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Geändert am: 05.08.2026 08:15:54

SMI und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Mittwoch mehrheitlich in der Gewinnzone.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte erneut im Plus starten.

Der SMI tendiert vorbörslich zeitweise höher.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgten.

Die Börsen dürften auf Rekordjagd bleiben. Die Umfeld bleibt positiv. Die Ölpreise notieren wieder unter 80 Dollar das Fass. Laut US-Finanzminister Scott Bessent stehen die USA und der Iran unmittelbar vor der Einigung auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Nachbörslich in den USA negativ aufgenommene Quartalszahlen von SpaceX und AMD tun der guten Stimmung offenbar keinen Abbruch. In beiden Fällen fielen die Geschäftszahlen besser als von Analysten erwartet aus, aber offenbar nicht gut genug, um die hohen Erwartungen der Anleger zu befriedigen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Mittwoch weitere Gewinne erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise erneut zu.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen jüngsten Höhenflug am Mittwoch fortsetzen. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkende Ölpreise und eine Rally bei weltweiten Technologie-Aktien sollten für eine fortgesetzte Rekordrally des DAX sorgen. Damit würde der Leitindex seine Bestmarke vom Vortag bei über 26.266 Zählern nochmals erhöhen.

"Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Die erhoffte Wiedereröffnung der Strasse von Hormus würde die Öl- und Gaspreise weiter fallen lassen. Niedrigere Energiekosten dämpfen die Inflationserwartungen." Die Notenbanken wären wohl nicht mehr "gezwungen", die Leitzins anzuheben. Mit sinkenden Energiekosten und wohl eher niedrigen Finanzierungskosten für Unternehmen gebe es zwei Faktoren, die sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken können.

WALL STREET

An der Wall Street ging es auch am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 54'085,94 Punkten. Bei 54'272,60 Zählern erreichte er im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch.
Der technologielastige NASDAQ Composite fuhr ebenfalls Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 2,59 Prozent bei 26'584,99 Zählern.

"Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien", sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.

Was den Iran-Krieg betrifft, gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. Der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, sprach von "bereits weit fortgeschritten" diplomatischen Bemühungen. Eine Lösung für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus wird nach Angaben aus Katar und den USA in Kürze erwartet. Auch die davon weiter gedrückten Ölpreise kamen am Dienstag bei Aktienanlegern gut an.

Daneben rückten Quartalszahlen grosser US-Konzerne in den Fokus der Anleger. Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's, Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse an. Nicht ganz so erfreut waren Investoren dagegen über die Geschäftszahlen von Pfizer. Aus dem Technologiesektor kamen gemischte Signale. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Treiber für den Tech-Sektor ist dagegen Palantir. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich fast verdoppeln.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte legen zur Wochenmitte mehrheitlich zu.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt zeitweise 3,43 Prozent auf 66'148,13 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,34 Prozent fester bei 3'873,56 Zählern.

Der Hang Seng fällt dagegen um 0,08 Prozent auf 25'832,13 Einheiten.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Marktteilnehmer verweisen auf positive Vorgaben der Wall Street. Erneut sind es vor allem die Chip-Werte, die den Markt nach starken Ergebnissen von Advanced Micro Devices (AMD) antreiben. Dazu kommt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die USA könnten "heute oder morgen" eine Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielen.

Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung der wichtigen Handelsstrasse zeigt sich vor allem am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 1,3 Prozent auf 78,35 Dollar. Nach den Äusserungen Bessents sei Optimismus aufgekommen, so die Analysten von ANZ Research. "Der Iran erwägt zudem, europäischen Nationen zu gestatten, Minen aus der Strasse von Hormus zu entfernen," fügen die Analysten unter Berufung auf einen Medienbericht hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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