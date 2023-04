SMI und DAX stabil -- Nikkei schliesst im Minus - China-Börsen geschlossen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich zur Wochenmitte nur wenig.

Der SMI pendelt kurz nach Handelsstart um die Nulllinie.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls kaum verändert.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch Handel minim tiefer.Nachdem sich die Ängste im Zusammenhang mit den Bankenturbulenzen nun wieder etwas gelegt hätten, rücke wieder das Spannungsfeld zwischen Inflation und Rezession als Hauptthema für die Investoren in den Fokus, heisst es in Marktkreisen.

Und diesbezüglich richten sich die Blicke auf den ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA am heutigen Nachmittag. Dieser sollte Hinweise auf das konjunkturelle Hauptereignis der Woche, den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht vom Karfreitag, liefern - allerdings können die Märkte nach den Osterfeiertagen darauf reagieren. Das Risiko für Rückschläge an den Aktienmärkten bleibe jedenfalls erhöht, so die Einschätzung der aktuellen Lage der Zürcher Kantonalbank. Hierzulande ist derweil am Berichtstag die Generalversammlung der UBS das Hauptthema.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch von seiner trägen Seite.

Der DAX stieg anfänglich 0,05 Prozent auf 15'611,68 Punkte und verbleibt auch weiterhin in einer engen Range um die Nulllinie.

Der DAX tritt auf hohem Niveau auf der Stelle. Tags zuvor hatte er mit 15'736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Durchstarten konnte er nach 13 Prozent Plus im laufenden Jahr allerdings nicht, sondern gab den Grossteil der Tagesgewinne wieder ab. Mit der schwächeren Wall Street war es am Nachmittag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Angesichts schwächerer Signale vom US-Arbeitsmarkt sei die Risikofreude der Anleger wieder etwas abgekühlt, hiess es von Marktteilnehmern. Zudem sei über weitere Probleme im Bankensektor spekuliert worden.

WALL STREET

Die Wall Street gab am Dienstag ab.

So hatte der Dow Jones quasi unverändert eröffnet und fiel anschliessend in die Verlustzone. Letztlich schloss er 0,59 Prozent tiefer bei 33'402,38 Zählern. Auch der technologielastige NASDAQ Composite ist nach einem positiven Start ins Minus gedreht und beendete den Handel 0,52 Prozent schwächer bei 12'126,33 Punkten.

Wirtschaftsdaten aus den USA wurden dafür verantwortlich gemacht, dass die Konjunktursorgen am Dienstag die Oberhand gewannen. Die Auftragseingänge der US-Industrie waren im Februar stärker gesunken als erwartet. Ausserdem ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im Februar erstmals seit Mai 2021 unter zehn Millionen gefallen, wie aus einem Bericht des Arbeitsministeriums hervorgeht. An der Börse wurde dies als Signal gewertet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlässt.

ASIEN

An der Börse in Japan ging es am Mittwoch bergab. Die chinesischen Handelsplätze blieben derweil geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 1,68 Prozent auf 27'813,26 Zähler ab.

Der Handel in China ruhte derweil feiertagsbedingt: Der Shanghai Composite zeigte sich am Dienstag zum Handelsschluss um 0,49 Prozent stärker bei 3'312,56 Zählern. In Hongkong stand der Hang Seng derweil unter Druck und notierte zum Handelsschluss 0,66 Prozent tiefer bei 20'274,59 Stellen.

Während die chinesischen Börsen inklusive jener in Hongkong wegen eines Feiertages geschlossen blieben, konnten sich die übrigen Handelsplätze für keine klare Richtung entscheiden. Die Nachrichtenlage sprach eher gegen den Kauf von Aktien. Zum einen befeuerten aktuelle Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen in den USA. Gleichzeitig erhöhten Notenbanken im Kampf gegen die Inflation weiter die Zinsen. Steigende Zinsen und maue Wirtschaftsdaten passten eigentlich nicht zusammen, hiess es. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt vom festen Yen, der nach den schwachen US-Daten des Vortages zum US-Dollar deutlich anzog.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires