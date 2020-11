US-Wahl weiter offen: Wall Street stärker erwartet -- SMI im Plus -- DAX verbucht Gewinne -- Asiens Börsen legen bis Handelsschluss kräftig zu

Die Wall Street dürfte sich am Donnerstag freundlich zeigen. Am heimischen Markt und beim deutschen Leitindex geht es im Donnerstagshandel nach oben. An den asiatischen Börsen waren am Donnerstag dicke Pluszeichen zu sehen.

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigt sich am Donnerstag fester.

Der Leitindex SMI stieg zur Eröffnung um 0,46 Prozent auf 10'333,61 Punkte und bleibt weiter in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich aktuell höher. Der SLI stieg bei 1'590,03 Punkten um 0,63 Prozent höher in den Handel ein, beim SPI ging es zum Start um 0,55 Prozent auf 12'871,96 Einheiten nach oben.

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen auch am Donnerstag die Kurse mehrheitlich weiter an. Allerdings ist dem SMI nach einem Kursgewinn von mehr als 7 Prozent innerhalb von drei Tagen etwas die Puste ausgegangen, so dass die Aufschläge aktuell etwas geringer ausfallen als an den Tagen davor. Doch selbst das moderate Plus ist laut Händlern unerklärlich, da in den USA genau das passiert ist, was niemand wollte.

"An sich hatten die Märkte in den letzten Wochen auf eine blaue Welle bei den US-Wahlen gehofft und sich vor den Aussichten auf ein umstrittenes Ergebnis gefürchtet", kommentiert ein Börsianer. Nun drohe die Trump-Kampagne vor einer Niederlage zu stehen und die Ergebnisse anzufechten. "Damit sind wir genau an diesem Punkt angelangt. Und dennoch haben die Märkte nicht mehr als ein kollektives Schulterzucken gezeigt."

Als Gründe für die Widerstandsfähigkeit des Marktes nennen Händler etwa die Aussicht, dass die Zentralbanken mit mehr geldpolitischem Aktivismus eingreifen werden. Hinzu komme, dass die Republikaner wohl den Senat weiter dominierten, womit es den Demokraten schwer fallen werde, etwa die geplanten Steuererhöhungen durchzusetzen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen.

Der DAX stieg zur Eröffnung um 0,78 Prozent auf 12'420,88 Punkte und baut sein Plus im Verlauf weiter aus.

Der DAX präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Obwohl immer noch nicht klar ist, wer der nächste US-Präsident sein wird, sind die Anleger entspannt. Die besten Chancen auf den Wahlsieg hat derzeit der Demokrat Joe Biden. Damit könnten die Investoren gut leben, vor allem wenn die Republikaner die Mehrheit im Senat behielten, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Zeitnah dürften zudem neue Konjunkturmassnahmen kommen, egal unter welchem Präsidenten, und der US-chinesische Handelskonflikt könnte etwas entschärft werden, erklärte der Experte. Der Blick gehe nach vorne.

Nach dem Trubel am Vortag rund um die US-Präsidentenwahl schauen die Anleger an diesem Donnerstag wieder stärker auf die Berichtssaison in Deutschland, die angesichts der Masse an Unternehmenszahlen für Bewegung sorgte.

WALL STREET

Die Wall Street dürfte am Donnerstag Aufschläge verbuchen.

Der Dow Jones bewegt sich vorbörslich klar im Plus. Auch der technologielastige NASDAQ Composite dürfte grüne Vorzeichen ausweisen.

Die Wall Street dürfte sich am Donnerstag trotz des noch nicht feststehenden Ausgangs der US-Wahlen weiter erholen. Präsident Donald Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden fehlen zwar nur noch wenige Wahlmänner-Stimmen für einen Einzug ins Weisse Haus. Allerdings schickte der Amtsinhaber schon seine Anwälte mit Klagen gegen die weitere Stimmenauszählung in mehreren Bundesstaaten los, um eine Niederlage auf juristischem Weg zu verhindern.

Zudem mehren sich die Anzeichen, dass im parteipolitisch gespaltenen Kongress alles beim Alten bleibt: Einer republikanischen Senatsmehrheit dürfte auch zukünftig ein demokratisch dominiertes Repräsentantenhaus gegenüber stehen. Damit sänke nicht nur die Wahrscheinlichkeit für ein neues, Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Biden wäre es auch kaum möglich, etwas an der Steuerpolitik seines Vorgängers zu ändern oder eine schärfere Regulierung der heimischen Technologieriesen wie etwa der Google-Mutter Alphabet, des Online-Händlers Amazon oder des iPhone-Herstellers Apple durchzusetzen.

ASIEN

In Asien legten die Börsen am Donnerstag deutlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss um 1,73 Prozent stärker bei 24'105,28 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsschluss 1,30 Prozent auf 3'320,13 Zähler hinzu. In Hongkong ging der Hang Seng um satte 3,25 Prozent höher bei 25'695,92 Indexpunkten aus der Sitzung.

An den asiatischen Börsen bewegten sich die Kurse auf die höchsten Stände seit Anfang 2018 zu. Die Rally wurde befeuert von der US-Politik. Zum einen setzten Anleger auf einen Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Dessen Siegchancen haben sich noch einmal deutlich verbessert. Darüber hinaus erwarten Händler keinen radikalen Kurswechsel in den USA, weil die Demokraten in den USA im Repräsentantenhaus künftig die Mehrheit stellen werden, während der Senat weiter von den Republikanern kontrolliert werden dürfte. Allerdings, so die Markthoffnung, dürften die Chancen mit Biden als künftigem Präsidenten auf ein üppiges Konjunkturpaket in den USA gestiegen sein. An den chinesischen Börsen hoffte man mit einem möglichen Präsidenten Biden ausserdem auf bessere Wirtschaftsbeziehungen mit den USA.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires