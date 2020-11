Asiens Märkte legen zu

An den Märkten in Fernost werden zur Wochenmitte Gewinne verbucht.

SCHWEIZ

Der heimische Markt konnte am Dienstag Aufschläge verbuchen.

Der Leitindex SMI eröffnete den Tag fester und zog anschliessend noch deutlicher an, so dass zum Ertönen der Schlussglocke ein Plus von 2,17 Prozent bei 10'003,82 Punkten an der Tafel stand.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich nach einem positiven Handelsstart deutlich stärker. Der SLI legte bis zum Sitzungsende um 2,47 Prozent auf 1'543,65 Zähler zu, während der SPI um 2,03 Prozent auf 12'466,518 Indexeinheiten kletterte.

An der Schweizer Börse blieben am Dienstag die Ampeln auf Grün gestellt. Die Kurse konnten auf breiter Front anziehen. Die Anleger stellten weitere Baissepositionen glatt, hiess es am Markt. Zudem hofften sie auf einen klaren Sieger bei den US-Präsidentenwahlen, was den Märkten endlich die Unsicherheit nehmen würde. Obwohl die Umfragen einen klaren Vorsprung für den Demokraten Joe Biden melden, dürfte das Rennen in den wahlentscheidenden Bundesstaaten aber eng werden. "Und sollte der Wahlausgang nicht von allen Beteiligten akzeptiert werden, könnte die Volatilität wieder mit voller Wucht zurückkehren", sagte ein Händler.

Der mögliche ökonomische Schaden der Novemberbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung wurde derweil nicht mehr ganz so gross eingeschätzt wie noch vor ein paar Tagen. Der Einbruch dürfte nur noch einen Bruchteil im Vergleich zum Frühjahr betragen, so Martin Lück, Kapitalmarktstratege bei BlackRock. Ab etwa Mitte 2021 sollte sich das Leben graduell normalisieren, zudem stehe die Wirtschaftspolitik weiter Gewehr bei Fuss. Auch dürften im kommenden Jahr sowohl in den USA als auch in Europa wohl umfangreiche Konjunkturpakete aufgegleist werden, hiess es am Markt.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland griffen am Dienstag zu.

Der DAX startete bereits im Plus und legte auch anschliessend weiter zu - dabei knackte er die 12'000-Punkte-Marke, die er auch bis zum Handelsende verteidigen konnte. Er verabschiedete sich 2,55 Prozent stärker bei 12'088,98 Zählern in den Feierabend.

Die Hoffnung auf ein eindeutiges Ergebnis bei der US-Präsidentschaftswahl an diesem Dienstag hatte den DAX weiter vorangetrieben. "An der Börse setzt man darauf, dass die US-Wahl die Klarheit bringen wird, die in der Lage ist, die Unsicherheit der vergangenen Tage zu vertreiben", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er verwies zudem auf die erwartete weitere Schützenhilfe der US-Notenbank: "Egal, wie sich nach dem Wahltag die politischen Mehrheiten in den USA verschieben werden, die Fed dürfte in jedem Fall Wirtschaft und Finanzmärkte weiter stützen, während die Wall Street vom anhaltenden Gewinnwachstum im Technologiesektor profitieren sollte."

In der Berichtssaison ging es in Deutschland weiter mit Zahlen von Bayer aus dem DAX sowie einigen weiteren Unternehmen aus MDAX und SDAX.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Tag der US-Präsidentschaftswahl die Bullen.

Dabei eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und vergrösserte den Abstand zur Nulllinie zusehends. Letztlich wies der US-amerikanische Leitindex einen Aufschlag von 2,06 Prozent auf 27'480,03 Punkte aus. Der technologielastige NASDAQ Composite legte um 1,85 Prozent auf 11'160,57 Einheiten zu, nachdem er bereits zum Ertönen der Startglocke höher notiert hatte.

Mit Gewinnen präsentierte sich die Wall Street am Dienstag, dem letzten Handelstag vor dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl. Laut Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf US-Präsident Donald Trump . Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage akzeptieren wird. Die Sorge vor "chaotischen Verhältnissen" in den Tagen nach der Wahl geht weiter um, so ein Beobachter. Zudem ist die Frage, wann ein belastbares Ergebnis feststeht.

"Der Markt sieht einen Biden-Sieg als den sichersten Weg, um die COVID-19-Pandemie zu besiegen und einen positiven Ausgang der Konjunkturgespräche zu erreichen", sagt Analyst Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management. "Sollten die Demokraten als Gewinner aus der Wahl hervorgehen, dann könnte die Regierung weitere 3 Billionen Dollar ausgeben, um die US-Wirtschaft zu stärken", so Stephane Monier, Chief Investment Officer bei Lombard Odier. Das verliehe der in den vergangenen Wochen abgeschwächten Aktienmarktrally neuen Schwung.

Der Auftragseingang der US-Industrie im September fiel derweil besser als erwartet aus: Er hat sich im September um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet.

ASIEN

In Asien geht es am Mittwoch aufwärts.

Nachdem der Handel in Japan am Dienstag aufgrund eines Feiertags geruht hat, kann der japanische Leitindex am Mittwoch Nikkei aktuell (7.07 Uhr MEZ) kräftig zulegen und notiert 1,97 Prozent im Plus bei 23'754,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil lediglich marginale um 0,12 Prozent auf 3'274,88 Zähler hoch. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng daneben wenig bewegt mit einem Zuschlag von 0,01 Prozent auf 24'941,76 Indexeinheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren am Mittwoch grüne Vorzeichen, während in den USA die Auszählung der Stimmen bei der Wahl um die US-Präsidentschaft läuft. Massgeblich für die insgesamt positive Tendenz dürften die sehr festen Vorgaben aus den USA und Europa sein. Hinzu kommt, dass in China der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sehr robust und besser als erwartet ausgefallen ist.

Dass bei der US-Wahl Amtsinhaber Donald Trump besser im Rennen zu liegen scheint, als es im Vorfeld Umfragen signalisiert hatten, scheint die Anleger zunächst noch nicht zu verunsichern. So zeichnet sich unter anderem ab, dass Donald Trump den besonders wichtigen sogenannten Swing State Florida gewinnen könnte. Festzustehen scheint derweil, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen werden. Spannender war aber bereits im Vorfeld, wie es im Senat nach der Wahl aussehen wird, wo zuletzt die Republikaner über eine Mehrheit verfügten.

