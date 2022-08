SMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich vor dem Wochenende zurück.

Der SMI bewegt sich am Morgen um seinen Vortagesschlusskurs, nachdem er 0,24 Prozent leichter bei 11'176,01 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls ohne grosse Ausschläge. Zuvor waren sie 0,17 Prozent tiefer bei 14'504,73 Zählern respektive 0,10 Prozent schwächer bei 1'743,73 Einheiten in den Handel gegangen.

Zum Wochenschluss steht der Schweizer Aktienmarkt im Bann der US-Arbeitsmarktdaten, wie die Zurückhaltung der Investoren zeigt. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht und gelten als entscheidend für den kommenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Er könne Anzeichen dafür geben, wie aggressiv das Fed bei der Bekämpfung der Inflation vorgehen werde. So könnte ein starker Arbeitsmarkt gegen eine Rezession sprechen, ein schwächerer würde dagegen die Zinserhöhungserwartungen an die US-Notenbank dämpfen.

Gleichzeitig drängen die die derzeit etwas tieferen Ölpreise die Inflationssorgen leicht in den Hintergrund. Auch der Ukraine-Krieg und die jüngsten US-chinesischen Spannungen würden zwar etwas beiseitegeschoben, weg seien sie aber auf keinen Fall. Vielmehr könnten sie jederzeit wieder die Märkte beeinflussen. "Die Stimmung an den Finanzmärkten ist weiterhin mit Skepsis beseelt", erklärt ein Händler.

Recht stabil zeigt sich der deutsche Leitindex am letzten Handelstag einer bislang erfreulichen Woche.

Der Leitindex DAX eröffnete die Sitzung 0,14 Prozent tiefer bei 13'642,91 Punkten und bewegt sich anschliessend in einer engen Range um sie Nulllinie.

Für die erste Augustwoche zeichnet sich ein Gewinn von eineinhalb Prozent ab. Bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juli am frühen Nachmittag könnten sich die Investoren noch bedeckt halten.

"Die aktuelle Rally am Aktienmarkt wird spätestens mit den Zahlen zum Arbeitsmarkt einer ernsten Belastungsprobe unterzogen", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Sollte sich der Arbeitsmarkt abschwächen, könne die Sorge wieder aufleben, dass die Notenbank Fed mit ihren schnellen Zinserhöhungen eine harte Landung der US-Wirtschaft ausgelöst hat.

Bevor am Nachmittag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen wird, stehen weitere Unternehmensbilanzen auf der Agenda, etwa von der Allianz und der Deutschen Post.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones verlor zum Börsenbeginn marginal. Auch weiterhin ging es leicht abwärts, sodass er den Handel 0,26 Prozent schwächer bei 32'727,19 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite legte beim Ertönen der Startglocke leicht hinzu. Auch im weiteren Handelsverlauf tendierte er aufwärts und ging letztlich 0,41 Prozent höher bei 12'720,58 Stellen aus dem Handel.

Die zuletzt guten Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die schwächelnde US-Wirtschaft robuster ist als von einigen erwartet. Dies dürfte Hoffnungen dämpfen, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnte. Der Präsident der Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, vertrat am Mittwoch die Ansicht, dass die Zentralbank die Inflation wieder auf den Stand von vor der Pandemie zurückführen könne, ohne eine Rezession auszulösen.

Zudem lief die Berichtssaison weiter. Nach Handelsschluss werden die Zahlen von Amgen, Expedia und Dropbox erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag mit positiver Tendenz.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,81 Prozent höher bei 28'158,48 Punkten.

Der Shanghai Composite verbucht ein Plus von 0,28 Prozent auf 3'198,11 Zähler. Der Hang Seng zeigt sich derweil marginale 0,09 Prozent fester bei 20'192,36 Einheiten.

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben Freitag erneut zugelegt. Steigende US-Futures überlagerten dabei die durchwachsenen Vorgaben der Wall Street. Auf Wochensicht ergibt sich unterdessen kein einheitliches Bild. Während die Börsen in Japan anzogen, ging es an den chinesischen Märkten etwas nach unten.

Die Märkte schienen die Spannungen um Taiwan zunächst gut weggesteckt zu haben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Auffallend stark ging es dabei an der taiwanesischen Börse nach oben. Aber auch die chinesischen Märkte zogen an.

Japanische Aktien knüpften unterdessen an die gute Entwicklung im Wochenverlauf an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Haushaltsausgaben, die erstmals seit vier Monaten gestiegen seien - und dies stärker als erwarteten worden war.

Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank betonte auch die Devisenentwicklung. Die anhaltende Yen-Schwäche sei unter dem Strich positiv für japanische Unternehmen. "Der japanische Yen hat im ersten Halbjahr stark abgewertet und notiert zum US-Dollar auf dem niedrigsten Stand seit Ende der 1990er-Jahre", so Stephan. Das verteuere zwar auch die Rohstoffimporte. Die Unternehmen dürften die gestiegenen Kosten aber zumindest teilweise weitergeben. Hinzu komme die günstige Bewertung japanischer Industrieunternehmen.

