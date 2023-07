Konjunktursorgen und fehlende Impulse: SMI etwas leichter -- DAX mit Verlusten unter 16'000er Marke -- Wall Street uneins -- Asiatische Börsen zum Handelsende im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel lustlos.

Der SMI eröffnete 0,25 Prozent tiefer bei 11'189,10 Punkten und bleibt weiter knapp unter seinem Vortagesschluss.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich aktuell mit kleinen Verlusten. Der SPI verlor zum Start 0,35 Prozent auf 14'739,68 Zähler, während der SLI anfangs um 0,4 Prozent auf 1'752,59 Stellen sank.

Der Schweizer Aktienmarkt schwächelt am Mittwoch erneut und der SMI kämpft um die Marke bei 11'200 Punkten. Gebremst werden die Aktien einerseits von schwachen Konjunkturdaten aus China. Andererseits belastet der von China verhängte Exportstopp einzelner Rohstoffe das Sentiment insbesondere für Techwerte, da diese Stoffe insbesondere für die Herstellung von Chips benötigt werden. Wer im Vorfeld des Besuchs der US-Finanzministerin Janet Yellen auf eine Entspannung im Verhältnis USA-China gehofft habe, werde nun eines besseren belehrt, heisst es dazu etwa bei Robomarkets. "Von dieser Seite stehen die Zeichen also eher auf Konfrontation als auf Kooperation."

Die dennoch nach wie vor anhaltende relative Stabilität an den Märkten wird in Börsenkreisen teils skeptisch gesehen. So spricht etwa Generali Insurance Asset Management in einer Einschätzung von einem "falschen Gefühl der Ruhe" und verweist auf die keinesfalls rosigen Aussichten für die US-Wirtschaft oder die "verdächtig tiefen" Volatilitäten an den Aktien- oder Devisenmärkten.

Angesichts der dünnen Nachrichtenlage sind die Blicke der Investoren bereits auf die neuesten Daten der Einkaufsmanager in der Eurozone (PMI) gerichtet, sowie auf die Publikation des Protokolls der jüngsten Sitzung des FOMC von heute nach Börsenschluss.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte Verluste zu sehen.

Der DAX eröffnete bei 15'930,16 Punkten um 0,68 Prozent schwächer und bleibt weiterhin auf rotem Terrain.

Fehlende Impulse durch die feiertagsbedingt geschlossene Wall Street hatten dem deutschen Leitindex bereits seit Wochenbeginn zugesetzt. Zur Wochenmitte blieben die Anleger nun wegen des anstehenden Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed weiter vorsichtig, hiess es am Markt. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten indes kaum.

Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend wohl genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Pause eingelegt, aber zugleich die Türen für eine weitere Straffung in diesem Jahr offen gelassen.

WALL STREET

Am Mittwoch finden die US-Börsen nach der Feiertagspause keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart 0,21 Prozent tiefer bei 34'344,72 Punkten und gibt weiterhin leicht nach. Der technologielastige NASDAQ Composite startete 0,32 Prozent im Minus bei 13'772,10 Zählern, zeigt sich mittlerweile jedoch im Plus.

Wegen des US-Unabhängigkeitstags wurde am Dienstag in New York nicht gehandelt und am Tag davor nur verkürzt. Nun beginnen die Anleger, sich neu für die nächsten Ereignisse zu positionieren: Unter anderem müssen sie sich im weiteren Wochenverlauf mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und den aktuellen Arbeitsmarktdaten auseinandersetzen. Am Mittwoch bereits stehen Auftragsdaten aus der Industrie und das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda.

Vom Fed-Protokoll, das später veröffentlicht wird, könnten Anleger neue Eindrücke über den geldpolitischen Kurs gewinnen. Etwas mehr Licht ins Dunkel bringen könnten die dort enthaltenen Aussagen zu den Gründen der jüngsten Zinspause und den weiteren Zinsperspektiven. Am Markt wird im Juli wieder mit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses gerechnet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost erlitten zur Wochenmitte Verluste.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 33'338,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite mit einem Minus in Höhe von 0,69 Prozent bei 3'222,95 Einheiten. In Hongkong knickte der Hang Seng letztlich um 1,57 Prozent auf 19'110,38 Zähler ein.

Auf der Stimmung lastete der unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor, der Zweifel an der Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt weckte. Orientierungshilfe von der Wall Street blieb derweil aus, denn die US-Börsen waren am Dienstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Im Fokus standen ferner die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking. Eine für diese Woche geplante China-Reise der US-Finanzministerin Janet Yellen, die der Wiederannäherung der beiden Länder dienen soll, steht unter keinem guten Stern, nachdem die chinesische Regierung am Montag den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires