Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Donnerstag legte der Schweizer Aktienmarkt eine Verschnaufpause ein.

Der SMI begann den Handel mit einem kleinen Zuwachs und pendelte anschliessend um seinen Vortagesschlusskurs. Zum Handelsende stand er nahezu unverändert bei 10'066,48 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI hielten sich nahe der Nulllinie. Der SPI schloss 0,03 Prozent höher bei 12'179,17 Einheiten und der SLI 0,06 Prozent stärker bei 1'546,28 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich kaum bewegt. Es sei von einer richtungslosen Seitwärtsbewegung auf (rekord-) hohem Niveau zu sprechen gewesen, nachdem die Kurse an den vorangegangenen fünf Tagen jeweils angezogen hatten. Marktteilnehmer hatten bereits im Vorfeld mit einem ruhigen Handelstag gerechnet.

Denn nebst den fehlenden Unternehmensnachrichten blieben die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags am Donnerstag geschlossen. Somit kam auch von Übersee am Nachmittag kein Stimulus. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtete sich vielmehr bereits auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für die USA, der am Freitag veröffentlicht wird. Der ADB-Bericht zum Arbeitsmarkt vom Vortag fiel wie andere Konjunkturdaten aus den Staaten eher enttäuschend aus. Dies stützte an den Börsen die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der amerikanischen Notenbank.

Im Handelsdisput zwischen den USA und China könnte in der kommenden Woche ein neuer Impuls für eine Lösung folgen, hiess es in einem Kommentar eines Marktteilnehmers. Eine baldige Lösung in diesem Konflikt sei schon deshalb wichtig, um aufkommenden Rezessionsängsten zu begegnen.

DEUTSCHLAND

Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche dürften sich die Kurse mit weiteren Gewinnen zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn praktisch unverändert mit 12'630 Punkten. Um knapp zwei Prozent ist der Dax in dieser Woche bereits gestiegen. Nun aber fehlen die Impulse, da am Vortag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde. Auch in Fernost tut sich am Morgen wenig.

Investoren dürften sich auch aus taktischen Gründen noch bedeckt halten. Denn am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht. Die sogenannten "Payrolls" sind das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu.

WALL STREET

Wegen Staatsfeierlichkeiten blieben die US-Börsen am Donnerstag komplett geschlossen. Grund dafür ist der Feiertag zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten.

Der Dow Jones schloss zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 26'966,00 Punkten. Daneben wies der NASDAQ Composite ebenfalls einen Aufschlag aus und beendete den Handel 0,75 Prozent höher bei 8'170,23 Zählern. Der marktbreite S&P 500 markierte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeithoch und verabschiedete sich mit einem Gewinn von 0,77 Prozent bei 2'995,82 Indexpunkten aus dem Handel.

ASIEN

Wie schon gestern finden die Börsen in Fernost am heutigen Freitag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell 0,04 Prozent im Plus bei 21'711 Punkten. Da sich der Yen weiterhin stark präsentierte, bremsten exportlastige Technologietitel zuletzt den breiten Markt etwas aus.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,02 Prozent auf 3'004 Punkte. Zeitgleich gewinnt der Hang Seng derzeit 0,08 Prozent auf 28'818 Punkte.

Impulse von der Wall Street fehlen heute, denn die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Überdies warten die Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juni ab, der später am Freitag veröffentlicht wird, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind. Die Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Faktor für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Die Märkte spekulieren aktuell auf eine Zinssenkung bei der Juli-Sitzung im späteren Monatsverlauf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires