Stimmung wird besser: SMI und DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mit deutlichen Aufschlägen - "Goldene Woche" in in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich auch vor Börsenstart am Dienstag in Grün.

Der SMI dürfte heute an seine gestrigen Gewinne anknüpfen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vorbörslich der positiven Tendenz des Leitindex.

Die starken Vorlagen der US-Börsen dürften die Märkte auch hierzulande auf ganzer Breite nach oben ziehen. Dort hatten frische Mittelzuflüsse zu Beginn des 4. Quartals und Hoffnungen auf eine bald weniger hawkishe Fed die Kurse die Aktien nach oben getrieben. Neben Konjunkturdaten wie den VDMA-Auftragseingängen in Deutschland oder den US-Aufträgen für die Industrie dürfte wieder der Preisanstieg in den Fokus kommen: Vor allem in der Eurozone könnte der Anstieg der Erzeugerpreise für Entsetzen sorgen. Sie werden mit über 43 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr erwartet. "Das besondere Problem daran wäre, dass dies eine erneute Beschleunigung der Inflation zeigen würde und keine Spur von einem Spitzenwert", sagt ein Händler. Genau auf dieses Austoppen zumindest in den Anstiegsraten habe der Markt aber gesetzt. Dazu kommen im Tagesverlauf noch diverse Reden von Mitgliedern der US-Notenbank und der EZB, sowie US-Finanzministerin Yellen. Hier gibt es erste Hoffnung auf einen weniger hawkischen Fed-Ton in Zukunft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen gestrigen Erholungskurs auch am Dienstag fortsetzen.

Der DAX wird vor Börsenstart deutlich höher taxiert.

In der Vorwoche war der Dax mit 11'862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Auf überverkauftem Niveau hatten viele Börsianer auf eine nahe Stabilisierung hingewiesen. Die schlechte Stimmung in der US-Industrie deute darauf hin, dass die Wirtschaft ins Stocken geraten könnte, was die Dringlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen der Fed verringern würde, kommentierte auch ein Börsianer.

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die wichtigsten US-Indizes mit höheren Notierungen.

Der Dow Jones gewann bereits zum Start und stieg im Verlauf weiter. Letztendlich kletterte er um 2,66 Prozent ins Plus bei 29'490,03 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete mit einem Gewinn und blieb ebenfalls freundlich. Zum Handelsende ging es noch um 2,27 Prozent aufwärts auf 10'815,43 Zähler.

Nach der Bekanntgabe frischer US-Konjunkturdaten bauten die Leitindizes ihren anfänglichen Vorsprung noch aus. "Der Markt ist überverkauft, und die Stimmung ist extrem negativ, sodass es jederzeit zu einer Erholung kommen kann, sogar zu einer deutlichen, bemerkte Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co.

ASIEN

In Japan geht es für den Aktienmarkt am Dienstag deutlich nach oben, in China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Der Nikkei in Japan legt zeitweise um 2,86 Prozent auf 26'965,57 Punkte zu (08:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschliesslich Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Freitag. Da ging es 0,55 Prozent auf 3'024,39 Zähler runter. In Hongkong schloss der Hang Seng am Montag mit einem Verlust von 0,83 Prozent auf 17'079,51 Stellen.

Steil nach oben geht es am Dienstag an den Börsen in Asien im Sog sehr fester US-Vorgaben. Dort hatten deutlich sinkende Marktzinsen bei den Anlegern nach der jüngsten Talfahrt wieder für Kauflaune gesorgt. Hinter den sinkenden Renditen am Anleihemarkt stand wiederum, dass in Grossbritannien, Pläne zur Senkung des Höchststeuersatzes wieder zurückgenommen wurden, nachdem diese zuvor an den Finanzmärkten für Turbulenzen und letztlich sogar das Eingreifen der Bank of England gesorgt hatten.

Der guten Stimmung in Tokio hilft, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen sind, wenngleich das Plus im Jahresvergleich von 2,8 Prozent erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank lag. Dass Nordkorea neue Raketentests unternommen hat, die über japanischen Meeresluftraum gingen, sorgt nur politischerseits für Aufregung, belastet die Entwicklung an der Börse aber nicht.

An den chinesischen Börsen wird feiertagsbedingt nicht gehandelt, in Hongkong nur am Dienstag, in Schanghai wegen der sogenannten goldenen Woche erst wieder am Montag der nächsten Woche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires