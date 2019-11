SMI mit etwas leichterer Tendenz -- DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün

A A Drucken

Der heimische Markt weist am Dienstag kurz nach Handelsstart einen leichten Abschlag aus. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag aufwärts.

SCHWEIZ Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag erneut durchstarten. Der Leitindex SMI dürfte nach seinem gestrigen Rekordstand am Dienstag höher starten. Für die Nebenwertindizes SLI und SPI dürfte es ebenfalls aufwärts gehen. Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine Rekordtour am Dienstag fortsetzen. Allerdings dürfte das Tempo dabei zunächst gedrosselt sein. Wie schon zum Wochenstart sind es auch am Dienstag die guten Vorgaben aus Übersee gepaart mit der Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Zollstreit, die den Markt weiter anschieben. Hinzu komme ein Mangel an Alternativen, wie angesichts der Höchstkurse an den Börsen auch wieder verstärkt zu hören ist. Im anhaltenden Niedrig- bis Tiefzins-Umfeld gehe auf der Suche nach Rendite kein Weg an Aktien vorbei, heisst es etwa. Darüber hinaus seien die Rezessionsängste zuletzt wieder etwas abgeflaut. Es gibt allerdings auch warnende Stimmen: Es gebe nach wie vor viel Skepsis im Markt, so dass die Stimmung jederzeit umschlagen könne, heisst es dort. DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stabil. Der DAX startete 0,01 Prozent leichter bei 13'134,33 Punkten in den Tag. Die Hoffnung auf ein Teilabkommen zwischen den USA und China hatte den DAX bereits am Montag über 13'000 Punkte klettern lassen - erstmals seit fast anderthalb Jahren. Diese Hoffnungen erhielten durch Berichte des "Wall Street Journal" und der "Financial Times" neue Nahrung. China und die USA könnten im Rahmen des Teilabkommens einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle zurücknehmen, zitierte das "WSJ" einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung. Mit der Zurücknahme der Anfang September eingeführten Strafzölle gegen China würden die USA auf eine der Kernforderungen der Chinesen eingehen, was "ein echter Fortschritt im Handelskonflikt wäre", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings sollten die harten Fakten nicht aus dem Blick geraten, gab der Experte zu bedenken. Denn die DAX-Bewertung sei inzwischen so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. "Aus technischer Sicht sind die Börsen mittlerweile extrem überkauft, eine Korrektur also überfällig." Anzeige DIE TOP-ETFS VON iSHARES Name Valor TER Perf. 3J in % iShares SMI® (CH)

889976

0.36

43.74

iShares Core SPI® (CH)

23793565

0.10

44.65

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

20023273

0.20

42.99

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

43695827

0.20



iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD

44880650

0.40



WALL STREET Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Rekordjagd an der Wall Street am Montag weiter befeuert. Mit neuen Rekorden haben die US-Börsen den ersten Handelstag der Woche beendet. Der Dow Jones verabschiedete sich 0,45 Prozent fester bei 27'462,38 Punkten. Der NASDAQ Composite beendete den Montagshandel mit einem Aufschlag von 0,56 Prozent auf 8'433,20 Indexpunkten. Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte, mehrere Kapitel - zu Agrarprodukten, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen - seien "praktisch fertig". Auch an anderer Stelle gebe es grosse Fortschritte. ASIEN Auch am Dienstag weisen die Börsen in Fernost grüne Vorzeichen aus. In Japan gewinnt der Nikkei derzeit 1,88 Prozent auf 23'281,45 Zähler hinzu. Auch aus dem chinesischen Festland kommen positive Signale. Dort kann der Shanghai Composite 0,8 Prozent auf 2'999,18 Punkte zulegen. Auch der Hang Seng in Hongkong zeigt sich im grünen Bereich mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 27'707,17 Indexpunkten. (7.00 Uhr MEZ) Die asiatischen und australischen Aktienmärkte folgen am Dienstag den US-Pendants nach oben, nachdem diese auf Rekordniveau geschlossen hatten. Gestützt wird die Stimmung weiter von Fortschritten im US-chinesischen Handelsstreit. Beide Kontrahenten prüfen offenbar, bereits bestehende Zölle zum Teil zurückzufahren, um einem Handelsabkommen den Weg zu ebnen, wie informierte Kreise berichten. "Sollte es ein Abkommen geben, wird die Rücknahme von Zöllen ein Teil dessen sein", sagte ein chinesischer Regierungsvertreter. Die "Financial Times" berichtet, die US-Administration sei zu einen Reduzierung der zum 1. September verhängten Importzölle auf chinesische Waren bereit. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte zuletzt den Gesprächen mit China "gute Fortschritte" bei der Aushandlung eines Teilabkommens attestiert. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com