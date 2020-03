SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der Heimatmarkt gibt ebenso wie der deutsche DAX am Donnerstag kräftig ab. Asien Börsen verzeichneten am Donnerstag unterdessen Kursgewinne auf breiter Front.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag klar in Rot.

Der Leitindex SMI eröffnete zwar 0,81 Prozent höher bei 10'334,56 Punkten, inzwischen ist er jedoch tief in die Verlustzone gefallen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI sind ins Minus gedreht und geben derzeit deutlich nach.

Damit erweisen sich die äusserst freundlichen Vorgaben der Wall Street als Makulatur. Dort hatten Milliarden-Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Eindämmung der Corona-Epidemie die Kurse angetrieben.

Die Anleger in Europa seien dann doch wieder vorsichtiger geworden, erklärten Marktbeobachter. Man sorge sich, ob die Gewinne auch gehalten werden können, hiess es mit Blick auf die Coronakrise. So sind in den stark betroffenen Ländern Südkorea und Italien die Infektionszahlen weiter gestiegen. In China selbst zieht die Ansteckungsrate sogar wieder an und Kalifornien hat den Notstand ausgerufen. Auch die Schweiz hat ihren ersten Coronavirus-Todesfall. Gleichzeitig berichten immer mehr Unternehmen von Einbussen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag deutlich schwächer.

Der DAX startete zwar 0,53 Prozent höher bei 12'191,41 Punkten, im weiteren Handelsverlauf ist er aber ins Minus gedreht und gibt nun kräftig ab.

Ein überraschend schwacher Ausblick des Autozulieferers Continental hat am Mittwoch die gesamte Auto-Branche belastet und den DAX mit nach unten gezogen. "Der Ausblick kam für uns wie ein Schock", sagte Analyst Erwann Dagorne von der Barclays Bank. Zu den vielen Baustellen des Unternehmens komme nun auch noch die Epidemie des Coronavirus hinzu.

WALL STREET

Die Wall Street wies im Mittwochshandel grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones schaffte einen kräftigen Sprung und ging mit einem deutlichen Plus von 4,53 Prozent bei 27'090,42 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite schaffte es deutlich nach oben und ging mit einem Plus von 3,85 Prozent bei 9'018,09 Indexpunkten in den Feierabend.

Die anhaltende Ausbreitung der Corona-Epidemie und erneut schwache chinesische Konjunkturdaten belasteten die Börsen zur Wochenmitte nicht. Daneben sorgte der Sieg von Joe Biden beim "Super Tuesday" der Demokraten für etwas Beruhigung unter Anlegern. Eine Kandidatur des linksgerichteten Bernie Sanders werde damit unwahrscheinlicher, hiess es von Merck Finck. "Für die Märkte ist das gut, denn Sanders ist mit seinen wirtschaftsfeindlichen Ideen für die Märkte so etwas wie ein Schreckgespenst", heisst es.

Dagegen ist die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank verpufft. "Im Gegensatz zur Finanzkrise wird billiges Geld das Problem nicht lösen. Mit der anhaltenden Unsicherheit der Corona-Epidemie dürften die 'sicheren Häfen' weiter gesucht bleiben", sagt Fund-Manager Jim Leaviss von M&G. "Zinssenkungen und eine erhöhte Liquidität werden nicht zu einer spürbaren Belebung beim Konsum führen", ergänzt Ray Dalio, Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates.

ASIEN

Asiens Börsen konnten am Donnerstag stark zulegen.

In Japan schloss der Nikkei mit einem klaren gewinn von 1,09 Prozent bei 21'329,12 Einheiten.

Auch in China griffen die Anleger beherzt zu. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 1,99 Prozent auf 3'071,68 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong zog um 2,08 Prozent an auf 26'767,87 Zähler.

Für Kauflaune inmitten der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgte die Vielzahl an teils koordinierten Massnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Epidemie auf die globale Wirtschaft. Allen voran die kräftige ausserplanmässige Zinssenkung in den USA am Dienstag. Die kanadische Notenbank hatte darauf am Mittwoch ebenfalls den Leitzins um einen halben Punkt gesenkt. Zuvor in der Woche hatte auch Australien bereits die Geldpolitik gelockert.

Ermutigt wurden die Anleger daneben von Ausgabenprogrammen. In den USA ist ein Notfallpaket über gut 8 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht worden. Das sehr stark betroffene Südkorea hatte am Vortag bereits einen Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Dollar beschlossen und der IWF hat ein Kreditprogramme über insgesamt 50 Milliarden Dollar vorgestellt, das er Ländern anbieten kann, die Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus und seine möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen benötigen.

Dass die US-Börsen noch deutlich stärker zugelegt hatten, war derweil auch einem Sonderfaktor zu verdanken, dem sogenannten "Super Tuesday"-Vorwahltag der Demokraten. Aus ihm war der als wirtschaftsfreundlich geltende Joe Biden als Sieger hervorgegangen gegenüber dem als linksgerichtet geltenden Bernie Sanders.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires