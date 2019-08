Asiens Börsen tief im Minus

In Asien geht es am Montag wieder abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in Rot. Der DAX musste herbe Verluste einstecken. Die Wall Street präsentierte sich mit Abgaben.

SCHWEIZ

In der Schweiz war die Börsenstimmung vor dem Wochenende bedrückt.

Der Leitindex SMI notierte bereits zu Beginn deutlich im Minus und schloss auch 1,17 Prozent leichter bei 9'803,69 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen kräftige Verluste aus. Der SLI verzeichnete letztlich einen Verlust von 1,54 Prozent auf 1'497,23 Zähler. Der SPI schloss 1,06 Prozent tiefer bei 11'937,15 Indexpunkten.

Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China drückte die Kurse an der Schweizer Börse wie auch an den anderen wichtigen Aktienmärkten stark ins Minus. US-Präsident Trump hatte am Vortag neue Strafzölle gegen China ab Anfang September angekündigt. Allerdings wurden die Verluste am hiesigen Markt von festeren defensiven Schwergewichten gedämpft.

Statt der erhofften positiven Signale aus Peking zeigten die Verhandlungen zwischen den USA und China offenbar keine wirklichen Fortschritte, hiess es im Handel.

Auch zwischen Japan und Südkorea verschärften sich die Spannungen im Handelsstreit erheblich.

Der Schweizer Markt musste nach dem gestrigen Nationalfeiertag ausserdem die Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wurde am Freitag tief in die Verlustzone geschickt.

Nachdem der DAX bereits zum Ertönen der Startglocke über eineinhalb Prozent verlor, ging es im Anschluss weiter bergab, die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkten fiel sogar. Letztlich stand ein Minus von 3,11 Prozent bei 11'872,44 Punkten an der Tafel.

Die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hatte die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Flucht getrieben. Die wichtigsten Indizes sackten am Freitag stark ab.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China erreichte eine neue Eskalationsstufe. China machte deutlich, dass es mit Gegenmassnahmen reagieren werde, wenn US-Präsident Donald Trump mit seinen neuen Strafzöllen ernst macht.

Trump hatte am Vortag für September zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf chinesische Güter im Wert von 300 Milliarden US-Dollar (270 Milliarden Euro) angekündigt. Sie könnten sogar auf 25 Prozent oder "deutlich darüber hinaus" erhöht werden, warnte Trump. Alles hänge vom Abschluss eines Handelsabkommens mit China ab. "Wenn sie nicht mehr mit uns handeln wollen, dann wäre das für mich auch in Ordnung", sagte Trump.

Daneben setzte sich die Bilanzsaison ungebremst fort: Unter anderem standen die Zahlenwerke von Allianz und LANXESS im Fokus der Anleger.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt wurde am Freitag von der Eskalation im Handelskonflikt stark belastet.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,21 Prozent schwächer bei 26'528,66 Zählern und rutschte im weiteren Handelsverlauf noch tiefer in die Verlustzone. Er beendete den Handelstag 0,37 Prozent schwächer bei 26'485,01 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gab kräftig ab, er schloss 1,32 Prozent tiefer bei 8'004,07 Zählern.

Auch einen Tag nach dem Zollschreck hat die Wall Street diesen am Freitag noch immer nicht verdaut. Vielmehr befanden sich die US-Börsen weiter im Würgegriff des Handelsstreits. Auch Konjunkturdaten im Rahmen der Erwartungen vermochten die Stimmung nicht zu stützen. Die überraschende Ankündigung neuer US-Zölle auf chinesische Importe durch US-Präsident Donald Trump am Vortag belastete erneut die Aktienkurse. Allerdings blieb weiteres Ungemach aus: Denn Trump verkündete die Unterzeichnung eines Abkommens mit der EU, das den Streit über den Import von Rindfleisch nach Europa beilegte. Die von einigen Marktteilnehmer befürchtete Ankündigung von US-Importzöllen auf EU-Autos blieb aus. Allerdings machte Trump klar, dass solche weiterhin nicht vom Tisch seien.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es bergab.

In Japan geht es deutlich abwärts: Der Leitindex Nikkei verliert dezeit (07:00 MESZ) 2,34 Prozent auf 20'592,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland dominieren ebenso die Bären: Der Shanghai Composite gibt 0,81 Prozent auf 2'844,47 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng 2,89 Prozent tiefer bei 26'140,72 Punkten.

Bereits in der vergangenen Woche mussten die Börsen weltweite Verluste verdauen, jetzt geht es weiter bergab. Im Fokus steht erneut der US-chinesische Handelsstreit, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut mit Erhöhung der Zölle gedroht hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires