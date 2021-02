SMI und DAX im Plus erawrtet -- Asiatische Börsen verbuchen mehrheitlich Gewinne

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden am Freitag höher erwartet. Die Aktienmärkte in Fernost legen vor dem Wochenende mehrheitlich zu. An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach oben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten.

Der SMI wird vorbörslich um 0,4 Prozent höher bei 10'904,60 Punkten erwartet. Am Donnerstag ging er 0,79 Prozent höher bei 10'860,95 Stellen aus dem Handel.

Der SLI und der SPI beendeten den Dienstagshandel 0,70 Prozent im Plus bei 1'727,02 Einheiten bzw. 0,69 Prozent höher bei 13'544,88 Punkten.

Gute Vorlagen der Wall Street dürften die Indizes am Freitag zunächst antreiben, im Laufe des Tages gibt es jedoch mit den US-Arbeitsmarktdaten grosses Überraschungspotenzial - vor allem für den Anleihemarkt, heisst es. Neben einer Erholung von der Coronakrise wird jedoch am Anleihemarkt auch auf die Stundenlöhne im Arbeitmarktbericht geblickt. Händler frage sich, ob es bereits inflationären Druck gibt. Ein Anstieg hier könnte der entscheidende Impuls für einen Sprung der langfristigen US-Zinsen über die 2-Prozentmarke werden. Der Aktienmarkt könnte dann einen Ausverkauf starten, so die Befürchtung von Händlern. Dazu stehen Reaktionen aus China auf die überraschend deutlichen Worte von US-Präsident Joe Biden im Blick. Dieser war China scharf angegangen. Dies lasse eine deutlich stärkere Konfrontation mit China erwarten, als man Biden bisher zugetraut habe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich höher.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen um 0,14 Prozent stärker bei 14'079,40 Zählern. Am Donnerstag verabschiedete er sich 0,91 Prozent höher bei 14'060,29 Zählern aus dem Handel.

Nach der starken Woche dürfte der DAX am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14'131 Punkten nehmen. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der DAX in den vergangenen vier Handelstagen den Rückschlag aus der Vorwoche wett. Neue, wenn auch knappe Rekorde im marktbreiten US-Index S&P 500 und den Kursbarometer der Technologiebörse NASDAQ halten die Stimmung hoch.

Gespannt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. "Nach dem positiven ADP-Bericht Mitte der Woche sind die Erwartungen hoch", sagte Experte Altmann. Der ADP-Bericht bildet die Entwicklung der Beschäftigung im Privatsektor der USA ab.

WALL STREET

Die US-Börsen entwickelten sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones konnte 1,08 Prozent auf 31'055,80 Punkte hinzugewinnen. Für den NASDAQ Composite ging es zeitgleich 1,23 Prozent auf 13'777,74 Zähler nach oben.

Am Donnerstag machte eBay den Anlegern Freude. Der Internet-Shopping-Boom in der Corona-Krise verhilft der Online-Handelsplattform weiter zu glänzenden Geschäften. Hiervon profitierte auch der Online-Bezahldienst PayPal. Die pandemiebedingte Verlagerung von Geschäften ins Netz sorgt für einen Ansturm neuer Nutzer - allein in den drei Monaten bis Ende Dezember kamen 16 Millionen neue Accounts hinzu.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann vor dem Wochenende 1,54 Prozent auf 28'779,19 Indexpunkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit bei 3'496 Punkten ein Minus von 0,16 Prozent aus. In Hongkong steht der Hang Seng derweil um 0,78 Prozent höher bei 29'331 Zählern.

Stützend wirken feste Vorgaben und neue Rekorde der Wall Street - ausgelöst von der anhaltenden Erwartung eines grossen Stimulusprogramms der Regierung und Impfzuversicht.

Die japanischen Börsen bekommen Rückenwind davon, dass der Yen spürbar nachgegeben hat. Das macht japanische Produkte für Käufer aus dem Ausland billiger. Der guten Stimmung zuträglich dürften auch deutlich besser als erwartet ausgefallene Ausgaben der japanischen Haushalte im Dezember sein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires