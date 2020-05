Erholung nach Kursrutsch: SMI und DAX legen zu -- Viele Asien-Börsen weiterhin im Feiertag - Hongkong freundlich

Am heimischen Markt und in Deutschland dürfte sich die Lage am Dienstag nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas bessern. In Asien bleiben auch am Dienstag zahlreiche Börsen geschlossen. Eine Ausnahme ist die Börse in Hongkong, an der gehandelt wird und moderate Gewinne zu sehen sind. Der Dow Jones konnte letztlich ins Plus drehen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich imn Dienstagshandel freundlich.

Der Leitindex SMI eröffnete um 1,15 Prozent höher bei 9'498,23 Indexpunkten und zeigt sich weiterhin fest.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen aktuell klare Gewinne aus. Der SLI stieg zur Eröffnung um 1,23 Prozent auf 1'384 Stellen, während der SPI zum Handelsstart um 0,62 Prozent auf 11'714,42 Zähler zulegte.

Damit kommt es zu einem Stabilisierungsversuch, nachdem der SMI an den vorangegangenen drei Tagen insgesamt um rund 500 Punkte nachgegeben hatte. Unterstützung kommt dabei von der Wall Street, wo die Kurse gegen Handelsende nach einer Schlussoffensive noch ins Plus gedreht haben.

Einerseits helfe den Aktien die Entspannung bei den Ölpreisen, welche sich zuletzt etwas erholt hätten, heisst es am Markt. Andererseits kamen beruhigendere Signale aus den USA: Nachdem Präsident Trump zuletzt mit einer schärferen Rhetorik die Angst vor einem Wiederaufflackern der Handelskonflikte mit China angefacht - und sich China umgehend gegen die Vorwürfe gewehrt hatte - hiess es nun aus dem Weissen Haus, dass nicht mit einer Erhöhung der Zölle auf Importe auf chinesische Güter zu rechnen sei. Dies habe zu einer leichten Beruhigung der Nerven der Investoren geführt, heisst es.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag Kursgewinne zu sehen.

Der DAX eröffnete mit einem kräftigen Plus von 1,5 Prozent bei 10'627,07 Indexpunkten und baut dieses im Handelsverlauf weiter aus.

Am deutschen Aktienmarkt stabilisiert sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart somit vorerst. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise kräftig verloren.

"Das zurückeroberte Kursniveau von 10'600 Punkten im Dax ist kein Anzeichen von relativer Stärke, sondern lediglich dem nachlassenden Verkaufsdruck geschuldet", erklärte Andreas Lipkow, Marktexperte der Comdirect Bank. Die meisten Anleger befänden sich weiter eher auf dem Rückzug, da die derzeitige politische Lage kaum kalkulierbar sei. Die deutsche Wirtschaft kämpfe weiter mit den Folgen der Corona-Krise und laufe Gefahr, abermals im US-chinesischen Handelskonflikt zwischen allen Stühlen zu sitzen.

Am Dienstag geht es für die Investoren vor allem mit zahlreichen Quartalsbilanzen weiter. Konjunkturseitig steht am Vormittag wenig an, interessant dürften dagegen Stimmungsindikatoren aus den USA am Nachmittag werden.

WALL STREET

Der Dow Jones verbuchte am Montag letztlich marginale Zuschläge. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, so Händler.

An der Wall Street ging es mit dem Dow Jones zunächst lange Zeit südwärts. Erst im späten Handel konnte der US-Leitindex über die Nulllinie klettern, wo er um 0,11 Prozent fester bei 23'749,76 Punkten schloss. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer und beendete die Sitzung um 1,23 Prozent fester bei 8'710,71 Zählern.

Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China hatten den Dow Jones zu Beginn der neuen Woche zunächst in die Minuszone befördert.

In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Pandemie gerügt. Medien zufolge dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.

US-Aussenminister Mike Pompeo sagte am Sonntag, es gebe "signifikante" Belege, dass die Krise in jenem Labor ihren Anfang genommen habe. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump entsprechende Spekulationen darüber angefacht und wieder mit einem Handelskrieg und neuen Strafzöllen gedroht. China wies die Anschuldigungen zurück und sieht darin ein "Ablenkungsmanöver" der USA von der "eigenen Unfähigkeit" im Kampf gegen die Pandemie.

Es sei wohl eine Fehleinschätzung gewesen, dass angesichts der Virus-Krise der Handelskonflikt nur noch ein "Relikt aus alten Zeiten" sei, erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Anleger bräuchten daher "in den kommenden Wochen starke Nerven".

ASIEN

Auch am Dienstag werden in zahlreichen asiatischen Ländern weitere Feiertage begangen. Viele Börsen bleiben daher geschlossen. Die Ausnahme bildet einmal mehr der Markt in Hongkong.

In Japan wird auch am Dienstag nicht gehandelt. Der Nikkei steht somit weiterhin bei seinem Freitagsschluss von 19'619,35 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland wird am Dienstag ebenfalls ein Feiertag begangen. Der Shanghai Composite verharrt weiterhin bei 2'860,08 Indexpunkten. In Hongkong wird hingegen auch am Dienstag gehandelt. Der Hang Seng weist gegen 10:00 Uhr unserer Zeit ein Plus von 1,12 Prozent aus und steigt auf 23'879 Punkte.

Gute Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones im späten Handel noch ins Plus gedreht war, sorgen nach dem Kursrutsch von Wochenauftakt nun für etwas bessere Stimmung. Allerdings sind die Umsätze erneut recht dünn, denn in Festlandchina, Japan und Südkorea findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Die Sorgen vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China, die zu Wochenbeginn noch für deutliche Abgaben gesorgt hatten, treten wieder etwas in den Hintergrund. US-Präsident Donald Trump hatte Peking im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Er begründete dies mit Informationen, wonach das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne.

"Der Markt ist schnell wieder desensibilisiert gegenüber dem Handelskriegsgetöse, das als politisches Getue abgeschrieben wird", so Stephen Innes, Chief Global Markets Stratege bei AxiCorp. "Aber es bleibt abzuwarten, ob die Aktienmarktschwäche am Montag ein einmaliges Ereignis war oder aber der Beginn einer deutlicheren Belastung, da die Suche nach der Schuld für das Coronavirus und die bevorstehende US-Wahl eine giftige Mischung für die Beziehungen zwischen den USA und China sind."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires