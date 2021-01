Asiens Börsen erneut uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Anleger an der Schweizer Börse setzten zum Jahresauftakt auf die Erholung der Konjunktur. Die Aktien zogen auf breiter Front an. Der SMI gewann schon zum Auftakt hinzu und verblieb auch im Verlauf deutlich im Plus. Am Nachmittag grenzte er seine Zuschläge jedoch wieder etwas ein, sodass er de Handel letztlich 0,33 Prozent höher bei 10'738,39 Punkten beendete.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI waren daneben mit einem Plus gestartet - auch hier prägten weiter grüne Vorzeichen das Bild. Für den SLI ging es letztlich 0,56 Prozent auf 1'691,57 Einheiten aufwärts, der SPI legte 0,37 Prozent auf 13'377,26 Indexpunkte zu.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag des neuen Jahres nach einer lange freundlichen Tendenz etwas fester beendet. Auslöser für die im Verlauf geschmolzenen Kursgewinne war die Wall Street. Dort setzte sich nach einem wechselhaften Start eine deutlich schwächere Tendenz durch - mutmasslich ausgelöst von Gewinnmitnahmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte seinen anfänglichen Gewinne zum Jahresauftakt nicht vollständig halten.

Der deutsche Leitindex DAX startete deutlich fester Punkten und blieb auch zunächst im Plus. Am späten Vormittag ging es bis auf 13'907,13 Punkte nach oben - damit markierte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch. Am Nachmittag rutschte er dann jedoch ins Minus, zum Handelsschluss schaffte er noch ein minimales Plus von 0,06 Prozent bei 13'726,74 Zählern. Im Übrigen erreichten auch der MDAX (31'280,75 Zähler) und der SDAX (14'957,07 Punkte) im Verlauf neue Rekordmarken.

Anleger setzen auf die Impfstoffe und eine Erholung der Wirtschaft und wissen zudem um die permanente Schützenhilfe der Notenbanken. Eine sich abzeichnende Verlängerung des Lockdowns hierzulande belastete nicht. Viele Investoren hätten nach dem guten Lauf offenbar auch schlicht Furcht, weitere Kursanstiege zu verpassen, erklärte Analyst David Iusow von DailyFX die Kursanstiege. Doch er mahnte: "In der Regel lässt eine Korrektur in diesem Fall nicht lange auf sich warten."

WALL STREET

Der erste Handelstag des Jahres war in den USA von Gewinnmitnahmen geprägt.

Der Dow Jones eröffnete 0,06 Prozent fester bei 30'627,47 Einheiten, rutschte im Verlauf aber tief ins Minus und verabschiedete sich schlussendlich mit einem Abschlag von 1,25 Prozent bei 30'223,89 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite startete 0,54 Prozent höher bei 12'958,52 Stellen, konnte sich aber ebenfalls nicht auf grünem Terrain behaupten. Am Ende schloss das Börsenbarometer 1,47 Prozent schwächer bei 12'698,45

Das neue Jahr an der Wall Street hat angefangen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekorden. Sowohl an der New York Stock Exchange (NYSE) als auch an der Technologiebörse NASDAQ erreichten die wichtigen Indizes am Montag direkt zum Handelsbeginn Bestmarken - einzig der NASDAQ Composite liess ein erneutes Rekordhoch vermissen.

Allerdings scheuten die Anleger anschliessend vor weiteren Käufen zurück und schöpften auf dem hohen Niveau Gewinne ab, so dass der Markt ins Minus rutschte. Zuletzt hatten die die weltweit begonnenen Corona-Impfaktionen und ein neues staatliches US-Hilfspaket für die weltgrösste Volkswirtschaft die Aktienkurse gestützt. Marktexperten verwiesen zudem auf Stimmungsdaten aus der chinesischen und europäischen Industrie, die eine weitere Erholung und zunehmendes Wachstum signalisierten. Aktuelle Nachrichten von der US-Wirtschaft hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Notierungen. Als aktuelle Belastungen erwiesen sich neben dem hohen Kursniveau die Unsicherheiten um Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia, die über die politischen Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer entscheiden - im Repräsentantenhaus halten die demokratischen Parteigenossen des designierten Präsidenten Joe Biden die Mehrheit. Sorgen machen zudem die über die Feiertage mutmasslich noch deutlich gestiegenen Corona-Ansteckungszahlen.

ASIEN

Auch am Dienstag finden die Märkte in Fernost keine einheitliche Richtung.

Erneut abwärts geht es in Japan, wo der Leitindex Nikkei um 07 Uhr MEZ 0,53 Prozent auf 27'112,97 Punkte verliert.

Gewinne werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Dort liegt der Shanghai Composite 0,26 Prozent in der Gewinnzone und notiert bei 3'512,03 Zählern. Kaum verändert präsentiert sich daneben der Markt in Hongkong, der Hang Seng pendelt dort um seinen Vortagesstand.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia am Berichtstag. Diese habe erheblichen Einfluss auf die künftige Politik der US-Regierung von Joe Biden, denn im Falle eines Sieges der Demokraten könnte der neu gewählte US-Präsident "durchregieren".

Zudem sollen am Mittwoch Repräsentantenhaus und Senat das Ergebnis der Wahl vom 3. November zertifizieren. Hier hat eine Gruppe von zwölf Senatoren der Republikanischen Partei angekündigt, sie wollten in der Sitzung die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fordern, der eine zehntägige Prüfung des Wahlergebnisses vornehmen soll. Auch rund hundert republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses wollen Einwände gegen die Bestätigung von Bidens Wahlsieg vorbringen.

Dazu kommen schwache Vorgaben der US-Börsen und wieder steigende Sorgen hinsichtlich der Corona-Pandemie. Trotz der weltweit begonnenen Impf-Kampagne steigen die Fallzahlen weiter rasant an und in immer mehr Ländern wird die mutierte Variante des Virus nachgewiesen.Der japanische Premierminister Yoshihide Suga will am Donnerstag eine Entscheidung treffen, ob für Tokio und drei benachbarte Präfekturen aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen der Ausnahmezustand verhängt wird.

