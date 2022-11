Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng springt hoch

SCHWEIZ

Der Zürcher Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich in Grün.

Der SMI gewinnt in vorbörslichen Indikationen 0,45 Prozent auf 10'759 Punkte hinzu. Am Vortag ging der heimische Leitindex 0,89 Prozent leichter bei 10'710,59 Zählern aus der Sitzung.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Donnerstag ebenfalls tiefer. Anleger schickten den SPI letztlich 0,95 Prozent gen Süden auf 13'647,42 Zähler, der SLI verbuchte sogar einen Verlust in Höhe von 1,29 Prozent auf 1'604,05 Punkte.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsstart am Freitag etwas höher zeigen. Nachdem eine überraschend hawkishe Fed zur Wochenmitte Aktien und Anleihen gen Süden geschickt hatte, steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober der zweite wichtige Termin der Woche auf der Agenda. Denn der Arbeitsmarkt liefert wichtige Signale für den weiteren Kurs der US-Notenbank und verliert trotz der rasanten Straffung der Geldpolitik durch die Fed bisher nur allmählich an Stärke. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Vortag hatten den Erwartungen entsprochen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert am Freitag auf einen freundlichen Handelsauftakt zu.

Der DAX zeigt sich vorbörslich 0,59 Prozent höher bei 13'208 Punkten. Am Vortag ging das deutsche Börsenbarometer bei 13'130,19 Punkten aus dem Handel, das entsprach einem Tagesverlust von 0,95 Prozent.

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als konjunkturellem Highlight der Eoche dürfte sich der deutsche Aktienmarkt freundlich zeigen. Experten zufolge dürfte die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA im Oktober deutlich weniger zugenommen haben als zuletzt. "Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht muss an den Börsen aber nicht zwingend schlecht ankommen", schrieb Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners. Denn eine weniger stark boomende Beschäftigung könnte es der US-Notenbank ermöglichen, im Dezember die Zinsen nicht mehr so stark anzuheben wie zuletzt.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke bereits tiefer, konnte sich zwar zeitweise an die Nulllinie vorkämpfen, gab letztlich jedoch 0,46 Prozent auf 31'999,34 Punkte ab. Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung im Minus und verharrte anschliessend auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 10'342,94 Zähler (-1,73 Prozent).

Nach der steilen Talfahrt der Wall Street nach den geldpolitischen Verlautbarungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag setzt sich die Abwärtstendenz am Donnerstag fort. Powell signalisierte zwar einerseits, dass das Tempo der Zinserhöhungen nun nachlassen könnte, andererseits deutete er an, dass der Zinsgipfel am Ende höher ausfallen könnte als bislang vom Markt veranschlagt.

Der Zinserhöhungszyklus könnte also länger dauern und auf einem höheren Niveau enden, weil die US-Notenbank "fest entschlossen" an ihrem Ziel festhalten will, die viel zu hohe Inflation auf 2 Prozent zurückzubringen und dabei auch Rezessionsgefahren in Kauf nimmt. Für dieses Szenario gebe es am Markt noch Anpassungsbedarf, kommentieren Händler die anhaltenden Kursverluste bei Aktien. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin etwa gleich verteilt zwischen einer Zinserhöhung um 50 und 75 Basispunkte beim nächsten Zinstreffen am 14. Dezember.

ASIEN

An den Börsen in Fernost sind am Freitag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

In Tokio schloss der Nikkei nach seiner gestrigen Feiertagspause 1,68 Prozent tiefer bei 27'199,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 2,46 Prozent auf 3'072 Einheiten zu. In Hongkong zündet der Hang Seng den Turbo und schiesst derweil um 6,75 Prozent auf 16'375 Zähler nach oben.

An den Börsen in Asien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz feststellen. Die negativen Vorgaben der US-Börsen werden jedoch meist ignoriert. Deutlich nach oben geht es in China. Beobachter verweisen auf neue Spekulationen über einen Ausstieg Chinas aus der Null-COVID-Politik.

In Tokio überwiegt Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Händler sprechen ausserdem von Nachholbedarf. Der japanische Aktienmarkt war am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass die Anleger erst mit einem Tag Verspätung auf die als falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom späten Mittwoch reagieren können.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires