SMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asien Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig bewegt erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI haben vor dem Wochenende zugelegt. Zum Handelsschluss am Freitag notierten sie 0,18 Prozent höher bei 14'261,77 Punkten bzw. 0,21 Prozent fester bei 1'720,27 Punkten.

Nachdem der Schweizer Aktienmarkt mit einer freundlichen Tendenz in den Monat Dezember gestartet ist, dürften sich die Anleger zum Wochenstart zunächst zurückhalten. Vor allem die guten Vorlagen aus den USA hatten vergangene Woche auch hierzulande die Kurse mit nach oben gezogen. Dort sprangen zuletzt die Konjunkturdaten mit einer seit Jahren nicht mehr gesehenen Dynamik an. Und auch in China verbesserte sich die Lage in Industriebetrieben überraschend deutlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Montag freundlich präsentieren.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Jahresendrally des DAX bleibt in Gang. Mit seiner Rally von bisher 12 Prozent vom Oktober-Tief steuert der DAX damit weiter auf sein Rekordhoch bei etwa 16'528 Punkten zu. "Es wird interessant zu beobachten sein, ob es einen nachhaltigen Ausbruch mit weiterlaufendem Trend gibt, oder ob es ein Verhalten wie im Sommer sein wird", schrieb der technische Analyst Christoph Geyer in seinem Wochenausblick. Im Sommer war der bis dahin gültige Rekordstand zweimal nur knapp überwunden worden. Mit Blick auf die Saisonalität fürchtet Geyer, dass der DAX auch diesmal nur kurz auf Rekordniveau verweilen kann.

"Der Aktienmarkt ist in Feierlaune", konstatierten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Denn die Zinssenkungserwartungen hätten sich verfestigt. Das saisonale Muster, wonach die Monate ab Oktober zu denen mit der besten Kursentwicklung zählen, scheine sich zu bestätigen.

Von den Aussichten auf sinkende Zinsen profitiert auch das Edelmetall Gold, dessen Preis auf ein Rekordhoch stieg. An der Wall Street lauern die Indizes ebenfalls auf Rekorde. Die asiatischen Börsen taten sich zum Wochenstart mit leichten Verlusten hingegen etwas schwerer.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten sich die Anleger am Freitag zuversichtlich.

Der Dow Jones Index schloss erstmals seit Januar 2022 wieder über der 36'000-Punkte-Marke und legte um 0,82 Prozent auf 36'245,50 Zähler zu. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich freundlich und verbesserte sich letztlich um 0,55 Prozent auf 14'305,03 Punkte.

Schwach ausgefallene Konjunkturdaten haben am Freitag an er Wall Street die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in den USA befeuert und für steigende Aktienkurse gesorgt. Passend dazu zeigte die jüngste Rally der Anleihekurse keine Anzeichen von Ermüdung, die Marktzinsen gaben also erneut kräftig nach. Die Zehnjahrsrendite liegt mittlerweile bei 4,21 Prozent, verglichen mit einem Jahreshoch knapp unter 5 Prozent Mitte Oktober. Die Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden US-Gewerbe war im November den 13. Monat in Folge geschrumpft, was am Markt als Zeichen für die Wirksamkeit der erfolgten Zinserhöhungen verstanden wurde.

Dass es mit den Zinserhöhungen vorbei sein dürfte, dafür kamen auch Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er blieb in Äusserungen bei einem Vortrag zwar vorsichtig und sagte, "es wäre verfrüht, mit Zuversicht schlussfolgern zu wollen, dass wir eine ausreichend restriktive Positionierung erreicht haben, oder darüber zu spekulieren, wann die Geldpolitik gelockert werden könnte". Er sagte aber auch, dass der jüngste Inflationsrückgang und die allmähliche Verlangsamung beim Anstieg der Löhne ein Beweis dafür seien, dass die Zinserhöhungen der Fed erfolgreich seien.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Montag mehrheitlich schwächer.

In Japan gibt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,72 Prozent auf 33'192,05 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent höher bei 3'034,76 Punkten. Der Hang Seng verliert daneben 0,43 Prozent auf 16'757,77 Punkte.

Uneinheitlich geht es zum Wochenstart an den Börsen in Ostasien zu, nachdem in den USA erneut stark fallende Marktzinsen für Kursgewinne bei Aktien gesorgt hatten. Unter anderem waren Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell als taubenhaft interpretiert worden. Powell hatte es zwar als zu früh bezeichnet, bereits über Zinssenkungen zu spekulieren, er signalisierte aber, dass Zinserhöhungen der Vergangenheit angehören dürften.

Der Nikkei-Index wird laut Händlern vom deutlich festeren Yen im Zaum gehalten, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Ausserdem verringern sich dadurch die im Ausland generierten und nach Japan in Yen repatriierten Gewinne der Unternehmen. Besonders leiden darunter aktuell Autowerte.

Der HSI in Hongkong wird belastet insbesondere von schwächer tendierenden Technologieaktien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires