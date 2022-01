Asiens Börsen leiden mehrheitlich unter Gewinnmitnahmen

SCHWEIZ

Am Dienstag schwankte der heimische Aktienmarkt zwischen Gewinnen und Verlusten.

Der SMI eröffnete etwas höher, pendelte im Verlauf jedoch kontinuierlich zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, bis er sich im späten Handel auf rotem Terrain festsetzte. Er verabschiedete sich 0,3 Prozent tiefer bei 12'900,97 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentierten sich letztlich leichter. Der SLI verliess den Börsentag mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 2'075,42 Stellen, während der SPI letztlich 0,16 Prozent auf 16'504,97 Einheiten abgab.

Der Markt konsolidiere nach dem starken Vorjahr auf hohem Niveau, sagte ein Händler. Die Stimmung sei aber weiterhin gut und die Anleger blieben optimistisch gestimmt. Doch sie verhielten sich noch etwas vorsichtig, denn sie wollten abwarten, in welche Richtung es gehe. "Früher oder später werden wieder Käufe einsetzen. Weil man ja nichts verpassen will", sagte der Händler. Damit sei der Sturm auf die 13'000 Punktemarke des SMI nur etwas vertagt und nicht abgesagt.

Trotz aller Risiken, die eine ausufernde Inflation und eine straffere Geldpolitik mit sich brächten und trotz der Ungewissheit über die Auswirkungen der steigenden Omikron-Infektionen zu Beginn des neuen Jahres äusserten sich viele Marktteilnehmer optimistisch. Denn die Virusvariante Omikron sei zwar sehr ansteckend, dürfte die weltweite Konjunktur aber nicht stärker in Mitleidenschaft ziehen. "Die Hoffnung auf die Zukunft überwiegt."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzte sich die Aufwärtsbewegung auch am Dienstag fort.

Der DAX eröffnete mit einem Plus und stieg im Verlauf weiter. Zum Handelsschluss notiert er 0,82 Prozent stärker bei 16'152,61 Zählern.

Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen. In den Blick der Anleger rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

"Der Jahresauftakt ist geglückt", stellt Börsenexperte Christoph Geyer fest. "Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen". Der DAX habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones legte auch am zweiten Handelstag des neuen Jahres zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 36'799,45 Punkten in den Feierabend - das war ein neues Rekordhoch. Der Techwerteindex NASDAQ Composite musste unterdessen Verluste hinnehmen und schloss mit einem Abschlag von 1,33 Prozent bei 15'622,72 Zählern.

Die Rally an der New Yorker Wall Street setzte sich teilweise fort. Die etwas schwächer als erwarteten Stimmungsdaten aus der Industrie im Monat Dezember dämpften die gute Laune der Anleger kaum.

Die Investoren, so hiess es von Händlern, setzten wohl in erster Linie darauf, dass sich die US-Wirtschaft als robust gegenüber der Verbreitung der Omikron-Variante erweise. Zudem seien die Umsätze aktuell noch dünn, so dass auch deshalb die Rekorde nicht überraschten.

ASIEN

Überwiegend mit negativen Vorzeichen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 6:50 Uhr unserer Zeit bei 29'322 Punkten (+ 0,07 Prozent) um seinen Vortagesschluss.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 1,17 Prozent auf 3'590 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 1,29 Prozent auf 22'990 Stellen nach.

In vielen Fällen nehmen Anleger die Gewinne des Vortags mit. Beobachter verweisen auf die in Erwartung baldiger Zinserhöhungen der Federal Reserve gestiegenen US-Anleiherenditen. Diese hatten am Dienstag an den US-Börsen vor allem den Technologiesektor belastet, denn die Aktien stark wachstumsorientierter Unternehmen gelten als besonders zinsreagibel. Letztlich könnten die hohen US-Zinsen auch dazu führen, dass Anleger verstärkt Geld aus Asien abzögen, geben Marktteilnehmer zu bedenken.

Zunächst aber gibt der Anstieg der US-Zinsen dem Dollar Auftrieb. Zum Yen notiert der Greenback auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Ein schwächerer Yen wiederum ist positiv für exportorientierte japanische Unternehmen, was den Druck auf den Aktienmarkt in Tokio mildert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires