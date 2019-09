Politische Entspannungssignale: SMI mit Aufschlägen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Wall Street stark --Teils kräftige Gewinne in Asien

Für den SMI geht am Donnerstag nach oben, defensive Schwergewichte verhindern aber deutlicheres. Der DAX zeigt sich mit Gewinnen. Hoffnung auf neue Entspannung im Handelsstreit treibt die US-Börsen weiter. Politische Entspannungssignale sorgten mehrheitlich für ein Plus in Fernost.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich im Donnerstagshandel fester.

Der Leitindex SMI ist mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 9'942,91 Punkten in den Handel gestartet und verteidigt die Gewinne im Verlauf weiter.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI legen ebenfalls zu, nachdem der SLI 0,61 Prozent fester bei 1'512,99 Punkten gestartet war und der SPI ein Startplus von 0,46 auf 1'2127,24 Zähler generiert hatte.

Die Schweizer Börse knüpft am Donnerstag an ihre Vortagesgewinne an, wird aber von ihren defensiven Schwergewichten etwas zurückgebunden. Für die wiedererwachte Risikofreude der Anleger sind zwei Faktoren verantwortlich: Neue Gespräche zwischen den USA und China sowie weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne.

Die USA und China wollen sich wieder bemühen, ihren Handelskonflikt zu entschärfen. Ab Anfang Oktober soll es bilaterale Gespräche geben. Gleichzeitig sieht es aktuell danach aus, als könnte verhindert werden, dass Grossbritannien Ende Oktober ohne Austrittsabkommen aus der EU ausscheidet. Am Nachmittag stehen aus den USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Die geben einen ersten Fingerzeig für die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag - aus konjunktureller Sicht das Highlight der Woche.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach oben.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 12'117,90 Punkten in den Handel eingestiegen und zeigt sich auch im weiteren Verlauf fest. Der deutsche Leitindex baute dabei seine deutlichen Vortagesgewinne aus und überwand die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Dabei sorgen insbesondere die neuen Entwicklungen im Handelsstreit für Erleichterung bei Anlegern. Am Morgen wurde bekannt, dass sich China und USA in ernsthaften Gespräche zusammen setzen wollen, um eine mögliche Einigung zu erzielen. Das hatte zuvor bereits die Märkte in Asien deutlich beflügelt. "Die Nachrichten müssen mit besonderer Vorsicht genossen werden", sagte allerdings Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com. Vor nicht allzu langer Zeit seien die Märkte bereits mit der Hoffnung auf einen kurz bevorstehenden Deal in den Rally-Modus übergegangen, und nun reagierten sie schon allein darauf positiv, dass wie erwartet tatsächlich bald weitere Gespräche stattfinden sollen.

Auch die Tatsache, dass ein Hard Brexit wohl zunächst vom Tisch sein dürfte, treibt die Börsen in Deutschland an. Am Vorabend war der No-Deal-Brexit per Gesetz verhindert worden. Ein Antrag auf Neuwahlen, den Premierminister Boris Johnson gestellt hatte, wurde abgeschmettert.

WALL STREET

Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China lassen die US-Börsen ihren Anstieg am Donnerstag fortsetzen.

Der Dow Jones gewann zum Erklingen der Startglocke 0,94 Prozent auf 26'603,15 Punkte und legt weiter zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte daneben einen Aufschlag von 1,06 Prozent auf 8'061,29 Einheiten. Auch anschliessend verweilt er weit in der Gewinnzone.

In den vergangenen vier Wochen war der Dow in einer breiten Spanne zwischen 25'339 und 26'514 Punkten um seine exponentielle 200-Tage-Linie gependelt. Nun winkt neben dem Ausbruch auch der Sprung über die 50-Tage-Linie.

Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden Handelsstreitparteien USA und China Anfang Oktober im Rahmen des regelmässigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs beider Länder in Washington stattfinden. Auf der Arbeitsebene sollen "bedeutende Fortschritte" bereits Mitte September vorbereitet werden. Auch die steigende Hoffnung, dass in Europa ein No-Deal-Brexit noch abgewendet werden kann, lockte die zuletzt überaus skeptischen Anleger weiter aus der Defensive.

Die Privatwirtschaft der USA schaffte im August mehr Stellen als erwartet und sendete damit positive Signale für den am morgigen Freitag anstehenden Monatsbericht der US-Regierung. Mit Spannung wird noch auf die Auftragseingänge der US-Industrie im Juli gewartet sowie auf die Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor im Monat August.

Schon am Mittwoch war es mit den Kursen deutlich nach oben gegangen, nachdem der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank ein verhalten positives Bild der US-Wirtschaft gezeichnet hatte. Dazu gesellten sich gute Nachrichten aus der Politik. In Hongkong hatte Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgezogen und damit eine wesentliche Forderung der Demonstranten erfüllt. Das Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah, war Auslöser der heftigen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

ASIEN

Teils deutliche Gewinne haben am Donnerstag die Börsen in Asien eingefahren.

In Japan schoss der Nikkei um 2,12 Prozent auf 21'085,94 Punkte nach oben.

Auch in China dominierten die Käufer und schoben den Shanghai Composite um 0,96 Prozent auf 2'98,87 Zähler an. In Hongkong ging es zunächst ebenfalls aufwärts, im Verlauf schrumpften die Gewinne aber und der Hang Seng schloss kaum verändert mit einem marginalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 26'515,53 Indexpunkten.

Neue Hoffnung auf ein Ende des seit Monaten währenden Handelskonflikts zwischen den USA und China befeuerte am Donnerstag die Börsen in Asien. Der Optimismus bescherte den Aktienmärkten der Region Gewinne. Ein Telefonat zwischen dem chinesischen Vizepremierminister Liu He mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie US-Finanzminister Steven Mnuchin bringt offenbar wieder Bewegung in die zuletzt festgefahrene Situation. Vertreter beider Staaten sollen ab Mitte September in "ernsthaften Verhandlungen" ein Treffen auf höherer Ebene Anfang Oktober vorbereiten, heisst es aus Verhandlungskreisen. Der chinesische Handelsminister bestätigte das geplante Treffen in Washington, das Weisse Haus laut Berichten immerhin die neuen Verhandlungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires