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Geändert am: 05.05.2026 07:02:26

SMI schwächer erwartet -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. In Asien haben die Verkäufer die Oberhand im Handel.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt wird schwächer erwartet.

Der SMI hatte den Montagshandel bei 13'003,33 Punkte (-1,01 Prozent) beendet.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und gingen ebenfalls 0,85 Prozent schwächer bei 18'382,88 Punkten bzw. 0,90 Prozent tiefer bei 2'081,56 Zählern in den Feierabend.

Basierend auf den vorbörslichen Daten der Bank IG dürfte der heimische Markt mit Verlusten strten. Im Fokus stehen am Dienstag vor allem neue Unternehmenszahlen aus der laufenden Berichtsaison, da gleich drei Schwergewichte ihre Ergebnisse präsentieren. Während der Sanitärtechnikkonzern Geberit und der Augenheilkundespezialist Alcon über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2026 informieren, legt die Computerzubehör-Firma Logitech ihren Abschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex rutschte in die Verlustzone.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer und wechselte im Tagesverlauf mehrmals die Richtung. Er beendete den Handel letztlich 1,24 Prozent tiefer bei 23.991,27 Punkten.

Nach dem langen Wochenende zeigte sich der DAX am Montag von seiner unsicheren Seite.
Die Nachrichtenlage blieb angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmassnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

WALL STREET

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag schwächer.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Am Montag und auch Dienstag findet und fand kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Wochenende schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4'112,16 Zählern. Auch er bleibt weiter in Feiertagspause.

In Hongkong fällt der Hang Seng zeitweise 1,16 Prozent auf 25'793,11 Punkte.

Die Geopolitik sorgt am Dienstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung. Angesichts der wieder zunehmenden Feindseligkeiten im Nahostkonflikt mit gegenseitigen Angriffen auf Schiffe in der Strasse von Hormus, trennen sich die Akteure eher von Aktien. Dazu kommt eine leichtere Vorgabe der Wall Street.

Die Anleger verarbeiten zudem den Preissprung beim Öl vom Vortag und die damit einhergehenden Inflationssorgen und verkomplizierten Zinserwartungen, auch wenn sich aktuelle die Ölpreise zumindest leicht rückläufig zeigen. Brent-Öl kostet 113,16 Dollar. Zur gleichen Vortageszeit waren es rund 107 Dollar.

Am Devisenmarkt haben die Akteure den Yen im Blick. Nachdem dieser am vergangenen Donnerstag einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte, der alle Zeichen einer Intervention trug, kam es an den Tagen danach immer wieder zu kleineren auffallenden steilen Aufwärtsbewegungen, die Schwächetendenzen des Yen im Keim erstickten. Schon in der Vorwoche hatte es aus dem Handel geheissen, dass man sich während der Feiertage der sogenannten Golden Week in Japan auf eine Intervention der japanischen Regierung gefasst machen sollte. Hintergrund waren entsprechende Andeutungen von Japans oberstem Währungsdiplomat. Geringe Handelsvolumen während geschlossener Märkte machen Bemühungen, eine Währung in die gewünschte Richtung zu bewegen, effektiver.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag mit Gewinnen.

In Tokio notierte der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Am Montag bleibt er geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Wochenende schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4'112,16 Zählern. Auch er bleibt in Feiertagspause.

In Hongkong stieg der Hang Seng letztlich 1,24 Prozent und notierte bei 26'095,88 Punkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigten sich im Handelsverlauf am Montag überwiegend mit Gewinnen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausierte zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt. Klarer Ausreisser nach oben war die Börse in Seoul, wo der Kospi einen Satz nach oben macht und auf einem Rekordhoch stand.

Allenfalls für etwas Zuversicht sorgten laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Strasse von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung, Brent-Öl kostet aktuell knapp 109 Dollar. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hiess es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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