internationalen Kreditmärkten und hatte Ende Juni laut Angaben aus dem Halbjahresbericht Dollar-Anleihen im Wert von 10,9 Milliarden Dollar ausstehen.

Zudem sind die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Nachmittag (MEZ) gerichtet und sorgen für Kaufzurückhaltung. Der Bericht könnte potenziell die Tagestendenz an der Wall Street bestimmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires