Asiens Börsen unterschiedlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gewann am Freitag deutlich an Wert hinzu.

Der SMI startete höher in den letzten Handelstag der Woche und konnte die Gewinne bis Handelsende immer weiter ausbauen. Letztendlich beliefen sich die Aufschläge auf 2,14 Prozent, was einen Schlusskurs von 10'891,17 Zähler bedeutete.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI eröffneten die Sitzung ebenfalls fester. Im weiteren Handelsverlauf gewannen beide Indizes hinzu und schlossen damit deutlich oberhalb der Nulllinie. Der SLI stieg letztlich 2,74 Prozent auf 1'667,92 Zähler, der SPI ging 1,95 Prozent fester bei 14'010,010 Einheiten aus dem Handel.

Nach der Talfahrt am Donnerstag ist es am Freitag am Schweizer Aktienmarkt wieder nach oben gegangen. Bereits am Vormittag ging es im Schlepptau der kräftigen Erholung der US-Börsen im späten Geschäft des Vortags deutlich nach oben, am Nachmittag kam dann ein weiterer positiver Impuls vom US-Arbeitsmarkt .

Er fiel weitgehend im Rahmen der Erwartung bzw. knapp darunter aus und wurde deshalb von Börsianern als günstig für die Stimmung gewertet. Denn am bereits eingepreisten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank dürfte er kaum etwas ändern, hiess es. Zudem deute er auch nicht auf eine drohende Rezession hin.

DEUTSCHLAND

Vom schwachen Start in den traditionell schwierigen Börsenmonat September erholte sich der DAX am Freitag.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher und legte dann weiter zu. Er schloss satte 3,33 Prozent fester bei 13'050,57 Zählern. Damit konnte der DAX die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten wieder übersteigen.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht hat der DAX am Freitag seine Erholung fortgesetzt. Am Vortag war er sehr schwach in den traditionell schwierigen Börsenmonat September gestartet, nun aber kamen die Schnäppchenjäger. Nach den Jobdaten konnte der Leitindex seine Gewinne etwas ausbauen, damit ist der Abstand zum Jahrestief von 12'391 Punkten wieder grösser geworden.

Die Blicke waren auf den US-Jobbericht für August gerichtet - mit dem Fazit, dass sich die US-Notenbank Fed auf ihrem steilen Straffungskurs wohl bestätigt sieht. Die US-Wirtschaft hat im August mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ein Jobmarkt in guter Verfassung sorgt für den nötigen Spielraum, um die hohe Inflation weiter mit kräftigen Leitzinserhöhungen zu bekämpfen. Experten zufolge verfestigt sich damit die Ansicht, dass die Fed ihren Leitzins im September nochmals um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird.

Aber auch in der Eurozone bahnt sich möglicherweise ein höheres Tempo der Zinserhöhungen an. Dafür sprach an diesem Freitag, dass sich der Preisauftrieb in der Eurozone auf Erzeugerebene nach einer Pause wieder verstärkt hat. Etwas erleichtert zeigten sich Börsianer, weil nach einem dreitägigen Lieferstopp nach vorläufigen Netzdaten wieder russische Gaslieferungen in Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt sind.

Laut dem DZ-Bank-Analysten Sven Streibel untermauerten die zuletzt starken Schwankungen, dass sich der Aktienmarkt weiter in einem Krisenmodus befindet. Er reduzierte daraufhin sein diesjähriges DAX-Ziel auf 14'000 Punkte. "In dem gegenwärtigen Stimmungsmix aus Zins- und Konjunkturängsten ist durchaus noch mit der einen oder anderen Schwächephase bei Aktien zu rechnen", kommentierte auch der Deka-Bank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Für den langfristig orientierten Anleger seien solche Phasen aber auch wieder interessante Kaufgelegenheiten.

WALL STREET

Die neuerliche Eskalation der Gaskrise in Europa hat die US-Börsen am Freitag nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus gedrückt.

Der Dow Jones startete zwar mit Gewinnen in die Sitzung, verlor allerdings zum Handelschluss 1,07 Prozent auf 31'318,44 Punkte. Auch der NASDAQ Composite drehte im Sitzungsverlauf ins Minus und ermässigte sich um 1,31 Prozent auf 11'630,86 Zähler.

Die zunächst freundliche Stimmung an der Wall Street ist am Freitagmittag New Yorker Zeit jäh gekippt. Auslöser für den Stimmungswechsel war die zu dieser Zeit über die Ticker laufende Meldung, wonach der russische Energieriese Gazprom die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Grund sei ein Leck, wegen dem die Pipeline bis auf Weiteres lahmgelegt werde.

Das schürte Rezessionsängste, denn eine vollständige Abschaltung würde die europäischen Regierungen dazu zwingen, ihre Bemühungen um Unabhängigkeit von russischem Gas zu verstärken und Energie zu rationieren - ein Schritt, der Industrieunternehmen schaden und die ohnehin schon schwache Wirtschaft in eine Rezession stürzen würde.

Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt. Die Daten untermauerten einerseits nämlich weitgehend die bereits herrschende Einschätzung, dass die US-Notenbank am Ende des Monats wie angekündigt den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben dürfte; andererseits sprachen sie nicht für eine drohende noch stärkere Anhebung und ebenso nicht für eine heraufziehende Rezession in den USA.

Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen grossen Zinsschritt um 75 Basispunkte nach dem Jobbericht auf 58 Prozent und im weiteren Verlauf auf 56 Prozent. Dahinter dürften Spekulationen gestanden haben, dass der Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnte.

Entsprechend fiel die Reaktion am Anleihemarkt aus, dort kamen die Renditen zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

Der schon vor den Arbeitsmarktdaten etwas nachgebende Dollar kam auf breiter Front zunächst noch etwas weiter zurück. Mit der Gazprom-Meldung erholte er sich aber wieder, weil der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Der Euro fiel so wieder unter die Parität zurück.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Montag uneins.

In Tokio legt der Nikkei um marginale 0,07 Prozent auf 1'502,13 Punkte zu (7:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert derweil 0,10 Prozent fester bei 3'189,54 Zählern. An der Börse in Hongkong verlier der Hang Seng zweitweise deutliche 1,28 Prozent auf 19'203,24 Einheiten.

Zum Start in die neue Woche pendeln die Börsen Asien meist um die Schlusskurse vom Freitag. Etwas Unterstützung kommt vom chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im August stabil im Expansion anzeigenden Bereich geblieben ist. Positiv wirken auch die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten. Sie zeigten einem immer noch soliden, aber nicht mehr ganz so rasanten Beschäftigungsaufbau und untermauern zwar die Erwartung, dass die US-Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen dürfte, sprechen aber gegen eine noch stärkere Erhöhung.

Gleichwohl lasten in Asien Rezessionsängste auf der Stimmung, nachdem am Freitag der russische Gaskonzern Gazprom mitgeteilt hat, dass er die Gaslieferungen nach Deutschland - anders als angekündigt - bis auf Weiteres aussetzt - angeblich wegen eines Lecks. Die US-Börsen gaben daraufhin ihre Gewinne ab und schlossen mit deutlichen Verlusten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires