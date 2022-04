Ukraine bleibt Anlegerthema: SMI pendelt um den Vortagsstand -- DAX dreht auf grünes Terrain -- Börse in Japan schliesst etwas fester - China-Börsen mit Feiertagspause

SCHWEIZ

In der Schweiz sind keine grossen Kurssprünge zu sehen.

Der SMI begann den Handel 0,10 Prozent höher bei 12'353,10 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf pendelt der Schweizer Leitindex um die Nulllinie herum.

Auch die Nebenwerteindizes bewegen sich wenig. Der SLI begann den Handel bei 1'940,10 Punkten und marginal leichter im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. Der SPI konnte zu Handelseröffnung um 0,2 Prozent auf 15’787,50 zulegen.

Nach dem starken Wochenstart zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag damit etwas zurückhaltender. Die Vorgaben aus Übersee sorgen aber auch am Dienstagmorgen für einen gewissen Rückenwind. An der Wall Street haben Investoren zum Wochenstart vor allem bei den Technologiewerten zugegriffen.

Insgesamt hätten sich die Märkte aber angesichts des Krieges in der Ukraine, des anhaltenden Inflationsdrucks und der unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten als recht widerstandsfähig erwiesen, heisst es im Markt. Vor allem die "Buy the Dip"-Mentalität der Anleger habe zuletzt die Kurse wieder angetrieben. Neben weiterer möglicher Sanktionen der USA und Europas gegen Russland dürften Investoren auch das am (morgigen) Mittwoch anstehende Fed-Protokoll bereits im Blick haben. Zudem beginnt bald die Berichtssaison zum ersten Quartal. Sie werde zeigen, ob die Unternehmen ihre Prognosen anpassen müssten, meinte ein Händler.

DEUTSCHLAND

In Deutschland bessert sich die Handelsstimung im frühen Verlauf.

Der DAX war zunächst 0,09 Prozent tiefer bei 14'504,80 Punkten in den Handel eingestiegen und hatte sich daraufhin auf Richtungssuche begeben. Aktuell übernehmen die Käufer das Ruder, der deutsche Leitindex legt zu.

"Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell erstaunlich robust", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es dominiere weiter die Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine und eine schnelle Entspannung an den Rohstoffmärkten.

Die Marktexperten der Credit Suisse erklären die neue Tech-Stärke vor allem mit den inzwischen recht geringen Positionen der Anleger, die nun wieder aufgestockt würden. Mit Blick auf die inverse US-Zinskurve - Renditen kurz laufender US-Staatsanleihen liegen teilweise über den Renditen länger laufender Papiere - beruhigen sie: Historisch betrachtet habe der Aktienmarkt fast ein Jahr gebraucht, um bei dieser Struktur seinen Höhepunkt zu erreichen. Eine inverse Zinskurve gilt an den Finanzmärkten als Rezessionsindikator.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart nach oben.

So eröffnete der Dow Jones legte schlussendlich 0,30 Prozent auf 34'922,07 Punkte zu. Dagegen zog der NASDAQ Composite 1,90 Prozent auf 14'532,55 Zähler an.

Bei den technologielastigen NASDAQ-Indizes sorgte unter anderem für Rückenwind, dass Peking im Streit mit den USA um die Bilanzierung von an den US-Börsen notierten chinesischen Unternehmen offenbar zum Einlenken bereit sei, heisst es. Das schob bereits den Technologie-Sektor in Hongkong an.

Händler sehen derweil in der begonnenen geldpolitischen Straffung nicht unbedingt ein Problem für den US-Aktienmarkt. Eine langfristig hartnäckige Inflation sei stattdessen Gift für die Ökonomie, heisst es. Volkswirtin Aneta Markowska von Jefferies argumentiert, dass sich die US-Wirtschaft fest in der Mitte des Zyklus befinde. "Die Gewinnspannen haben erst begonnen zu schrumpfen und befinden sich immer noch in der Nähe der Höchststände des Zyklus. Dies sieht nicht nach einem Unternehmenssektor aus, der sich auf eine Kostensenkungskampagne einlassen wird. Im Gegenteil: Nachfrageüberhang, Preissetzungsmacht und niedrige Lagerbestände schaffen einen starken Anreiz für Investitionen und Neueinstellungen".

Die jüngsten Schockbilder wahrscheinlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine dämpften die Kauflaune bislang kaum, auch wenn sie für Spekulationen über weitere Sanktionen gegen den Aggressor Russland sorgten mit allen Konsequenzen für Inflation und Handelsbedingungen.

"In Anbetracht all der Unsicherheit, die immer noch herrscht, bin ich etwas überrascht, wie stark der Aktienmarkt sich zeigt. Die langfristigen Folgen des Krieges werden eine höhere Inflation bedeuten", warnt Marktstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors.

ASIEN

In Japan waren im Dienstagshandel leichte Gewinne zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,19 Prozent höher bei 27'787,98 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland befand sich der Shanghai Composite bis einschliesslich Dienstag in einer Feiertagspause. Am vergangenen Freitag ging es 0,94 Prozent hoch auf 3'282,72 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng um 2,1 Prozent auf 22'502,31 Indexpunkte, auch hier wird am Dienstag nicht gehandelt.

Zunächst hatten an den asiatischen Börsen die positiven Vorgaben der Wall Street für leicht steigende Indizes gesorgt, doch im Verlauf bröckelten die Kurse wieder ab. Die anhaltenden Kämpfe im Ukraine-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise dämpfen jedoch die Risikofreude der Investoren, heisst es. Für Brent und WTI geht es nach den kräftigen Vortagesgewinnen weiter nach oben, was die Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation erneut anheizt. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der auch China gehört.

In Japan sorgten neueste Daten zu den Ausgaben der japanischen Haushalte im Februar für einen kleinen Dämpfer. Hier wurde lediglich eine Zunahme um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, während Ökonomen von einem Plus um 2,6 Prozent ausgegangen waren.

Die Weltbank wird pessimistischer für das Wachstum in China. Sie geht nun davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 5,0 Prozent wachsen wird. Bislang hatte sie 5,4 Prozent prognostiziert. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der China gehört. Berücksichtigt werden nun die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Für die gesamte Region erwartet sie ebenfalls ein Wachstum von 5,0, nachdem sie im Oktober noch 5,4 Prozent vorausgesagt hatte. Vor allem Länder, die Energieprodukte importieren, dürften die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine zu spüren bekommen. Ausserdem seien steigende Zinsen in den USA und das nachlassende Wachstum in China in der Prognose berücksichtigt worden, so die Weltbank. Zudem sorgten die Störungen der Lieferketten für höhere Preise. "Gerade als sich die Volkswirtschaften Ostasiens und der Pazifik-Region von dem pandemiebedingten Schock erholten, lastet der Ukraine-Krieg auf dem Wachstum", sagte die für die Region zuständige Weltbank-Vizepräsidentin Manuela Ferro. Die überwiegend starken Fundamentaldaten sollten aber dazu beitragen, dass die Länder gut durch die Krise kommen, erwartet sie.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires