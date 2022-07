Weiterhin hohe Unsicherheit: SMI rutscht ins Minus -- DAX fällt auf Jahrestief zurück -- Dow Jones tiefer -- Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ruscht im Handelsverlauf auf rotes Terain.

Der SMI ist mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 10'907,28 Punkten gestartet, im Verlauf dreht die Stimmung aber und der Leitindex rutscht in die Verlustzone.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI sind 0,39 Prozent fester bei 1'670,56 Punkten und 0,25 Prozent höher bei 14'029,90 Zählern in den Handel eingestiegen, auch hier dominieren im Verlauf aber die Verkäufer.

Belastend wirken vor allem Kursverluste bei den Pharmaschwergewichten. Nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der verlustreichsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte, sei an den vergangenen zwei Tagen ein gewisser "Risk-On-Modus" zu beobachten gewesen. Allerdings sei der gestrige Wochenauftakt wegen des Feiertages in den USA in ruhigen Bahnen verlaufen. Mit der Rückkehr der US-Investoren an diesem Dienstag dürfte denn auch wieder mehr Bewegung in die Märkte kommen, heisst es in einem Kommentar.

Die Sorgen um die Lieferkettenprobleme, die drohende Energiekrise und der Ukrainekrieg sowie die Inflations- und Zinsängste seien weiterhin präsent und könnten das Geschehen jederzeit wieder in die andere Richtung drehen, so Beobachter. Viele Investoren warteten zudem auf die in der kommenden Woche anlaufende Berichtssaison. Bis dahin dürften Konjunkturdaten die treibende Kraft sein, sind sich Beobachter einig. Als leicht stützend werden die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China gewertet. Am morgigen Mittwoch steht die Mitschrift der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda. Investoren werden sich Anhaltspunkte darüber erhoffen, wie aggressiv die Währungshüter ihren Kampf gegen die Inflation fortsetzen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet am Dienstag einen erneuten Erholungsversuch, dieser ist aber nicht von Erfolg gekrönt.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 12'851,29 Punkten gestartet, dreht im Verlauf aber auf rotes Terrain und baut seine Verluste aus. Am Nachmittag markierte der DAX ein neues Jahrestief.

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Dienstag die leichte Kurserholung im frühen Handel zum Ausstieg genutzt. Die wichtigsten Indizes drehten in die Verlustzone. Damit hatten wie schon zu Wochenbeginn frühe Gewinne nicht lange Bestand.

Abgesehen von kurzen Erholungen wagen sich die Anleger derzeit wegen der hohen Unsicherheit weiter nicht nachhaltig auf das Börsenparkett. "Geld- und geopolitisch stehen die Börsenampeln weiter auf Rot, zudem ist aus technischer Sicht der Abwärtstrend im Dax intakt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Zu viele potenzielle Investoren stehen derzeit an der Seitenline und halten ihr Pulver trocken."

Anleger befürchten, dass die Leitzinserhöhungen grosser Notenbanken im Kampf gegen die starken Preissteigerungen eine Rezession auslösen könnten. Zudem gibt es gerade in Deutschland die Gefahr vollständig ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland. Dies würde sowohl die Inflation weiter nach oben treiben als auch die Konjunktur massiv belasten.

WALL STREET

Nach dem gestrigen US-Feiertag werfen die amerikanischen Anleger am Dienstag Aktien aus ihrem Depot.

Der Dow Jones begann den Handel 0,62 Prozent schwächer bei 30.903,12 Zählern. Beim technologielastigen NASDAQ Composite fielen die Anfangsverluste mit 1,47 Prozent bei 10.964,18 Einheiten noch grösser aus. Im weiteren Handelsverlauf bleiben beide Indizes auf rotem Terrain.

Mit einem deutlichen Minus zeigen sich die Wall Street nach dem langen Wochenende am Dienstag. Am Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Die Belastungsfaktoren sind geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die jedoch auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gas-Lieferstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen.

Nordea Asset Management geht davon aus, dass die Märkte weiterhin unter Druck stehen werden, da Investoren derzeit noch nicht vollständig auf eine Wachstumsverlangsamung vorbereitet seien. "Wir rechnen mit einer sehr flachen Rezession", heisst es von den Analysten. Aber sie dürfte auch nicht zu flach ausfallen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag übersichtlich. Es wird lediglich eine halbe Stunde nach Eröffnung der Auftragseingang Industrie für den Mai veröffentlicht. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuss vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio ging es für den Nikkei nach dem Vortagesplus weiter nach oben, er schloss mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 26'423,47 Punkten.

Leichte Verluste wurden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite schlussendlich 0,04 Prozent auf 3'404,03 Punkte nach unten ging. Der Hang Seng zeigte sich unterdessen mit leichten Gewinnen und konnte ein Plus von 0,14 Prozent auf 21'861,20 Punkte einfahren.

Anleger kauften in Teilen Asiens in der Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. Ausgerechnet in Schanghai stützte diese Hoffnung jedoch nicht nachhaltig. Auch der im Juni kräftig gestiegene und klar in den expansiven Bereich zurückgekehrte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Denn einige der befragten Unternehmen äusserten in der Umfrage Bedenken wegen der langfristigen Folgen der Pandemie für Geschäftsentwicklung und Nachfrage. Auf der Stimmung lastete nach Angaben aus dem Handel auch die Nachricht, dass ein Hacker persönliche Daten von einer Milliarde chinesischen Bürgern erbeutet habe. Ein im Vergleich zum Vortag nachgebender Yen stützte in Tokio. Gesucht waren dort insbesondere die zuletzt stark abverkauften Technologiewerte.

