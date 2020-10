SMI in Grün -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester

Am heimischen Aktienmarkt werden zum Wochenstart Gewinne verbucht. Der deutsche Markt legt ebenfalls zu. An den asiatischen Märkten geht es am Montag aufwärts.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt werden am Montag Zuschläge beobachtet.

Der Leitindex SMI ging 0,75 Prozent fester bei 10'329,66 Punkten in die neue Woche und notiert auch anschliessend im Plus.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI eröffneten ebenfalls mit Zuschlägen von 0,90 Prozent bei 1'576,37 Stellen bzw. 0,73 Prozent bei 12'899,54 Zählern und folgen im weiteren Verlauf dem Trend des Leitindex.

Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten Donald Trump sorgt am Montag im Handel für eine freundliche Tendenz an der Schweizer Börse. Medienberichten zufolge könnte der Präsident bereits ab heute Montag wieder ins Weisse Haus zurückkehren. Eine baldige Rückkehr würde die aktuelle politische Verunsicherung merklich reduzieren, heisst es am Markt.

Die Unsicherheit und die Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA ist damit aber nicht beseitigt. "Jede Meldung über den Genesungsverlauf von Trump kann zu heftigen Reaktionen an den Märkten führen", sagt ein Händler. Daher dürften die Marktteilnehmer jede Meldung aus Trumps Ärzteteam auf die Goldwaage legen.

Anleger in Deutschland zeigen sich am Montag optimistisch.

Der DAX ging am Montag 1,06 Prozent fester bei 12'824,05 Stellen in den Handel. Im weiteren Verlauf bleibt er auf grünem Terrain.

Nachlassende politische Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump dürften den DAX zum Wochenstart zunächst etwas antreiben. Zwar gab es über das Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump, doch stellte ein Arzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Angesichts der schwelenden Unsicherheit und der Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA hatten sich am Wochenende zunächst teils deutlicherer Kursverluste für die Aktienmärkte abgezeichnet.

"Auch wenn Donald Trump wieder arbeitsfähig ist, seine Glaubwürdigkeit hat gelitten", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "So harmlos wie der US-Präsident das Virus zu Beginn des Pandemieausbruchs dargestellt hat, ist Covid-19 also doch nicht." Auch zeige sich, dass der US-Präsident von einer vorzüglichen medizinischen Versorgung profitiere. Viele Amerikaner würden bei einer Corona-Erkrankung solch eine medizinische Betreuung nicht bekommen, schlichtweg weil kein entsprechender Versicherungsschutz vorhanden sei. Dabei ist es Gitzel zufolge Donald Trump, der regelmässig versucht, die Gesundheitsreform seines Amtsvorgänger Barack Obama zu kippen.

"Mit dem verbesserten Gesundheitszustand des US-Präsidenten verbessert sich auch die Stimmung auf dem Börsenparkett wieder", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. "Die Investoren gehen davon aus, dass Trump bald ins Weisse Haus zurückkehren wird." Die Unsicherheit bleibe aber hoch und es bestehe noch immer die Möglichkeit, dass sich sein Zustand abrupt verschlechtert. Die Kauflaune der Anleger dürfte sich daher in Grenzen halten.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten vor dem Wochenende rote Vorzeichen.

Der Dow Jones ging deutlich tiefer in den Tag, konnte sich im Handelsverlauf jedoch vom Tagestief lösen und beendete die Sitzung 0,48 Prozent niedriger bei 27'682,81 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es kräftig nach unten. Er schloss 2,22 Prozent schwächer bei 11'075,02 Zählern.

Zum Wochenausklang wurden an den US-Börsen zunächst kräftige Verluste verbucht, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Anleger befürchteten, dass die für den 3. November angesetzte Präsidentschaftswahl verschoben werden muss und sich die Phase der politischen Unsicherheit verlängert. Auch ein neues Corona-Hilfspaket, auf das sich Demokraten und Republikaner schon seit Wochen nicht einigen können, dürfte sich noch weiter verzögern.

Der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP vom Mittwoch und die am Donnerstag veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren besser als erwartet ausgefallen, was mit Blick auf die Daten am Freitag leicht optimistisch gestimmt hatte.

Neben dem Arbeitsmarktbericht standen die August-Daten zum Auftragseingang und der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung im September in zweiter Lesung auf der Agenda. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 80,4 von 74,1 Ende August. Auch der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im August um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet.

ASIEN

Anleger in Asien zeigen sich optimistisch.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 1,23 Prozent auf 23,312,14 Punkte.

An den Börsen im chinesischen Kernland fand aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Erst am Donnerstag öffnen hier die Aktienmärkte wieder. Der Shanghai Composite gab am Mittwoch zuletzt um 0,21 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,46 Prozent nach oben auf 23'801,97 Einheiten. (7.00 Uhr MESZ)

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zu Wochenbeginn durch die Bank mit Aufschlägen. Hauptthema ist auch hier vor allem der Gesundheitszustand des positiv auf COVID-19 getesteten US-Präsidenten Donald Trump. Meldungen, wonach es Trump wieder besser gehe, geben den Indizes Auftrieb. Auch die Futures auf die wichtigsten US-Indizes legen deutlich zu. An der Wall Street hatte die Infektion Donald Trumps mit dem Coronavirus am Freitag für zum Teil deutliche Verluste gesorgt.

Der US-Präsident befindet sich derweil nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung. Möglicherweise könne er das Walter Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington, in dem er am Freitag zur Behandlung gebracht wurde, zu Wochenbeginn verlassen, hiess es zuletzt. Am Sonntag hatte er sich kurzzeitig seinen Anhängern vor der Klinik gezeigt. Trumps Stabschef Mark Meadows bestätigte indessen am Wochenende, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten anfangs Anlass zu ernster Sorge gegeben habe - anders als zunächst offiziell bekannt gegeben wurde.

Die steigende Zahl an Corona-Infektionen sorgt an den Märkten jedoch weiterhin für Verunsicherung. Auch ist derzeit unklar, welche Folgen sich aus der Erkrankung des US-Präsidenten für den Präsidentschaftswahlkampf ergeben. Und die ohnehin kaum vorankommenden Verhandlungen über ein dringend benötigtes staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft wird hierdurch wohl weiter erschwert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires