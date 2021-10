SMI kaum bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse bewegt sich am Dienstag kaum.

Der SMI gab zum Handelsstart 0,25 Prozent auf 11'553,53 Zähler ab, pendelt nun jedoch um die Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgen dem Vorbild des Leitindex.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zwar zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee gefolgt und etwas tiefer in den Handel gestartet. Wie bereits zum Wochenstart sorgen aber die festeren defensiven Schwergewichte dafür, dass das Minus schnell abschmilzt und er mittlerweile knapp im Plus notiert. An der Wall Street waren am Montag vor allem Technologiewerte erneut wieder unter die Räder gekommen, allen voran Facebook, die aber vor allem wegen Sonderproblemen abgestraft wurden. Der erneute Kursrutsch dieser Wachstumswerte siegelt laut Marktteilnehmern die anhaltenden Sorgen vor steigenden Renditen wider, die wiederum die nicht nachlassende Inflation geschürt werden. Die Angst vor weiter steigenden Preisen wird auch vom Ölpreis befeuert. Dieser kletterte vorübergehend auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Mit dem steigenden Ölpreis und der Verknappung beim Gasangebot wächst nicht nur die Sorge um eine Energiekrise - auch die Engpässe der weltweiten Lieferketten lösen sich damit nicht auf. Im Handelsverlauf stehen zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. Der ISM Service-Indes aus den USA wird als Vorbote für den Arbeitsmarktbericht vom Freitag gesehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fängt sich am Dienstag wieder etwas.

Der DAX startete mit einem Zuschlag von 0,12 Prozent bei 15'055,40 Punkten in den Handel und verbleibt auch weiterhin leicht im Plus.

Nach dem schwachen Wochenstart kann sich der DAX am Dienstag zunächst etwas von der runden Marke von 15'000 Punkten absetzen. Im Bereich von 15'000 Punkten liegen auch die 200-Tage-Linien als längerfristige Trendbarometer. Ein Rutsch unter diese Unterstützung würde das Chartbild deutlich eintrüben.

WALL STREET

Nach dem Erholungsversuch am vergangenen Freitag gaben die US-Börsen zu Wochenbeginn nach.

Der US-Leitindex Dow Jones verlor im Montagshandel 0,94 Prozent auf 34'003,58 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite sackte daneben 2,14 Prozent auf 14'255,48 Zähler ab.

Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation. Aktuell steht vor allem im Fokus, dass die Ölfördergruppe OPEC+ ihre Tagesproduktion trotz Knappheit am Weltmarkt im November nur um die geplanten 400 000 Barrel (je 159 Liter) anheben wird. Damit bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt und die Preise dürften weiter steigen.

Die etwas besser als erwarteten Auftragseingangsdaten aus der US-Industrie für den Monat August, die kurz nach dem Handelsstart veröffentlicht wurden, boten keine Stütze. Anleger blieben derzeit lieber an der Seitenlinie, hiess es.

Eine positive Ausnahme waren am Montag die Aktien von Tesla. Während die Autobranche unter globalen Chip-Engpässen ächzt, wusste der Elektroautobauer im dritten Quartal mit einem Auslieferungsrekord zu überzeugen.

ASIEN

An den Märkten in Fernost werden am unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell 2,28 Prozent ab auf 27'797,48 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3'568,17 Einheiten zu. Er befindet sich weiterhin in einer Feiertagspause. Der Hang Seng kann derweil ein Plus von 0,32 Prozent auf 24'112,64 verzeichnen.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag zumeist der schwachen Vorgabe der Wall Street. Wie schon in den USA lasten Sorgen vor einer nachhaltig hohen Inflation angesichts immer weiter steigender Energiepreise und damit verbunden Befürchtungen einer Konjunktureintrübung die Stimmung. In Shanghai wird feiertagsbedingt noch bis einschliesslich Donnerstag nicht gehandelt.

